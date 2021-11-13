https://uz.sputniknews.ru/20211113/razrabotan-zakon-o-fonde-podderjki-detey-21338191.html

В Узбекистане разработан закон о фонде поддержки детей

В Узбекистане разработан закон о фонде поддержки детей

В Узбекистане создана специальная организация. Ее финансирование будет осуществляться за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц, а также зарубежных грантов.

2021-11-13T14:16+0500

2021-11-13T14:16+0500

2021-11-13T14:16+0500

общество

дети

фонд

социальная поддержка

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане стартовало обсуждение законопроекта "Об общественном фонде по поддержке детей".Фонд учрежден в октябре решением президента для лечения детей из нуждающихся семей, страдающих тяжелыми заболеваниями, круглых сирот и детей с инвалидностью, а также для поддержки получения ими образования, обеспечения жильем и овладения профессией.Согласно документу, из Госбюджета планируется выделять безвозмездную финансовую помощь в размере 100 млрд сумов. Кроме того, организация будет финансироваться путем добровольных пожертвований физических и юридических лиц, зарубежных грантов.Важные задачи Детского общественного фондаУчредителями Фонда являются Олий Мажлис и Кабинет министров. Средства, пожертвованные организации, относятся к вычитываемым расходам при определении налоговой базы.Сам Детский общественный фонд освобождается от всех видов налогов, за исключением социального. Также до 1 января 2024 года освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление) лекарственные средства, медицинское оборудование и протезные изделия, ввозимые Фондом по соответствующим перечням.

https://uz.sputniknews.ru/20190212/V-Uzbekistane-smenili-sistemu-podderzhki-detey-sirot-10787107.html

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дети, фонд, социальная поддержка