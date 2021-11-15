https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-uzbekistane-vmesto-zachetok-i-studencheskix-biletov-poyavyatsya--id-karty--glava-minvuza-21354054.html

Большие перемены: что появится вместо зачеток и студенческих билетов

Большие перемены: что появится вместо зачеток и студенческих билетов

Систему высшего образования Узбекистана ждут большие перемены.

2021-11-15T13:19+0500

2021-11-15T13:19+0500

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общество

образование

министерство высшего и среднего специального образования

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Узбекистане заменят бумажные образцы зачеток и студенческих билетов на ID-карты, заявил глава Минвуза Абдукодир Тошкулов. По его словам, цифровизация системы высшего образования предусмотрена в целях минимизирования человеческого фактора и искоренения коррупции в данной сфере."Это даёт открытость, прозрачность, справедливость, экономит время, самое важное — сокращает расходы", — сказал Тошкулов.В рамках таких мер ранее была запущена информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS), она позволила перевести в электронный формат административное, учебное, научное и финансовое направления, подчеркнул глава Минвуза.К тому же он добавил, что расписание занятий также должно присутствовать не на бумажных листах, а в телефонах студентов и их родителей. Как отметил министр, в реализации всех проектов должны быть заинтересованы каждый ректор и преподаватель.

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образование, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование