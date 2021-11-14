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https://uz.sputniknews.ru/20211114/putin-vstretitsya-s-mirziyoevym-v-moskve-21348033.html
Путин встретится с Мирзиёевым в Москве
Путин встретится с Мирзиёевым в Москве
Это первый зарубежный визит узбекского лидера после переизбрания.
2021-11-14T18:44+0500
2021-11-14T18:44+0500
политика
владимир путин
шавкат мирзиёев
москва
встреча
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ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Глава Узбекистана на следующей неделе посетит с официальным визитом Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил канал "Россия 1".Визит Шавката Мирзиёева в Москву был запланирован на конец июля 2020 года, но его отложили в связи с эпидемиологической ситуацией. Сроки приезда в Москву государственной делегации два президента обговорили в телефонном разговоре 7 октября.К президентскому визиту планировалось приурочить открытие масштабной выставки узбекских товаров в Москве. Кроме того, 18 ноября в Медиа-центре МИА "Россия сегодня" пройдет крупный российско-узбекский медиафорум.
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владимир путин, шавкат мирзиёев, москва, встреча

Путин встретится с Мирзиёевым в Москве

18:44 14.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели переговоры
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели переговоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Это первый зарубежный визит узбекского лидера после переизбрания.
ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Глава Узбекистана на следующей неделе посетит с официальным визитом Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщил канал "Россия 1".
"В Россию на переговоры с Путиным едет президент Узбекистана. Важнейшие событие, учитывая, что это первый зарубежный визит Шавката Мирзиеева после недавних президентских выборов в стране и победы на них", - рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин".
Визит Шавката Мирзиёева в Москву был запланирован на конец июля 2020 года, но его отложили в связи с эпидемиологической ситуацией. Сроки приезда в Москву государственной делегации два президента обговорили в телефонном разговоре 7 октября.
К президентскому визиту планировалось приурочить открытие масштабной выставки узбекских товаров в Москве.
Кроме того, 18 ноября в Медиа-центре МИА "Россия сегодня" пройдет крупный российско-узбекский медиафорум.
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