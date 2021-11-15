https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-uzbekistane-vmesto-zachetok-i-studencheskix-biletov-poyavyatsya--id-karty--glava-minvuza-21354054.html
Большие перемены: что появится вместо зачеток и студенческих билетов
Большие перемены: что появится вместо зачеток и студенческих билетов
Систему высшего образования Узбекистана ждут большие перемены.
2021-11-15T13:19+0500
2021-11-15T13:19+0500
2021-11-15T14:30+0500
общество
образование
министерство высшего и среднего специального образования
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Узбекистане заменят бумажные образцы зачеток и студенческих билетов на ID-карты, заявил глава Минвуза Абдукодир Тошкулов. По его словам, цифровизация системы высшего образования предусмотрена в целях минимизирования человеческого фактора и искоренения коррупции в данной сфере."Это даёт открытость, прозрачность, справедливость, экономит время, самое важное — сокращает расходы", — сказал Тошкулов.В рамках таких мер ранее была запущена информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS), она позволила перевести в электронный формат административное, учебное, научное и финансовое направления, подчеркнул глава Минвуза.К тому же он добавил, что расписание занятий также должно присутствовать не на бумажных листах, а в телефонах студентов и их родителей. Как отметил министр, в реализации всех проектов должны быть заинтересованы каждый ректор и преподаватель.
https://uz.sputniknews.ru/20200803/V-uzbekskikh-agrarnykh-vuzakh-vnedryat-kreditno-modulnuyu-sistemu--ukaz--14693134.html
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образование, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование
Большие перемены: что появится вместо зачеток и студенческих билетов
13:19 15.11.2021 (обновлено: 14:30 15.11.2021)
В республике предусмотрена цифровизация системы высшего образования в целях минимизирования человеческого фактора и искоренения коррупции в данной сфере.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik.
В Узбекистане заменят бумажные образцы зачеток и студенческих билетов на ID-карты, заявил
глава Минвуза Абдукодир Тошкулов.
В системе высшего образования Узбекистана журналы, рейтинговые книжки не будут в бумажном виде. Также прошёл проект бюджета по замене студенческих билетов на ID-карты и хранению в них всех необходимых данных.
Абдукодир Тошкулов
Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана
По его словам, цифровизация системы высшего образования предусмотрена в целях минимизирования человеческого фактора и искоренения коррупции в данной сфере.
"Это даёт открытость, прозрачность, справедливость, экономит время, самое важное — сокращает расходы", — сказал Тошкулов.
В рамках таких мер ранее была запущена информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS
), она позволила перевести в электронный формат административное, учебное, научное и финансовое направления, подчеркнул глава Минвуза.
К тому же он добавил, что расписание занятий также должно присутствовать не на бумажных листах, а в телефонах студентов и их родителей.
Как отметил министр, в реализации всех проектов должны быть заинтересованы каждый ректор и преподаватель.