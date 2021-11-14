https://uz.sputniknews.ru/20211114/shuxrat-ruki-nojnitsy-uzbekskiy-parikmaxer-ustanovil-rekord-ginnessa--video-21345462.html

Шухрат руки-ножницы: узбекский парикмахер установил рекорд Гиннесса – видео

Шухрат руки-ножницы: узбекский парикмахер установил рекорд Гиннесса – видео

Известный парикмахер Шухрат Исматиллаев постриг за 10 часов более сотни человек, установив рекорд.

2021-11-14T14:02+0500

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видео

узбекистан

парикмахер

рекорд

книга рекордов гиннеса

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ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Известный узбекистанский парикмахер Шухарт Исматиллаев вошел в книгу рекордов Гиннесса после того как за 10 часов он постриг 110 человек. При этом нужно отметить что для рекорда необходимо было подстричь 100 человек, однако Исматиллаев перевыполнил изначальный план.Как рассказал в интервью Sputnik Шухрат Исматиллаев, в течение 10 часов, он и его ассистенты все время были на ногах и выпили максимум по стаканчику воды.Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время процесса и пообещал, что на этом он не намерен останавливаться.Как парикмахеру удалось установить мировой рекорд – смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, парикмахер, рекорд, книга рекордов гиннеса, видео