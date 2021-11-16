https://uz.sputniknews.ru/20211116/kto-imeet-pravo-na-vyplatu-v-razmere-100-ot-zarplaty-21370324.html
Кто имеет право на пособие в размере 100% от зарплаты
Кто имеет право на пособие в размере 100% от зарплаты
В Министерстве юстиции Узбекистана разъяснили условия при которых работник получает максимально пособие по временной нетрудоспособности.
2021-11-16T12:36+0500
2021-11-16T12:36+0500
2021-11-16T12:39+0500
общество
выплата
пособие
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В министерстве юстиции напомнили подписчикам о том, кому из работников пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% от заработной платы.По данным ведомства, такие привилегии имеют:Работникам со стажем более 8 лет и детям-сиротам до 21 года выплачивается 80% от заработной платы при болезни, лечении или уходе за больным членом семьи. А те, чей стаж менее 8 лет, в тех же случаях, получат пособие в размере 60% от заработной платы.
https://uz.sputniknews.ru/20201207/Kto-mozhet-pretendovat-na-posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti--Minyust-15548430.html
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выплата, пособие, узбекистан
Кто имеет право на пособие в размере 100% от зарплаты
12:36 16.11.2021 (обновлено: 12:39 16.11.2021)
В Министерстве юстиции Узбекистана разъяснили условия при которых работник получает максимально пособие по временной нетрудоспособности.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
В министерстве юстиции напомнили
подписчикам о том, кому из работников пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% от заработной платы.
По данным ведомства, такие привилегии имеют:
участники войны 1941–1945 гг.;
воины-интернационалисты и приравненные к ним лица;
лица, на иждивении которых находятся 3 и более детей, не достигших 16-летнего возраста (студенты до 18 лет);
участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
лица, эвакуированные и перемещенные из зоны радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС, больные острым лейкозом, аденомой, раком и злокачественными опухолями;
лица, временно утратившие трудоспособность в результате трудового увечья и профессионального заболевания.
Работникам со стажем более 8 лет и детям-сиротам до 21 года выплачивается 80% от заработной платы при болезни, лечении или уходе за больным членом семьи. А те, чей стаж менее 8 лет, в тех же случаях, получат пособие в размере 60% от заработной платы.