Стейк из 3D-принтера уже в продаже

В ресторане Тель-Авива появилось необычное блюдо — стейк из мяса, напечатанного на 3D-принтере.
В ресторане Тель-Авива появилось необычное блюдо — стейк из мяса, напечатанного на 3D-принтере.
Производится такое искусственное мясо из растительного сырья. Напечатанный стейк имитирует волокнистую структуру мяса.
Производится такое искусственное мясо из растительного сырья. Напечатанный стейк имитирует волокнистую структуру мяса.
Презентация нового меню с мясом из 3D-принтера прошла 15 ноября. Линейку продуктов New-Meat производит израильский стартап проект Redefine Meat.
Презентация нового меню с мясом из 3D-принтера прошла 15 ноября. Линейку продуктов New-Meat производит израильский стартап проект Redefine Meat.
Проект Redefine Meat напечатал свою первую имитацию стейка еще в декабре прошлого года. Компания производит 3D-принтеры для промышленного производства.
Проект Redefine Meat напечатал свою первую имитацию стейка еще в декабре прошлого года. Компания производит 3D-принтеры для промышленного производства.
Руководство компании планирует продавать принтеры для печати мяса производителям со всего мира, чтобы сделать растительное мясо частью цепочки поставок.
Руководство компании планирует продавать принтеры для печати мяса производителям со всего мира, чтобы сделать растительное мясо частью цепочки поставок.
Каждый принтер может напечатать до 250 килограммов искусственного мяса — примерно столько же, сколько дает одна корова..
Каждый принтер может напечатать до 250 килограммов искусственного мяса — примерно столько же, сколько дает одна корова..
Израильская компания не единственная, которая занимается развитием таких технологий. Работает над этим также испанская компания Novemeat, ей удалось напечатать имитацию свинины. Разрабатывают технологию печати мяса на 3D-принтере и такие крупные компании как Tesco и Unilever.
Израильская компания не единственная, которая занимается развитием таких технологий. Работает над этим также испанская компания Novemeat, ей удалось напечатать имитацию свинины. Разрабатывают технологию печати мяса на 3D-принтере и такие крупные компании как Tesco и Unilever.
До недавнего времени ученым никак не удавалось воссоздать волокнистую структуру натурального мяса на 3D-принтере. Искусственное мясо удавалось получить только в форме фарша. Разработка принтера, способного имитировать волокна мяса, стала настоящим прорывом в этой области.
До недавнего времени ученым никак не удавалось воссоздать волокнистую структуру натурального мяса на 3D-принтере. Искусственное мясо удавалось получить только в форме фарша. Разработка принтера, способного имитировать волокна мяса, стала настоящим прорывом в этой области.