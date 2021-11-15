Первые фото из крупнейшего аквариума на Среднем Востоке

В Арабских Эмиратах открылся самый большой аквариум на Ближнем Востоке - Национальный аквариум Абу-Даби. Здесь обитает около 33 тысячи морских животных.
В Арабских Эмиратах открылся самый большой аквариум на Ближнем Востоке - Национальный аквариум Абу-Даби. Здесь обитает около 33 тысячи морских животных.
Площадь аквариума семь тысяч квадратных метров. Ежегодно здесь смогут побывать до миллиона гостей.
Площадь аквариума семь тысяч квадратных метров. Ежегодно здесь смогут побывать до миллиона гостей.
В Национальном аквариуме десять зон, где воссозданы экосистемы в различных районах мирового океана, от тропических вод Тихого океана до пресноводной Амазонки.
В Национальном аквариуме десять зон, где воссозданы экосистемы в различных районах мирового океана, от тропических вод Тихого океана до пресноводной Амазонки.
Конечно же, особое место в аквариуме отвели жизни морских глубин Персидского залива.
Конечно же, особое место в аквариуме отвели жизни морских глубин Персидского залива.
Здесь трудится более 80 морских биологов и других специалистов. Они следят за здоровьем обитателей и изучают представителей морской фауны.
Здесь трудится более 80 морских биологов и других специалистов. Они следят за здоровьем обитателей и изучают представителей морской фауны.
В Национальном аквариуме откроется образовательный отдел, где ежегодно смогут пройти обучение до 50 тысяч школьников.
В Национальном аквариуме откроется образовательный отдел, где ежегодно смогут пройти обучение до 50 тысяч школьников.
Морской музей, расположенный в квартале Аль-Кана, обещает стать одной из главных достопримичательностей Абу-Даби.
Морской музей, расположенный в квартале Аль-Кана, обещает стать одной из главных достопримичательностей Абу-Даби.