https://uz.sputniknews.ru/20211115/eda-dlya-xolodov-retsepty-gruzinskoy-kuxni-21348855.html

Еда для холодов: рецепты грузинской кухни

Еда для холодов: рецепты грузинской кухни

Душистые, наваристые блюда традиционной грузинской кухни – лучшее средство, чтобы согреться в морозную погоду и разнообразить свое меню.

2021-11-15T07:00+0500

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общество

еда

рецепт

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ТАШКЕНТ. 15 ноя – Sputnik. На Узбекистан надвигается морозная и снежная погода. А что может быть лучше в холода, чем тарелочка горячего, ароматного, пряного блюда? Предлагаем вам подборку рецептов традиционных грузинских блюд, заботливо подготовленную для вас нашими коллегами из Sputnik Грузия.ЧакапулиНа первое предлагаем рецепт вкусного блюда грузинской кухни — "Чакапули". Это ароматное, весеннее блюдо, готовят из молодого мяса (телятины или ягненка), душистых свежих трав, основное место среди которых занимает тархун (эстрагон).Ингредиенты: 1 кг телятины, 15-20 штук алычи или ткемали, 4 пучка тархуна, по 3 пучка зеленого лука и петрушки, 1 пучок кинзы, одну головку чеснока, 3 стакана сухого белого вина, один зеленый перец, соль по вкусу.Нарежьте мясо на кусочки небольшого размера. Положите часть нарезанного мяса в кастрюлю одним слоем, посыпьте мелко нарезанной зеленью, чесноком, перцем, алычой или ткемали. Сверху уложите второй слой нарезанного мяса и в той же последовательности все остальные ингредиенты.Добавьте в кастрюлю вино и варите до готовности, пока мясо не разварится. В конце добавьте соль.ЧакиндзулиРецепт нестандартного грузинского блюда "Чакиндзули" оценят по достоинству гурманы, предпочитающие курятину другим видам мяса.Ингредиенты: курица среднего размера, две связки кинзы, 4-6 зубчиков чеснока, чайная ложка масла, столовая ложка уксуса, пол литра воды, приправа - уцхо сунели и соль по вкусу.Посыпьте очищенную курицу солью и приправой, обмажьте маслом и прожарьте в духовке при температуре 190 градусов. Время приготовления зависит от веса курицы.Затем растолките кинзу, чеснок и соль так, чтобы получить однородную массу, залейте ее уксусом и водой. Жареную курицу нарежьте и положите на сковороду или на "кеци" (глиняная посуда), полейте оставшимся после обжарки жиром и заранее подготовленной жидкой приправой. Поставьте на огонь и кипятите пару минут.Рыба в гранатовом соусеРыба, приготовленная по этому грузинскому рецепту – уникальное блюдо, главная изюминка которого соус из гранатового сока. В соусе есть и другие ингредиенты, которые обогащают вкус и дарят блюду нотки пикантности.Ингредиенты: 1 кг рыбы, стакан гранатового сока, 200 г грецких орехов, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.Почистите, вымойте рыбу, порежьте на порционные куски и отварите в подсоленной воде, с добавлением лаврушки и душистого перца. Готовую рыбу достаньте шумовкой и выложите на блюдо.Орехи растолките в ступке вместе с чесноком и перцем, разведите в гранатовом соке, добавьте соль, мелко нарезанную зелень и стакан отвара. Хорошенько смешайте подливу, залейте ею рыбу и дайте настояться.Кстати, гранатовый сок лучше выжать собственноручно. Выберите большой гранат, без дырочек и изъянов в кожуре и давите, пока он не станет мягким. Потом проделайте в гранате одну небольшую дырочку, из которой польется сок. Этот сок придаст легкую приятную кислинку блюду.Калия из свиной корейкиДля приготовления этого сочного и ароматного грузинского блюда Вам нужно: 4 шт свиной корейки, 600 мл гранатового сока, лавровый лист и соль по вкусу.Обжарьте корейку на сковороде гриль с двух сторон и уберите в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Кстати, мясо, перед тем как выкладывать на раскаленную сковородку, обязательно следует насухо протереть.