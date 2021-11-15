https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-znak-protesta-bejentsy-trebuyut-chtoby-polsha-propustila-ix-v-germaniyu--21362089.html
В знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию
В знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию
Беженцы планируют попасть в Евросоюз, перейдя белорусско-польскую границу.
2021-11-15T19:25+0500
2021-11-15T19:25+0500
2021-11-15T19:25+0500
видео
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Мигранты покинули лагерь, расположенный на белорусско-польской границе. Они толпой направились к пограничному переходу "Брузги". Люди планируют попасть в Евросоюз, мирно перейдя границу Беларуси с Польшей. В настоящее время беженцы собираются у пункта пропуска. Польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку. К тому же подъехали водометы и спецтехника. В знак протеста мигранты сели на землю у заграждений. Они требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию.Кадры с места событий смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
В знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию
Польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку. К тому же подъехали водометы и спецтехника.
Мигранты покинули лагерь, расположенный на белорусско-польской границе. Они толпой направились к пограничному переходу "Брузги".
Люди планируют попасть в Евросоюз, мирно перейдя границу Беларуси с Польшей.
В настоящее время беженцы собираются у пункта пропуска. Польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку. К тому же подъехали водометы и спецтехника. В знак протеста мигранты сели на землю у заграждений. Они требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию.
Кадры с места событий смотрите в нашем видео.