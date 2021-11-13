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Ситуация накаляется: мигранты устроили давку на белорусско-польской границе
Ситуация накаляется: мигранты устроили давку на белорусско-польской границе
В лагере для беженцев, расположенном на границе Польши и Беларуси, произошла массовая потасовка.
2021-11-13T17:36+0500
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В лагере для беженцев, расположенном на границе Польши и Беларуси, произошла массовая потасовка. Во время раздачи еды сотрудниками ООН, мигранты устроили давку. В ходе инцидента пострадала одна женщина. Её вынесли на безопасное расстояние, а затем врачи оказали ей необходимую помощь. За сутки к медикам обратились 18 человек. На территорию, занятую беженцами, более 20 раз приезжали бригады скорой помощи. Ситуацию усложнили холодные погодные условия. Температура воздуха ночью опустилась до минусового значения. Смотрите кадры с места происшествия в нашем видео.
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Ситуация накаляется: мигранты устроили давку на белорусско-польской границе

17:36 13.11.2021 (обновлено: 18:03 13.11.2021)
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В ходе инцидента пострадала одна женщина. Её вынесли на безопасное расстояние, а затем врачи оказали ей необходимую помощь.
В лагере для беженцев, расположенном на границе Польши и Беларуси, произошла массовая потасовка.
Во время раздачи еды сотрудниками ООН, мигранты устроили давку. В ходе инцидента пострадала одна женщина. Её вынесли на безопасное расстояние, а затем врачи оказали ей необходимую помощь. За сутки к медикам обратились 18 человек.
На территорию, занятую беженцами, более 20 раз приезжали бригады скорой помощи. Ситуацию усложнили холодные погодные условия. Температура воздуха ночью опустилась до минусового значения.
Смотрите кадры с места происшествия в нашем видео.
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