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https://uz.sputniknews.ru/20211114/chetvero-uzbekistantsev-pogibli-v-pojare-v-podmoskove-21347128.html
Четверо узбекистанцев погибли в пожаре в Подмосковье
Четверо узбекистанцев погибли в пожаре в Подмосковье
В Солнечногорске загорелась времянка для строителей, где жили мигранты.
2021-11-14T17:08+0500
2021-11-14T17:08+0500
происшествия
узбекистанцы
подмосковье
пожар
погибшие
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Четверо граждан Узбекистана погибли в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.Во временном доме для строителей 13 ноября возник пожар. Сотрудники московского офиса агентства сообщили о возгорании в МЧС России. Пожарные потушили огонь, но в результате пожара четыре человека погибли, два пострадали.Личности погибших установлены. По данным Агентства по внешней трудовой миграции, все они – граждане Узбекистана, 1969. 1987 и 1998 годов рождения.Сейчас сотрудники ведомства пытаются организовать возвращение тел погибших в Узбекистан.
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узбекистанцы, подмосковье, пожар, погибшие

Четверо узбекистанцев погибли в пожаре в Подмосковье

17:08 14.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
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В Солнечногорске загорелась времянка для строителей, где жили мигранты.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Четверо граждан Узбекистана погибли в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.
Во временном доме для строителей 13 ноября возник пожар. Сотрудники московского офиса агентства сообщили о возгорании в МЧС России. Пожарные потушили огонь, но в результате пожара четыре человека погибли, два пострадали.
Личности погибших установлены. По данным Агентства по внешней трудовой миграции, все они – граждане Узбекистана, 1969. 1987 и 1998 годов рождения.
Сейчас сотрудники ведомства пытаются организовать возвращение тел погибших в Узбекистан.
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