https://uz.sputniknews.ru/20211113/uzbekistanki-prezentovali-putinu-proekt-po-razvitiyu-iskusstvennogo-intellekta--video-21337137.html
Узбекистанки презентовали Путину проект по развитию искусственного интеллекта – видео
Узбекистанки презентовали Путину проект по развитию искусственного интеллекта – видео
После выступления девушек Путин отметил, что такие разработки можно использовать на пользу людям, создавая при этом интересные и востребованные продукты.
2021-11-13T13:31+0500
2021-11-13T13:31+0500
2021-11-13T13:31+0500
общество
владимир путин
узбекистанцы
проект
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Команда девушек из Узбекистана IT Queens презентовала свой проект по развитию искусственного интеллекта Владимиру Путину в рамках конференции Artificial Intelligence Journey 2021 в Москве, передает телеканал "Россия 24". В ходе мероприятия лидеру России были презентованы проекты победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Среди лучших оказалась и узбекистанская команда, которая победила в номинации Data Lady."С помощью искусственного интеллекта и современных технологий, вы находите способы защитить интересы людей, когда их права нарушены", – подчеркнул президент.После выступления девушек Путин отметил, что такие разработки можно использовать на пользу людям, создавая при этом интересные и востребованные продукты. По его словам, верное решение можно найти, если думать в правильном направлении.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, узбекистанцы, проект
Узбекистанки презентовали Путину проект по развитию искусственного интеллекта – видео
Среди победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи оказалась и команда девушек из Узбекистана IT Queens.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
Команда девушек из Узбекистана IT Queens презентовала свой проект по развитию искусственного интеллекта Владимиру Путину в рамках конференции Artificial Intelligence Journey 2021 в Москве, передает телеканал "Россия 24"
.
В ходе мероприятия лидеру России были презентованы проекты победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Среди лучших оказалась и узбекистанская команда, которая победила в номинации Data Lady.
"С помощью искусственного интеллекта и современных технологий, вы находите способы защитить интересы людей, когда их права нарушены", – подчеркнул президент.
После выступления девушек Путин отметил, что такие разработки можно использовать на пользу людям, создавая при этом интересные и востребованные продукты. По его словам, верное решение можно найти, если думать в правильном направлении.