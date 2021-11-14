https://uz.sputniknews.ru/20211114/putin-vstretitsya-s-mirziyoevym-v-moskve-21348033.html

Путин встретится с Мирзиёевым в Москве

Путин встретится с Мирзиёевым в Москве

Это первый зарубежный визит узбекского лидера после переизбрания.

2021-11-14T18:44+0500

2021-11-14T18:44+0500

2021-11-14T18:44+0500

политика

владимир путин

шавкат мирзиёев

москва

встреча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1439/99/14399914_0:11:851:489_1920x0_80_0_0_4e48f151bebf423605b01b53e5eaeb75.jpg

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Глава Узбекистана на следующей неделе посетит с официальным визитом Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил канал "Россия 1".Визит Шавката Мирзиёева в Москву был запланирован на конец июля 2020 года, но его отложили в связи с эпидемиологической ситуацией. Сроки приезда в Москву государственной делегации два президента обговорили в телефонном разговоре 7 октября.К президентскому визиту планировалось приурочить открытие масштабной выставки узбекских товаров в Москве. Кроме того, 18 ноября в Медиа-центре МИА "Россия сегодня" пройдет крупный российско-узбекский медиафорум.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, шавкат мирзиёев, москва, встреча