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Таджикистан отмечает День президента
Таджикистан отмечает День президента
Этот день является государственным праздником, но не выходным днем.
2021-11-16T12:39+0500
2021-11-16T12:39+0500
общество
таджикистан
президент
праздник
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Таджикистане отмечают День президента. В этот день в 1994 году Эмомали Рахмон впервые принял присягу как глава государства, сообщают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.В честь праздника в образовательных и культурных учреждениях по всей стране проходят тематические выставки и мероприятия, посвященные деятельности президента. Политические деятели в этот день встречаются с офицерами и рядовыми Вооруженных сил и сотрудниками МВД. Проходят торжественные мероприятия в честь праздника.Впервые этот день отмечали в 2016 году, когда парламент принял закон, включивший эту дату в число официальных праздников. С тех пор он стал ежегодным государственным праздником, но остался рабочим днем.
https://uz.sputniknews.ru/20161115/emomali-raxmon-biografiya-21362587.html
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таджикистан, президент, праздник

Таджикистан отмечает День президента

12:39 16.11.2021
© Пресс-служба президента Республики ТаджикистанПрезидент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
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Этот день является государственным праздником, но не выходным днем.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Таджикистане отмечают День президента. В этот день в 1994 году Эмомали Рахмон впервые принял присягу как глава государства, сообщают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.
В честь праздника в образовательных и культурных учреждениях по всей стране проходят тематические выставки и мероприятия, посвященные деятельности президента. Политические деятели в этот день встречаются с офицерами и рядовыми Вооруженных сил и сотрудниками МВД. Проходят торжественные мероприятия в честь праздника.
Впервые этот день отмечали в 2016 году, когда парламент принял закон, включивший эту дату в число официальных праздников. С тех пор он стал ежегодным государственным праздником, но остался рабочим днем.
Визит Эмомали Рахмона в институт Востоковедения РАН - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2016
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Эмомали Рахмон: биография
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