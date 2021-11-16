https://uz.sputniknews.ru/20211116/tadjikistan-otmechaet-den-prezidenta-21363429.html

Таджикистан отмечает День президента

Таджикистан отмечает День президента

Этот день является государственным праздником, но не выходным днем.

2021-11-16T12:39+0500

2021-11-16T12:39+0500

2021-11-16T12:39+0500

общество

таджикистан

президент

праздник

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Таджикистане отмечают День президента. В этот день в 1994 году Эмомали Рахмон впервые принял присягу как глава государства, сообщают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.В честь праздника в образовательных и культурных учреждениях по всей стране проходят тематические выставки и мероприятия, посвященные деятельности президента. Политические деятели в этот день встречаются с офицерами и рядовыми Вооруженных сил и сотрудниками МВД. Проходят торжественные мероприятия в честь праздника.Впервые этот день отмечали в 2016 году, когда парламент принял закон, включивший эту дату в число официальных праздников. С тех пор он стал ежегодным государственным праздником, но остался рабочим днем.

https://uz.sputniknews.ru/20161115/emomali-raxmon-biografiya-21362587.html

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таджикистан, президент, праздник