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Шухрат руки-ножницы: узбекский парикмахер установил рекорд Гиннесса – видео
Шухрат руки-ножницы: узбекский парикмахер установил рекорд Гиннесса – видео
Известный парикмахер Шухрат Исматиллаев постриг за 10 часов более сотни человек, установив рекорд.
2021-11-14T14:02+0500
2021-11-14T14:40+0500
видео
узбекистан
парикмахер
рекорд
книга рекордов гиннеса
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ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Известный узбекистанский парикмахер Шухарт Исматиллаев вошел в книгу рекордов Гиннесса после того как за 10 часов он постриг 110 человек. При этом нужно отметить что для рекорда необходимо было подстричь 100 человек, однако Исматиллаев перевыполнил изначальный план.Как рассказал в интервью Sputnik Шухрат Исматиллаев, в течение 10 часов, он и его ассистенты все время были на ногах и выпили максимум по стаканчику воды.Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время процесса и пообещал, что на этом он не намерен останавливаться.Как парикмахеру удалось установить мировой рекорд – смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, парикмахер, рекорд, книга рекордов гиннеса, видео

Шухрат руки-ножницы: узбекский парикмахер установил рекорд Гиннесса – видео

14:02 14.11.2021 (обновлено: 14:40 14.11.2021)
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Известный парикмахер Шухрат Исматиллаев постриг за 10 часов более сотни человек, установив рекорд.
ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Известный узбекистанский парикмахер Шухарт Исматиллаев вошел в книгу рекордов Гиннесса после того как за 10 часов он постриг 110 человек. При этом нужно отметить что для рекорда необходимо было подстричь 100 человек, однако Исматиллаев перевыполнил изначальный план.
Как рассказал в интервью Sputnik Шухрат Исматиллаев, в течение 10 часов, он и его ассистенты все время были на ногах и выпили максимум по стаканчику воды.
"После сигнала "стоп!", у меня начали болеть ноги, а все остальное пока нормально. Во время работы я выпил где-то 100 граммов воды. Насчет еды я даже и не думал. Во сне наверно сегодня продолжу стричь, но пару дней я никого и ни за какие деньги стричь не буду", - шутит Шухрат.
Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время процесса и пообещал, что на этом он не намерен останавливаться.
"Все это я делаю для того чтобы мои родители, друзья и моя страна гордились мной. На этом я точно не собираюсь останавливаться – следующим шагом будет чемпионат мира"
Как парикмахеру удалось установить мировой рекорд – смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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