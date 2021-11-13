https://uz.sputniknews.ru/20211113/situatsiya-nakalyaetsya-migranty-ustroili-davku-iz-za-edy-na-belorussko-polskoy-granitse-21339607.html
Ситуация накаляется: мигранты устроили давку на белорусско-польской границе
Ситуация накаляется: мигранты устроили давку на белорусско-польской границе
В лагере для беженцев, расположенном на границе Польши и Беларуси, произошла массовая потасовка.
2021-11-13T17:36+0500
2021-11-13T17:36+0500
2021-11-13T18:03+0500
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В лагере для беженцев, расположенном на границе Польши и Беларуси, произошла массовая потасовка. Во время раздачи еды сотрудниками ООН, мигранты устроили давку. В ходе инцидента пострадала одна женщина. Её вынесли на безопасное расстояние, а затем врачи оказали ей необходимую помощь. За сутки к медикам обратились 18 человек. На территорию, занятую беженцами, более 20 раз приезжали бригады скорой помощи. Ситуацию усложнили холодные погодные условия. Температура воздуха ночью опустилась до минусового значения. Смотрите кадры с места происшествия в нашем видео.
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мультимедиа , видео
Ситуация накаляется: мигранты устроили давку на белорусско-польской границе
17:36 13.11.2021 (обновлено: 18:03 13.11.2021)
В ходе инцидента пострадала одна женщина. Её вынесли на безопасное расстояние, а затем врачи оказали ей необходимую помощь.
В лагере для беженцев, расположенном на границе Польши и Беларуси, произошла массовая потасовка.
Во время раздачи еды сотрудниками ООН, мигранты устроили давку. В ходе инцидента пострадала одна женщина. Её вынесли на безопасное расстояние, а затем врачи оказали ей необходимую помощь. За сутки к медикам обратились 18 человек.
На территорию, занятую беженцами, более 20 раз приезжали бригады скорой помощи. Ситуацию усложнили холодные погодные условия. Температура воздуха ночью опустилась до минусового значения.
Смотрите кадры с места происшествия в нашем видео.