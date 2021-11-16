Стейк из 3D-принтера уже в продаже

Подписаться на

С виду обычный стейк, но сделан он из мяса, напечатанного на 3D-принтере. Такое блюдо появилось в меню ресторана в Тель-Авиве. Сможете ли вы отличить стейки из искусственной говядины от настоящей? Проверьте с помощью фотоподборки Sputnik.