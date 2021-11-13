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https://uz.sputniknews.ru/20211113/uzbekistanki-prezentovali-putinu-proekt-po-razvitiyu-iskusstvennogo-intellekta--video-21337137.html
Узбекистанки презентовали Путину проект по развитию искусственного интеллекта – видео
Узбекистанки презентовали Путину проект по развитию искусственного интеллекта – видео
После выступления девушек Путин отметил, что такие разработки можно использовать на пользу людям, создавая при этом интересные и востребованные продукты.
2021-11-13T13:31+0500
2021-11-13T13:31+0500
общество
владимир путин
узбекистанцы
проект
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Команда девушек из Узбекистана IT Queens презентовала свой проект по развитию искусственного интеллекта Владимиру Путину в рамках конференции Artificial Intelligence Journey 2021 в Москве, передает телеканал "Россия 24". В ходе мероприятия лидеру России были презентованы проекты победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Среди лучших оказалась и узбекистанская команда, которая победила в номинации Data Lady."С помощью искусственного интеллекта и современных технологий, вы находите способы защитить интересы людей, когда их права нарушены", – подчеркнул президент.После выступления девушек Путин отметил, что такие разработки можно использовать на пользу людям, создавая при этом интересные и востребованные продукты. По его словам, верное решение можно найти, если думать в правильном направлении.
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владимир путин, узбекистанцы, проект

Узбекистанки презентовали Путину проект по развитию искусственного интеллекта – видео

13:31 13.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в международной конференции Artificial Intelligence Journey 2021
Президент РФ В. Путин принял участие в международной конференции Artificial Intelligence Journey 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Среди победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи оказалась и команда девушек из Узбекистана IT Queens.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Команда девушек из Узбекистана IT Queens презентовала свой проект по развитию искусственного интеллекта Владимиру Путину в рамках конференции Artificial Intelligence Journey 2021 в Москве, передает телеканал "Россия 24".
В ходе мероприятия лидеру России были презентованы проекты победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Среди лучших оказалась и узбекистанская команда, которая победила в номинации Data Lady.
"С помощью искусственного интеллекта и современных технологий, вы находите способы защитить интересы людей, когда их права нарушены", – подчеркнул президент.
После выступления девушек Путин отметил, что такие разработки можно использовать на пользу людям, создавая при этом интересные и востребованные продукты. По его словам, верное решение можно найти, если думать в правильном направлении.
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