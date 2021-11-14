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Во сколько нужно засыпать, чтобы сердце было здоровым, рассказали ученые
Во сколько нужно засыпать, чтобы сердце было здоровым, рассказали ученые
Если ложиться после полуночи, то риск сердечно-сосудистых заболеваний вырастет на четверть, доказали британские ученые.
2021-11-14T21:57+0500
2021-11-14T21:57+0500
2021-11-14T21:57+0500
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ученые Эксетерского университета доказали связь времени отхода ко сну с сердечными заболеваниями, сообщает Sky News.Британские ученые подтвердили английскую народную поговорку "кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет". Их исследования показали, что у тех, кто ложится в полночь и позже, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 25%.А для того, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов. Лучше всего ложиться между десятью и одиннадцатью часами вечера. Автор исследования Дэвид Плэнс связывает это с действием внутренних суточных часов, так называемых "циркадных ритмов".По словам исследователя, ложиться после полуночи вредно еще и потому, что если человек ложится после 00.00, он может не увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/kak-obespechit-sebe-sladkiy-son-nevrolog-nazval-2-ulovki-dlya-organizma-18177464.html
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здоровье, сон, ученые
Во сколько нужно засыпать, чтобы сердце было здоровым, рассказали ученые
Если ложиться после полуночи, то риск сердечно-сосудистых заболеваний вырастет на четверть, доказали британские ученые.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ученые Эксетерского университета доказали связь времени отхода ко сну с сердечными заболеваниями, сообщает Sky News.
Британские ученые подтвердили английскую народную поговорку "кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет". Их исследования показали, что у тех, кто ложится в полночь и позже, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 25%.
А для того, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов. Лучше всего ложиться между десятью и одиннадцатью часами вечера. Автор исследования Дэвид Плэнс связывает это с действием внутренних суточных часов, так называемых "циркадных ритмов".
"Эти ритмы помогают регулировать работу организма. Хотя мы не можем сделать вывод о прямой причинно-следственной связи между риском сердечно-сосудистых заболеваний и временем сна, результаты исследования дают возможность предположить, что слишком раннее или слишком позднее время засыпания может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что неблагоприятно отражается на сердечно-сосудистой системе", — рассказал ученый.
По словам исследователя, ложиться после полуночи вредно еще и потому, что если человек ложится после 00.00, он может не увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы.