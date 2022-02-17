Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220217/eda-dlya-xolodov-retsepty-gruzinskoy-kuxni-21348855.html
Чем удивить настоящего мужчину: рецепты грузинской кухни
Чем удивить настоящего мужчину: рецепты грузинской кухни
Душистые, наваристые блюда традиционной грузинской кухни – лучшее меню для Дня защитника Отечества.
2022-02-17T07:00+0500
2022-02-17T07:00+0500
общество
мужчина
грузия
день защитника отечества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0e/21348776_0:774:2047:1925_1920x0_80_0_0_d551c0404dc60ca5dfd4e2ae2c61cb18.jpg
На Узбекистан надвигается морозная и снежная погода. А что может быть лучше в холода, чем тарелочка горячего, ароматного, пряного блюда? Предлагаем вам подборку рецептов традиционных грузинских блюд, заботливо подготовленную для вас нашими коллегами из Sputnik Грузия.ЧакапулиНа первое предлагаем рецепт вкусного блюда грузинской кухни — "Чакапули". Это ароматное, весеннее блюдо готовят из молодого мяса (телятины или ягненка), душистых свежих трав, основное место среди которых занимает тархун (эстрагон).Ингредиенты: 1 кг телятины, 15-20 штук алычи или ткемали, 4 пучка тархуна, по 3 пучка зеленого лука и петрушки, 1 пучок кинзы, одну головку чеснока, 3 стакана сухого белого вина, один зеленый перец, соль по вкусу.Нарежьте мясо на кусочки небольшого размера. Положите часть нарезанного мяса в кастрюлю одним слоем, посыпьте мелко нарезанной зеленью, чесноком, перцем, алычой или ткемали. Сверху уложите второй слой нарезанного мяса и в той же последовательности все остальные ингредиенты.Добавьте в кастрюлю вино и варите до готовности, пока мясо не разварится. В конце добавьте соль.ЧакиндзулиРецепт нестандартного грузинского блюда "Чакиндзули" оценят по достоинству гурманы, предпочитающие курятину другим видам мяса.Ингредиенты: курица среднего размера, две связки кинзы, 4-6 зубчиков чеснока, чайная ложка масла, столовая ложка уксуса, пол литра воды, приправа — уцхо сунели и соль по вкусу.Посыпьте очищенную курицу солью и приправой, обмажьте маслом и прожарьте в духовке при температуре 190 градусов. Время приготовления зависит от веса курицы.Затем растолките кинзу, чеснок и соль так, чтобы получить однородную массу, залейте ее уксусом и водой. Жареную курицу нарежьте и положите на сковороду или на "кеци" (глиняная посуда), полейте оставшимся после обжарки жиром и заранее подготовленной жидкой приправой. Поставьте на огонь и кипятите пару минут.Рыба в гранатовом соусеРыба, приготовленная по этому грузинскому рецепту, – уникальное блюдо, главная изюминка которого — соус из гранатового сока. В соусе есть и другие ингредиенты, которые обогащают вкус и дарят блюду нотки пикантности.Ингредиенты: 1 кг рыбы, стакан гранатового сока, 200 г грецких орехов, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.Почистите, вымойте рыбу, порежьте на порционные куски и отварите в подсоленной воде с добавлением лаврушки и душистого перца. Готовую рыбу достаньте шумовкой и выложите на блюдо.Орехи растолките в ступке вместе с чесноком и перцем, разведите в гранатовом соке, добавьте соль, мелко нарезанную зелень и стакан отвара. Хорошенько смешайте подливу, залейте ею рыбу и дайте настояться.Кстати, гранатовый сок лучше выжать собственноручно. Выберите большой гранат без дырочек и изъянов в кожуре и давите, пока он не станет мягким. Потом проделайте в гранате одну небольшую дырочку, из которой польется сок. Этот сок придаст легкую приятную кислинку блюду.Калия из свиной корейкиДля приготовления этого сочного и ароматного грузинского блюда Вам нужно: 4 шт. свиной корейки, 600 мл гранатового сока, лавровый лист и соль по вкусу.Обжарьте корейку на сковороде гриль с двух сторон и уберите в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Кстати, мясо, перед тем как выкладывать на раскаленную сковородку, обязательно следует насухо протереть.Переложите мясо в кеци, залейте гранатовым соком, затем добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу и оставьте томиться на медленном огне 7-8 минут, чтобы довести соус до загустения. При подаче на стол посыпьте свежими зернами граната.ЯхныЕще одно мясное блюдо грузинской кухни – "Яхны". Это нестандартное блюдо особо придется по вкусу любителям харчо.Ингредиенты: 1кг мяса, 300 г орехов, 200 г лука, 50 г чеснока, по одной чайной ложке приправ – уцхо сунели, кинзи и шафрана, соль и красный молотый перец по вкусу.Нарежьте грудинку говядины на маленькие кусочки. Хорошо промойте, положите в кастрюлю и залейте водой так, чтоб закрыть мясо. Слейте первую воду и доварите мясо, добавив лук.Орехи с чесноком прокрутите два раза через мясорубку, разведите в бульоне, добавьте приправы и соль по вкусу. Все вместе добавить в кастрюлю и довести до кипения.Готовить это нестандартное грузинское блюдо можно и из курицы – все зависит от ваших вкусов и предпочтений.ПхлованиРецепт приготовления "пхловани" — пирога с начинкой в виде пхали (из шпината) — пополнит ваш список нестандартных грузинских блюд.Для приготовления нужно: 180 г сливочного масла, 0,5 кг пшеничной муки, 160 мл кипяченой воды, 300 г листьев шпината, 4 шт. зеленого лука, 0,5 стакана нарезанной кинзы, сыр по вкусу (чтобы не понадобилась соль), 2 ст. л. растительного масла, черный перец.Замесите тесто на основе муки, масла и воды и на час поместите в холодильник. Мелко нарежьте и перемешайте зелень, сыр, черный перец, растительное масло.Раскатайте тесто, выложите на него подготовленную массу, соберите сверху края и вновь раскатайте.Выпекайте пирог на раскаленной сковороде.Салат с медовым соусомГотовят салат по этому рецепту из следующих ингредиентов: один пучок разноцветных салатных листьев, один желтый болгарский перец, один красный болгарский перец, 80 г среднесоленого сыра, одна вареная морковь, одна вареная свекла, помидор, огурец, две редиски и один пучок зеленого лука.Для приготовления медового соуса нужно: 1/4 ст. оливкового масла, 1/8 ст. белого уксуса, по одной чайной ложке меда и горчицы, соль и черный перец по вкусу.Нарежьте указанные в рецепте овощи и разложите их на блюде. Смешайте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса и полейте им салат перед тем, как подать блюдо к столу.Приятного аппетита и хорошего настроения!
грузия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0e/21348776_0:575:2047:2110_1920x0_80_0_0_3923e61f70672dfb04dd8955c00f2632.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мужчина, грузия, день защитника отечества

Чем удивить настоящего мужчину: рецепты грузинской кухни

07:00 17.02.2022
© Sputnik / М. АнфингерГрузинская кухня. Суп харчо.
Грузинская кухня. Суп харчо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / М. Анфингер
Подписаться наGoogle news
Душистые, наваристые блюда традиционной грузинской кухни – лучшее меню для Дня защитника Отечества.
На Узбекистан надвигается морозная и снежная погода. А что может быть лучше в холода, чем тарелочка горячего, ароматного, пряного блюда? Предлагаем вам подборку рецептов традиционных грузинских блюд, заботливо подготовленную для вас нашими коллегами из Sputnik Грузия.

Чакапули

На первое предлагаем рецепт вкусного блюда грузинской кухни — "Чакапули". Это ароматное, весеннее блюдо готовят из молодого мяса (телятины или ягненка), душистых свежих трав, основное место среди которых занимает тархун (эстрагон).
Ингредиенты: 1 кг телятины, 15-20 штук алычи или ткемали, 4 пучка тархуна, по 3 пучка зеленого лука и петрушки, 1 пучок кинзы, одну головку чеснока, 3 стакана сухого белого вина, один зеленый перец, соль по вкусу.
Нарежьте мясо на кусочки небольшого размера. Положите часть нарезанного мяса в кастрюлю одним слоем, посыпьте мелко нарезанной зеленью, чесноком, перцем, алычой или ткемали. Сверху уложите второй слой нарезанного мяса и в той же последовательности все остальные ингредиенты.
Добавьте в кастрюлю вино и варите до готовности, пока мясо не разварится. В конце добавьте соль.

Чакиндзули

Рецепт нестандартного грузинского блюда "Чакиндзули" оценят по достоинству гурманы, предпочитающие курятину другим видам мяса.
Ингредиенты: курица среднего размера, две связки кинзы, 4-6 зубчиков чеснока, чайная ложка масла, столовая ложка уксуса, пол литра воды, приправа — уцхо сунели и соль по вкусу.
Посыпьте очищенную курицу солью и приправой, обмажьте маслом и прожарьте в духовке при температуре 190 градусов. Время приготовления зависит от веса курицы.
Затем растолките кинзу, чеснок и соль так, чтобы получить однородную массу, залейте ее уксусом и водой. Жареную курицу нарежьте и положите на сковороду или на "кеци" (глиняная посуда), полейте оставшимся после обжарки жиром и заранее подготовленной жидкой приправой. Поставьте на огонь и кипятите пару минут.

Рыба в гранатовом соусе

Рыба, приготовленная по этому грузинскому рецепту, – уникальное блюдо, главная изюминка которого — соус из гранатового сока. В соусе есть и другие ингредиенты, которые обогащают вкус и дарят блюду нотки пикантности.
Ингредиенты: 1 кг рыбы, стакан гранатового сока, 200 г грецких орехов, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
Почистите, вымойте рыбу, порежьте на порционные куски и отварите в подсоленной воде с добавлением лаврушки и душистого перца. Готовую рыбу достаньте шумовкой и выложите на блюдо.
Орехи растолките в ступке вместе с чесноком и перцем, разведите в гранатовом соке, добавьте соль, мелко нарезанную зелень и стакан отвара. Хорошенько смешайте подливу, залейте ею рыбу и дайте настояться.
Кстати, гранатовый сок лучше выжать собственноручно. Выберите большой гранат без дырочек и изъянов в кожуре и давите, пока он не станет мягким. Потом проделайте в гранате одну небольшую дырочку, из которой польется сок. Этот сок придаст легкую приятную кислинку блюду.

Калия из свиной корейки

Для приготовления этого сочного и ароматного грузинского блюда Вам нужно: 4 шт. свиной корейки, 600 мл гранатового сока, лавровый лист и соль по вкусу.
Обжарьте корейку на сковороде гриль с двух сторон и уберите в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Кстати, мясо, перед тем как выкладывать на раскаленную сковородку, обязательно следует насухо протереть.
Переложите мясо в кеци, залейте гранатовым соком, затем добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу и оставьте томиться на медленном огне 7-8 минут, чтобы довести соус до загустения. При подаче на стол посыпьте свежими зернами граната.

Яхны

Еще одно мясное блюдо грузинской кухни – "Яхны". Это нестандартное блюдо особо придется по вкусу любителям харчо.
Ингредиенты: 1кг мяса, 300 г орехов, 200 г лука, 50 г чеснока, по одной чайной ложке приправ – уцхо сунели, кинзи и шафрана, соль и красный молотый перец по вкусу.
Нарежьте грудинку говядины на маленькие кусочки. Хорошо промойте, положите в кастрюлю и залейте водой так, чтоб закрыть мясо. Слейте первую воду и доварите мясо, добавив лук.
Орехи с чесноком прокрутите два раза через мясорубку, разведите в бульоне, добавьте приправы и соль по вкусу. Все вместе добавить в кастрюлю и довести до кипения.
Готовить это нестандартное грузинское блюдо можно и из курицы – все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Пхловани

Рецепт приготовления "пхловани" — пирога с начинкой в виде пхали (из шпината) — пополнит ваш список нестандартных грузинских блюд.
Для приготовления нужно: 180 г сливочного масла, 0,5 кг пшеничной муки, 160 мл кипяченой воды, 300 г листьев шпината, 4 шт. зеленого лука, 0,5 стакана нарезанной кинзы, сыр по вкусу (чтобы не понадобилась соль), 2 ст. л. растительного масла, черный перец.
Замесите тесто на основе муки, масла и воды и на час поместите в холодильник. Мелко нарежьте и перемешайте зелень, сыр, черный перец, растительное масло.
Раскатайте тесто, выложите на него подготовленную массу, соберите сверху края и вновь раскатайте.
Выпекайте пирог на раскаленной сковороде.

Салат с медовым соусом

Готовят салат по этому рецепту из следующих ингредиентов: один пучок разноцветных салатных листьев, один желтый болгарский перец, один красный болгарский перец, 80 г среднесоленого сыра, одна вареная морковь, одна вареная свекла, помидор, огурец, две редиски и один пучок зеленого лука.
Для приготовления медового соуса нужно: 1/4 ст. оливкового масла, 1/8 ст. белого уксуса, по одной чайной ложке меда и горчицы, соль и черный перец по вкусу.
Нарежьте указанные в рецепте овощи и разложите их на блюде. Смешайте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса и полейте им салат перед тем, как подать блюдо к столу.
Приятного аппетита и хорошего настроения!
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала