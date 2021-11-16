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Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео
Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео
Группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) продолжает медосмотр узбекистанских работников, желающих отправиться на строительные объекты России в рамках оргнабора мигрантов.
2021-11-16T17:51+0500
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) продолжает осмотр узбекистанских работников, желающих отправиться на строительные объекты России в рамках организованного набора мигрантов.В конце сентября Агентство по внешней миграции РУз объявило об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников, желающих работать на стройках в России.В соответствии с постановлением российского правительства, медицинский осмотр мигрантов перенесли в Узбекистан. Российские врачи уже осмотрели около тысячи граждан, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан руководитель сводного медицинского отряда ФМБА России Борис Баранкин.По словам эксперта, в следующем году перед медиками будет стоять задача посмотреть уже не 10, а 100 тысяч потенциальных мигрантов. "Это уже совершенно другие объемы, совершенно другие задачи", - отметил Борис Баранкин.Также в следующем году планируется организовать медицинские отряды в регионах Узбекистана, чтобы участие в оргнаборе стало удобнее для работников.На данный момент врачи проводят диагностику всех кандидатов, берут необходимые анализы, выдают заключения, требуемые при трудоустройстве и для въезда в Россию. К тому же кандидаты могут привиться от короновируса прямо в центре препаратом "Спутник Лайт".Как организована работа медицинского отряда в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.ФБМА работает в Узбекистане в рамках реализации проекта правительства России по развитию системы привлечения трудовых ресурсов. Соглашение между Россией и Узбекистаном об организованном наборе позволяет обеспечить мигрантов местами проживания в соответствии с нормами санитарии, охраны труда и безопасности на рабочих местах.
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мультимедиа , видео

Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео

17:51 16.11.2021 (обновлено: 18:01 16.11.2021)
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Рамиз Бахтияров
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В будущем планируется организовать работу медицинских отрядов в регионах Узбекистана, чтобы людям было удобнее проходить медосмотр.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) продолжает осмотр узбекистанских работников, желающих отправиться на строительные объекты России в рамках организованного набора мигрантов.
В конце сентября Агентство по внешней миграции РУз объявило об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников, желающих работать на стройках в России.
В соответствии с постановлением российского правительства, медицинский осмотр мигрантов перенесли в Узбекистан. Российские врачи уже осмотрели около тысячи граждан, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан руководитель сводного медицинского отряда ФМБА России Борис Баранкин.

Задача, которая перед нами поставлена, - осмотреть 10 тысяч мигрантов. Сегодня мы вышли на 10% реализации этой задачи. В том, что пилотный проект будет выполнен, сомнений нет ни у кого.

Борис Баранкин
Руководитель сводного медицинского отряда ФМБА России
По словам эксперта, в следующем году перед медиками будет стоять задача посмотреть уже не 10, а 100 тысяч потенциальных мигрантов. "Это уже совершенно другие объемы, совершенно другие задачи", - отметил Борис Баранкин.
Также в следующем году планируется организовать медицинские отряды в регионах Узбекистана, чтобы участие в оргнаборе стало удобнее для работников.
На данный момент врачи проводят диагностику всех кандидатов, берут необходимые анализы, выдают заключения, требуемые при трудоустройстве и для въезда в Россию. К тому же кандидаты могут привиться от короновируса прямо в центре препаратом "Спутник Лайт".
Как организована работа медицинского отряда в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
ФБМА работает в Узбекистане в рамках реализации проекта правительства России по развитию системы привлечения трудовых ресурсов. Соглашение между Россией и Узбекистаном об организованном наборе позволяет обеспечить мигрантов местами проживания в соответствии с нормами санитарии, охраны труда и безопасности на рабочих местах.
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