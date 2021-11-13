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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211113/razrabotan-zakon-o-fonde-podderjki-detey-21338191.html
В Узбекистане разработан закон о фонде поддержки детей
В Узбекистане разработан закон о фонде поддержки детей
В Узбекистане создана специальная организация. Ее финансирование будет осуществляться за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц, а также зарубежных грантов.
2021-11-13T14:16+0500
2021-11-13T14:16+0500
общество
дети
фонд
социальная поддержка
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение законопроекта "Об общественном фонде по поддержке детей".Фонд учрежден в октябре решением президента для лечения детей из нуждающихся семей, страдающих тяжелыми заболеваниями, круглых сирот и детей с инвалидностью, а также для поддержки получения ими образования, обеспечения жильем и овладения профессией.Согласно документу, из Госбюджета планируется выделять безвозмездную финансовую помощь в размере 100 млрд сумов. Кроме того, организация будет финансироваться путем добровольных пожертвований физических и юридических лиц, зарубежных грантов.Важные задачи Детского общественного фондаУчредителями Фонда являются Олий Мажлис и Кабинет министров. Средства, пожертвованные организации, относятся к вычитываемым расходам при определении налоговой базы.Сам Детский общественный фонд освобождается от всех видов налогов, за исключением социального. Также до 1 января 2024 года освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление) лекарственные средства, медицинское оборудование и протезные изделия, ввозимые Фондом по соответствующим перечням.
https://uz.sputniknews.ru/20190212/V-Uzbekistane-smenili-sistemu-podderzhki-detey-sirot-10787107.html
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дети, фонд, социальная поддержка

В Узбекистане разработан закон о фонде поддержки детей

14:16 13.11.2021
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
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Из Госбюджета выделяется безвозмездная финпомощь в размере 100 млрд сумов. Кроме того, Фонд будет финансироваться путем добровольных пожертвований физических и юридических лиц, а также зарубежных грантов.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение законопроекта "Об общественном фонде по поддержке детей".
Фонд учрежден в октябре решением президента для лечения детей из нуждающихся семей, страдающих тяжелыми заболеваниями, круглых сирот и детей с инвалидностью, а также для поддержки получения ими образования, обеспечения жильем и овладения профессией.
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Согласно документу, из Госбюджета планируется выделять безвозмездную финансовую помощь в размере 100 млрд сумов. Кроме того, организация будет финансироваться путем добровольных пожертвований физических и юридических лиц, зарубежных грантов.

Важные задачи Детского общественного фонда

Выявление и помощь детям, попавшим в сложную ситуацию.
Оказание медицинской, социальной и финансовой помощи для своевременной диагностики тяжелых, хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни детей, и редких (орфанных) заболеваний, лечения их в республике или при необходимости — в зарубежных государствах.
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими и протезно-ортопедическими изделиями.
Содействие в получении образования детьми с отклонениями в физическом или психическом развитии и другие.
Учредителями Фонда являются Олий Мажлис и Кабинет министров. Средства, пожертвованные организации, относятся к вычитываемым расходам при определении налоговой базы.
Сам Детский общественный фонд освобождается от всех видов налогов, за исключением социального.
Также до 1 января 2024 года освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление) лекарственные средства, медицинское оборудование и протезные изделия, ввозимые Фондом по соответствующим перечням.
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