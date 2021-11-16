Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20211116/21372089.html
Стейк из 3D-принтера уже в продаже
Стейк из 3D-принтера уже в продаже
С виду обычный стейк, но сделан он из мяса, напечатанного на 3D-принтере. Сможете ли вы отличить стейки из искусственной говядины от настоящей? Проверьте с помощью фотоподборки Sputnik.
2021-11-16T22:30+0500
2021-11-16T22:30+0500
фото
3d-принтер
говядина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21372095_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_4ce4bfb3332c60b344ca1197a1dea3fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21372095_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_e56bc98207f001d4a995f470f6f66c6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, 3d-принтер, говядина

Стейк из 3D-принтера уже в продаже

22:30 16.11.2021
Подписаться на
С виду обычный стейк, но сделан он из мяса, напечатанного на 3D-принтере. Такое блюдо появилось в меню ресторана в Тель-Авиве. Сможете ли вы отличить стейки из искусственной говядины от настоящей? Проверьте с помощью фотоподборки Sputnik.
© REUTERS / Amir Cohen

В ресторане Тель-Авива появилось необычное блюдо — стейк из мяса, напечатанного на 3D-принтере.

В ресторане Тель-Авива появилось необычное блюдо — стейк из мяса, напечатанного на 3D-принтере. - Sputnik Узбекистан
1/8
© REUTERS / Amir Cohen

В ресторане Тель-Авива появилось необычное блюдо — стейк из мяса, напечатанного на 3D-принтере.

© REUTERS / Amir Cohen

Производится такое искусственное мясо из растительного сырья. Напечатанный стейк имитирует волокнистую структуру мяса.

Производится такое искусственное мясо из растительного сырья. Напечатанный стейк имитирует волокнистую структуру мяса. - Sputnik Узбекистан
2/8
© REUTERS / Amir Cohen

Производится такое искусственное мясо из растительного сырья. Напечатанный стейк имитирует волокнистую структуру мяса.

© REUTERS / Amir Cohen

Презентация нового меню с мясом из 3D-принтера прошла 15 ноября. Линейку продуктов New-Meat производит израильский стартап проект Redefine Meat.

Презентация нового меню с мясом из 3D-принтера прошла 15 ноября. Линейку продуктов New-Meat производит израильский стартап проект Redefine Meat. - Sputnik Узбекистан
3/8
© REUTERS / Amir Cohen

Презентация нового меню с мясом из 3D-принтера прошла 15 ноября. Линейку продуктов New-Meat производит израильский стартап проект Redefine Meat.

© REUTERS / Amir Cohen

Проект Redefine Meat напечатал свою первую имитацию стейка еще в декабре прошлого года. Компания производит 3D-принтеры для промышленного производства.

Проект Redefine Meat напечатал свою первую имитацию стейка еще в декабре прошлого года. Компания производит 3D-принтеры для промышленного производства. - Sputnik Узбекистан
4/8
© REUTERS / Amir Cohen

Проект Redefine Meat напечатал свою первую имитацию стейка еще в декабре прошлого года. Компания производит 3D-принтеры для промышленного производства.

© REUTERS / Amir Cohen

Руководство компании планирует продавать принтеры для печати мяса производителям со всего мира, чтобы сделать растительное мясо частью цепочки поставок.

Руководство компании планирует продавать принтеры для печати мяса производителям со всего мира, чтобы сделать растительное мясо частью цепочки поставок. - Sputnik Узбекистан
5/8
© REUTERS / Amir Cohen

Руководство компании планирует продавать принтеры для печати мяса производителям со всего мира, чтобы сделать растительное мясо частью цепочки поставок.

© REUTERS / Amir Cohen

Каждый принтер может напечатать до 250 килограммов искусственного мяса — примерно столько же, сколько дает одна корова..

Каждый принтер может напечатать до 250 килограммов искусственного мяса — примерно столько же, сколько дает одна корова.. - Sputnik Узбекистан
6/8
© REUTERS / Amir Cohen

Каждый принтер может напечатать до 250 килограммов искусственного мяса — примерно столько же, сколько дает одна корова..

© REUTERS / Amir Cohen

Израильская компания не единственная, которая занимается развитием таких технологий. Работает над этим также испанская компания Novemeat, ей удалось напечатать имитацию свинины. Разрабатывают технологию печати мяса на 3D-принтере и такие крупные компании как Tesco и Unilever.

Израильская компания не единственная, которая занимается развитием таких технологий. Работает над этим также испанская компания Novemeat, ей удалось напечатать имитацию свинины. Разрабатывают технологию печати мяса на 3D-принтере и такие крупные компании как Tesco и Unilever. - Sputnik Узбекистан
7/8
© REUTERS / Amir Cohen

Израильская компания не единственная, которая занимается развитием таких технологий. Работает над этим также испанская компания Novemeat, ей удалось напечатать имитацию свинины. Разрабатывают технологию печати мяса на 3D-принтере и такие крупные компании как Tesco и Unilever.

© REUTERS / Amir Cohen

До недавнего времени ученым никак не удавалось воссоздать волокнистую структуру натурального мяса на 3D-принтере. Искусственное мясо удавалось получить только в форме фарша. Разработка принтера, способного имитировать волокна мяса, стала настоящим прорывом в этой области.

До недавнего времени ученым никак не удавалось воссоздать волокнистую структуру натурального мяса на 3D-принтере. Искусственное мясо удавалось получить только в форме фарша. Разработка принтера, способного имитировать волокна мяса, стала настоящим прорывом в этой области. - Sputnik Узбекистан
8/8
© REUTERS / Amir Cohen

До недавнего времени ученым никак не удавалось воссоздать волокнистую структуру натурального мяса на 3D-принтере. Искусственное мясо удавалось получить только в форме фарша. Разработка принтера, способного имитировать волокна мяса, стала настоящим прорывом в этой области.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:30Стейк из 3D-принтера уже в продаже
21:47Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
21:04Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
21:00Самые красивые девушки Казахстана борются за корону
20:56Горячая Центральная Азия: как страны региона интегрируют свои армии
20:49В Ташкенте пересмотрели расходы местного бюджета на 2022 год
20:12Антимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин
19:13Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие
18:45Хокимиятам запретят вмешиваться в производство зерна
18:37С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык
17:51Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео
17:21Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано
17:04Путин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании
16:39Кому Узбекистан продает обувь
16:11В Ташкенте построят новую подземную линию метро
15:48"Он материл меня": Каниза о скандале с пьяным мужчиной на свадьбе — видео
15:35В Андижане задержали столичных стритартеров за нанесение запрещенных граффити
14:59Сборная Узбекистана по футболу уступила Грузии в товарищеском матче
14:57В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери
14:31Насколько безопасна назальная вакцина от коронавируса