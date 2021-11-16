https://uz.sputniknews.ru/20211116/uzbekistan-i-rossiya-razrabotali-novuyu-kontseptsiyu-obrazovaniya-21381868.html
Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
Как Россия и Узбекистан планируют налаживать взаимодействие в деле подготовки квалифицированных кадров – в репортаже с места события. 16.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-16T21:04+0500
2021-11-16T21:04+0500
2021-11-16T21:04+0500
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В Москве стартовал второй российско-узбекский форум с участием ректоров ведущих вузов с обеих сторон. Нынешнее событие – один из компонентов масштабной подготовки к первому государственному визиту Шавката Мирзиёева в Россию после его переизбрания на второй президентский срок.Участники дискуссий подписали ряд документов, которые предусматривают, в том числе реализацию проектов в сфере дошкольного образования. Готовить кадры для учебных учреждений Россия и Узбекистан планируют совместно.О том, как прошел первый день двустороннего форума – в материале Sputnik Узбекистан >>.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , узбекистан, образование, видео
Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
Как Россия и Узбекистан планируют налаживать взаимодействие в деле подготовки квалифицированных кадров – в репортаже с места события.
В Москве стартовал второй российско-узбекский форум с участием ректоров ведущих вузов с обеих сторон.
Нынешнее событие – один из компонентов масштабной подготовки к первому государственному визиту Шавката Мирзиёева в Россию после его переизбрания на второй президентский срок.
Участники дискуссий подписали ряд документов, которые предусматривают, в том числе реализацию проектов в сфере дошкольного образования. Готовить кадры для учебных учреждений Россия и Узбекистан планируют совместно.
О том, как прошел первый день двустороннего форума – в материале Sputnik Узбекистан >>
.