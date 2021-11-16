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Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
Как Россия и Узбекистан планируют налаживать взаимодействие в деле подготовки квалифицированных кадров – в репортаже с места события. 16.11.2021, Sputnik Узбекистан
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В Москве стартовал второй российско-узбекский форум с участием ректоров ведущих вузов с обеих сторон. Нынешнее событие – один из компонентов масштабной подготовки к первому государственному визиту Шавката Мирзиёева в Россию после его переизбрания на второй президентский срок.Участники дискуссий подписали ряд документов, которые предусматривают, в том числе реализацию проектов в сфере дошкольного образования. Готовить кадры для учебных учреждений Россия и Узбекистан планируют совместно.О том, как прошел первый день двустороннего форума – в материале Sputnik Узбекистан &gt;&gt;.
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мультимедиа , узбекистан, образование, видео

Узбекистан и Россия разработали новую концепцию образования

21:04 16.11.2021
© Sputnik
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Как Россия и Узбекистан планируют налаживать взаимодействие в деле подготовки квалифицированных кадров – в репортаже с места события.
В Москве стартовал второй российско-узбекский форум с участием ректоров ведущих вузов с обеих сторон.
Нынешнее событие – один из компонентов масштабной подготовки к первому государственному визиту Шавката Мирзиёева в Россию после его переизбрания на второй президентский срок.
Участники дискуссий подписали ряд документов, которые предусматривают, в том числе реализацию проектов в сфере дошкольного образования. Готовить кадры для учебных учреждений Россия и Узбекистан планируют совместно.
О том, как прошел первый день двустороннего форума – в материале Sputnik Узбекистан >>.
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