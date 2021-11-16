https://uz.sputniknews.ru/20211116/aeroport-samarkanda-otkroyut-pozdnee-chem-planirovalos-21366512.html

Аэропорт Самарканда откроют позднее, чем планировалось

Аэропорт Самарканда откроют позднее, чем планировалось

Аэропорт должен был заработать до 20 ноября.

2021-11-16T09:57+0500

2021-11-16T09:57+0500

2021-11-16T09:58+0500

общество

самарканд

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Строительные работы в аэропорту Самарканда затянулись, предупредили в Uzbekistan Airports.В связи с этим воздушная гавань будет закрыта до середины декабря.Ранее аэропорт планировали открыть до 20 ноября.Сейчас активно продолжается строительство нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.Рейсы пока по-прежнему будут перенаправлять в другие аэропорты страны — "Навои", "Бухара", "Карши". Оттуда для пассажиров организуют наземный трансфер до Самарканда.После реконструкции аэропорт сможет увеличить пропускную способность с 600 до 1,2 тысячи пассажиров в час. Также здесь появятся новые взлетно-посадочные полосы. Проект оценивается в более, чем 80 миллионов долларов.

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самарканд, аэропорт