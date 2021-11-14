https://uz.sputniknews.ru/20211114/vo-skolko-nujno-zasypat-chtoby-serdtse-bylo-zdorovym-rasskazali-uchenye-21348595.html

Во сколько нужно засыпать, чтобы сердце было здоровым, рассказали ученые

Во сколько нужно засыпать, чтобы сердце было здоровым, рассказали ученые

Если ложиться после полуночи, то риск сердечно-сосудистых заболеваний вырастет на четверть, доказали британские ученые.

2021-11-14T21:57+0500

2021-11-14T21:57+0500

2021-11-14T21:57+0500

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ученые Эксетерского университета доказали связь времени отхода ко сну с сердечными заболеваниями, сообщает Sky News.Британские ученые подтвердили английскую народную поговорку "кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет". Их исследования показали, что у тех, кто ложится в полночь и позже, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 25%.А для того, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов. Лучше всего ложиться между десятью и одиннадцатью часами вечера. Автор исследования Дэвид Плэнс связывает это с действием внутренних суточных часов, так называемых "циркадных ритмов".По словам исследователя, ложиться после полуночи вредно еще и потому, что если человек ложится после 00.00, он может не увидеть утренний свет, который сбрасывает биологические часы.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/kak-obespechit-sebe-sladkiy-son-nevrolog-nazval-2-ulovki-dlya-organizma-18177464.html

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здоровье, сон, ученые