https://uz.sputniknews.ru/20211116/kto-imeet-pravo-na-vyplatu-v-razmere-100-ot-zarplaty-21370324.html

Кто имеет право на пособие в размере 100% от зарплаты

Кто имеет право на пособие в размере 100% от зарплаты

В Министерстве юстиции Узбекистана разъяснили условия при которых работник получает максимально пособие по временной нетрудоспособности.

2021-11-16T12:36+0500

2021-11-16T12:36+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В министерстве юстиции напомнили подписчикам о том, кому из работников пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% от заработной платы.По данным ведомства, такие привилегии имеют:Работникам со стажем более 8 лет и детям-сиротам до 21 года выплачивается 80% от заработной платы при болезни, лечении или уходе за больным членом семьи. А те, чей стаж менее 8 лет, в тех же случаях, получат пособие в размере 60% от заработной платы.

https://uz.sputniknews.ru/20201207/Kto-mozhet-pretendovat-na-posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti--Minyust-15548430.html

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выплата, пособие, узбекистан