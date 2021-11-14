https://uz.sputniknews.ru/20211114/moskovskie-morozy-pridut-v-uzbekistan-21346106.html

Московские морозы придут в Узбекистан

Московские морозы придут в Узбекистан

Республику ожидают пыльные бури, дожди и снег

2021-11-14T14:52+0500

2021-11-14T14:52+0500

2021-11-14T14:52+0500

общество

узбекистан

снег

морозы

дожди

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Узгидромет распространил экстренное сообщение: на Узбекистан надвигаются московские холода. Влажные и холодные воздушные массы из Подмосковья вторгнутся в республику 16-18 ноября.Они вызовут усиление ветра 16-17 ноября до 17-22 м/с, с порывами до 25-28 м/с, что в некоторых районах приведет к пыльным бурям.В первый день в Каракалпакстане и Хорезмской области.Температура воздуха резко снизится ночью до 5-8 градусов мороза, а в северных районах – до 12-15 градусов ниже нуля, днем до 0-3 градусов тепла.

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узбекистан, снег, морозы, дожди