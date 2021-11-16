https://uz.sputniknews.ru/20211116/rossiyskie-mediki-osmotryat-100-tysyach-migrantov-v-ramkax-orgnabora--video-21378296.html

Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео

Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео

Группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) продолжает медосмотр узбекистанских работников, желающих отправиться на строительные объекты России в рамках оргнабора мигрантов.

2021-11-16T17:51+0500

2021-11-16T17:51+0500

2021-11-16T18:01+0500

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21378226_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cd88228cec8aac1c161afd2020671b5.jpg

ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) продолжает осмотр узбекистанских работников, желающих отправиться на строительные объекты России в рамках организованного набора мигрантов.В конце сентября Агентство по внешней миграции РУз объявило об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников, желающих работать на стройках в России.В соответствии с постановлением российского правительства, медицинский осмотр мигрантов перенесли в Узбекистан. Российские врачи уже осмотрели около тысячи граждан, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан руководитель сводного медицинского отряда ФМБА России Борис Баранкин.По словам эксперта, в следующем году перед медиками будет стоять задача посмотреть уже не 10, а 100 тысяч потенциальных мигрантов. "Это уже совершенно другие объемы, совершенно другие задачи", - отметил Борис Баранкин.Также в следующем году планируется организовать медицинские отряды в регионах Узбекистана, чтобы участие в оргнаборе стало удобнее для работников.На данный момент врачи проводят диагностику всех кандидатов, берут необходимые анализы, выдают заключения, требуемые при трудоустройстве и для въезда в Россию. К тому же кандидаты могут привиться от короновируса прямо в центре препаратом "Спутник Лайт".Как организована работа медицинского отряда в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.ФБМА работает в Узбекистане в рамках реализации проекта правительства России по развитию системы привлечения трудовых ресурсов. Соглашение между Россией и Узбекистаном об организованном наборе позволяет обеспечить мигрантов местами проживания в соответствии с нормами санитарии, охраны труда и безопасности на рабочих местах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , видео