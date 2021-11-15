https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-znak-protesta-bejentsy-trebuyut-chtoby-polsha-propustila-ix-v-germaniyu--21362089.html

В знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию

В знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию

Беженцы планируют попасть в Евросоюз, перейдя белорусско-польскую границу.

2021-11-15T19:25+0500

2021-11-15T19:25+0500

2021-11-15T19:25+0500

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21362054_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d76b488581f45ffac6becde8785ed92e.jpg

Мигранты покинули лагерь, расположенный на белорусско-польской границе. Они толпой направились к пограничному переходу "Брузги". Люди планируют попасть в Евросоюз, мирно перейдя границу Беларуси с Польшей. В настоящее время беженцы собираются у пункта пропуска. Польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку. К тому же подъехали водометы и спецтехника. В знак протеста мигранты сели на землю у заграждений. Они требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию.Кадры с места событий смотрите в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , видео