https://uz.sputniknews.ru/20211114/chetvero-uzbekistantsev-pogibli-v-pojare-v-podmoskove-21347128.html

Четверо узбекистанцев погибли в пожаре в Подмосковье

Четверо узбекистанцев погибли в пожаре в Подмосковье

В Солнечногорске загорелась времянка для строителей, где жили мигранты.

2021-11-14T17:08+0500

2021-11-14T17:08+0500

2021-11-14T17:08+0500

происшествия

узбекистанцы

подмосковье

пожар

погибшие

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Четверо граждан Узбекистана погибли в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.Во временном доме для строителей 13 ноября возник пожар. Сотрудники московского офиса агентства сообщили о возгорании в МЧС России. Пожарные потушили огонь, но в результате пожара четыре человека погибли, два пострадали.Личности погибших установлены. По данным Агентства по внешней трудовой миграции, все они – граждане Узбекистана, 1969. 1987 и 1998 годов рождения.Сейчас сотрудники ведомства пытаются организовать возвращение тел погибших в Узбекистан.

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узбекистанцы, подмосковье, пожар, погибшие