Переложите мясо в кеци, залейте гранатовым соком, затем добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу, и оставьте томиться на медленном огне 7-8 минут, чтобы довести соус до загустения. При подаче на стол посыпьте свежими зернами граната.ЯхныЕще одно мясное блюдо грузинской кухни – Яхны. Это нестандартное блюдо особо придется по вкусу любителям харчо.Ингредиенты: 1кг мяса, 300 г орехов, 200 г лука, 50 г чеснока, по одной чайной ложке приправ – уцхо сунели, кинзи и шафрана, соль и красный молотый перец по вкусу.Нарежьте грудинку говядины на маленькие кусочки. Хорошо промойте, положите в кастрюлю и залейте водой так, чтоб закрыть мясо. Слейте первую воду и доварите мясо, добавив лук.Орехи с чесноком прокрутите два раза через мясорубку, разведите в бульоне, добавьте приправы и соль по вкусу. Все вместе добавить в кастрюлю и довести до кипения.Готовить это нестандартное грузинское блюдо можно и из курицы – все зависит от ваших вкусов и предпочтений.ПхлованиРецепт приготовления "пхловани" — пирога с начинкой в виде пхали (из шпината) пополнит Ваш список нестандартных грузинских блюд.Для приготовления нужно: 180 г сливочного масла, 0,5 кг пшеничной муки, 160 мл кипяченой воды, 300 г листьев шпината, 4 шт. зеленого лука, 0,5 стакана нарезанной кинзы, сыр по вкусу (чтобы не понадобилась соль), 2 ст. л. растительного масла, черный перец.Замесите тесто на основе муки, масла и воды и на час поместите в холодильник. Мелко нарежьте и перемешайте зелень, сыр, черный перец, растительное масло.Раскатайте тесто, выложите на него подготовленную массу, соберите сверху края и вновь раскатайте.Выпекайте пирог на раскаленной сковороде.Салат с медовым соусомРежим самоизоляции может все-таки нанести серьезный ущерб фигуре и многие стараются правильно питаться, поэтому предлагаем рецепт вкусного весенне-летнего цветного салата с медовым соусом.Готовят салат по этому рецепту из следующих ингредиентов: один пучок разноцветных салатных листьев, один желтый болгарский перец, один красный болгарский перец, 80 г среднесоленого сыра, одна вареная морковь, одна вареная свекла, помидор, огурец, две редиски и один пучок зеленого лука.Для приготовления медового соуса нужно: 1/4 стак. оливкового масла, 1/8 стак. белого уксуса, по одной чайной ложке меда и горчицы, соль и черный перец по вкусу.Нарежьте указанные в рецепте овощи и разложите их на блюде. Смешайте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса и полейте им салат перед тем, как подать блюдо к столу.Творожная пасхаПасху христиане обычно готовят к Светлому Воскресению Христову или на Антипасху, которую православные празднуют 26 апреля, поэтому рецепт приготовления творожной пасхи будет очень кстати.Ингредиенты: 500 г творога, 150 г сметаны, 180 г масла, три столовые ложки меда, 50 г сахара, 100 г фисташек, ¼ чашки обжаренных грецких орехов, ¼ чашки изюма, 10 сушеных абрикосов, цедра одного лайма, цедра ½ лимона, цедра ½ апельсина, ванилин, засахаренные лепестки роз и соль по вкусу.Взбейте миксером масло, мед и сахар до получения однородной массы. Затем добавьте творог и сметану, и вновь взбейте. Потом добавьте грецкие орехи, цедру апельсина и лимона, изюм, нарезанные сушеные абрикосы, ванилин и хорошо перемешайте.Сито поместите в миску, покройте марлей ее дно и залейте туда полученную массу, и сверху накройте массу марлей. Сверху положите что-то тяжелое, чтобы лишняя жидкость стекла. Поместите в холодильник на всю ночь. На следующий день полученную массу выложите на тарелку, снимите марлю и посыпьте сверху блюдо цедрой лайма, фисташками, цедрой апельсина и высушенными лепестками роз.Приятного аппетита и хорошего настроения!

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еда, рецепт