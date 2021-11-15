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Первые фото из крупнейшего аквариума на Среднем Востоке
Первые фото из крупнейшего аквариума на Среднем Востоке
Весь мировой океан на семи тысячах квадратных метрах - в Абу-Даби открылся крупнейший аквариум на Ближнем Востоке. Морские тоннели, экзотические рыбы и загадочная атмосфера новой достопримечательности в фотоподборке Sputnik.
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фото
океан
рыба
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фото, океан, рыба

Первые фото из крупнейшего аквариума на Среднем Востоке

23:00 15.11.2021
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Весь мировой океан на семи тысячах квадратных метрах — в Абу-Даби открылся крупнейший аквариум на Среднем Востоке. Морские тоннели, экзотические рыбы и загадочная атмосфера новой достопримечательности — в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Hamad I Mohammed

В Арабских Эмиратах открылся самый большой аквариум на Ближнем Востоке - Национальный аквариум Абу-Даби. Здесь обитает около 33 тысячи морских животных.

В Арабских Эмиратах открылся самый большой аквариум на Ближнем Востоке - Национальный аквариум Абу-Даби. Здесь обитает около 33 тысячи морских животных. - Sputnik Узбекистан
1/7
© REUTERS / Hamad I Mohammed

В Арабских Эмиратах открылся самый большой аквариум на Ближнем Востоке - Национальный аквариум Абу-Даби. Здесь обитает около 33 тысячи морских животных.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

Площадь аквариума семь тысяч квадратных метров. Ежегодно здесь смогут побывать до миллиона гостей.

Площадь аквариума семь тысяч квадратных метров. Ежегодно здесь смогут побывать до миллиона гостей. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Hamad I Mohammed

Площадь аквариума семь тысяч квадратных метров. Ежегодно здесь смогут побывать до миллиона гостей.

© REUTERS / Satish Kumar

В Национальном аквариуме десять зон, где воссозданы экосистемы в различных районах мирового океана, от тропических вод Тихого океана до пресноводной Амазонки.

В Национальном аквариуме десять зон, где воссозданы экосистемы в различных районах мирового океана, от тропических вод Тихого океана до пресноводной Амазонки. - Sputnik Узбекистан
3/7
© REUTERS / Satish Kumar

В Национальном аквариуме десять зон, где воссозданы экосистемы в различных районах мирового океана, от тропических вод Тихого океана до пресноводной Амазонки.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

Конечно же, особое место в аквариуме отвели жизни морских глубин Персидского залива.

Конечно же, особое место в аквариуме отвели жизни морских глубин Персидского залива. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Hamad I Mohammed

Конечно же, особое место в аквариуме отвели жизни морских глубин Персидского залива.

© REUTERS / Satish Kumar

Здесь трудится более 80 морских биологов и других специалистов. Они следят за здоровьем обитателей и изучают представителей морской фауны.

Здесь трудится более 80 морских биологов и других специалистов. Они следят за здоровьем обитателей и изучают представителей морской фауны. - Sputnik Узбекистан
5/7
© REUTERS / Satish Kumar

Здесь трудится более 80 морских биологов и других специалистов. Они следят за здоровьем обитателей и изучают представителей морской фауны.

© REUTERS / Satish Kumar

В Национальном аквариуме откроется образовательный отдел, где ежегодно смогут пройти обучение до 50 тысяч школьников.

В Национальном аквариуме откроется образовательный отдел, где ежегодно смогут пройти обучение до 50 тысяч школьников. - Sputnik Узбекистан
6/7
© REUTERS / Satish Kumar

В Национальном аквариуме откроется образовательный отдел, где ежегодно смогут пройти обучение до 50 тысяч школьников.

© REUTERS / Satish Kumar

Морской музей, расположенный в квартале Аль-Кана, обещает стать одной из главных достопримичательностей Абу-Даби.

Морской музей, расположенный в квартале Аль-Кана, обещает стать одной из главных достопримичательностей Абу-Даби. - Sputnik Узбекистан
7/7
© REUTERS / Satish Kumar

Морской музей, расположенный в квартале Аль-Кана, обещает стать одной из главных достопримичательностей Абу-Даби.

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