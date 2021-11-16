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https://uz.sputniknews.ru/20211116/aeroport-samarkanda-otkroyut-pozdnee-chem-planirovalos-21366512.html
Аэропорт Самарканда откроют позднее, чем планировалось
Аэропорт Самарканда откроют позднее, чем планировалось
Аэропорт должен был заработать до 20 ноября.
2021-11-16T09:57+0500
2021-11-16T09:58+0500
общество
самарканд
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Строительные работы в аэропорту Самарканда затянулись, предупредили в Uzbekistan Airports.В связи с этим воздушная гавань будет закрыта до середины декабря.Ранее аэропорт планировали открыть до 20 ноября.Сейчас активно продолжается строительство нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.Рейсы пока по-прежнему будут перенаправлять в другие аэропорты страны — "Навои", "Бухара", "Карши". Оттуда для пассажиров организуют наземный трансфер до Самарканда.После реконструкции аэропорт сможет увеличить пропускную способность с 600 до 1,2 тысячи пассажиров в час. Также здесь появятся новые взлетно-посадочные полосы. Проект оценивается в более, чем 80 миллионов долларов.
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самарканд, аэропорт

Аэропорт Самарканда откроют позднее, чем планировалось

09:57 16.11.2021 (обновлено: 09:58 16.11.2021)
© Unsplash / Rudy DongСамолет, иллюстративное фото
Самолет, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Unsplash / Rudy Dong
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Воздушную гавань должны были открыть до 20 ноября. Почему не получилось, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Строительные работы в аэропорту Самарканда затянулись, предупредили в Uzbekistan Airports.
В связи с этим воздушная гавань будет закрыта до середины декабря.
Ранее аэропорт планировали открыть до 20 ноября.
Сейчас активно продолжается строительство нового аэродромного комплекса в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.
"В международном аэропорту "Самарканд" продолжаются работы, связанные с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса и нового аэронавигационного оборудования. В связи с этим, закрытие аэропорта продлевается до 15 декабря этого года", — сообщили в Uzbekistan Airports.
Рейсы пока по-прежнему будут перенаправлять в другие аэропорты страны — "Навои", "Бухара", "Карши".
Оттуда для пассажиров организуют наземный трансфер до Самарканда.
После реконструкции аэропорт сможет увеличить пропускную способность с 600 до 1,2 тысячи пассажиров в час. Также здесь появятся новые взлетно-посадочные полосы.
Проект оценивается в более, чем 80 миллионов долларов.
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