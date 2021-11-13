https://uz.sputniknews.ru/20211113/situatsiya-nakalyaetsya-migranty-ustroili-davku-iz-za-edy-na-belorussko-polskoy-granitse-21339607.html

Ситуация накаляется: мигранты устроили давку на белорусско-польской границе

Ситуация накаляется: мигранты устроили давку на белорусско-польской границе

В лагере для беженцев, расположенном на границе Польши и Беларуси, произошла массовая потасовка.

2021-11-13T17:36+0500

2021-11-13T17:36+0500

2021-11-13T18:03+0500

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0d/21339571_0:145:1071:747_1920x0_80_0_0_d4b61b4c0f0789a5ee75c8f2bf08a675.png

В лагере для беженцев, расположенном на границе Польши и Беларуси, произошла массовая потасовка. Во время раздачи еды сотрудниками ООН, мигранты устроили давку. В ходе инцидента пострадала одна женщина. Её вынесли на безопасное расстояние, а затем врачи оказали ей необходимую помощь. За сутки к медикам обратились 18 человек. На территорию, занятую беженцами, более 20 раз приезжали бригады скорой помощи. Ситуацию усложнили холодные погодные условия. Температура воздуха ночью опустилась до минусового значения. Смотрите кадры с места происшествия в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , видео