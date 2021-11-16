https://uz.sputniknews.ru/20211116/uzbekskiy-narod--eto-vse-natsionalnosti-respubliki-video-so-starta-nedeli-tolerantnosti-21382298.html
Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
В рамках мероприятия в Ташкенте, на площади Дружбы народов прошла церемония возложения цветов к монументу семьи Шоахмета Шомахмудова, олицетворяющему дружбу народов.
2021-11-16T21:47+0500
2021-11-16T21:47+0500
2021-11-16T21:48+0500
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21382261_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f866b136e44fc3f433e963b3b631f50e.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Атмосферу праздника на площади дополнили представители почти всех культурных центров республики, одетые в яркие и красочные национальные костюмы.В мероприятии также приняли участие представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине, Ташкентской и Узбекистанской епархии, Министерства туризма и спорта, активисты и другие.Продолжая тему значимости фигуры Шоахмета Шомахмудова, пресс-секретарь Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Гайратулло Шукуров отметил, что легендарный кузнец не только является символом дружбы народов, но и раскрывает характер всего узбекского народа.Неделя толерантности будет проходить по всей стране с 16 по 21 ноября. Она будет состоять из разнообразных культурно-просветительских событий, которые пройдут под девизом "Узбекистан – толерантная земля".Как прошла церемония возложения цветов, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21382261_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_648ab1900be7995de9deb9d380b2f70f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
21:47 16.11.2021 (обновлено: 21:48 16.11.2021)
В Узбекистане стартовала Неделя толерантности. Сегодня в рамках мероприятия в Ташкенте, на площади Дружбы народов прошла церемония возложения цветов к монументу семьи Шоахмета Шомахмудова, олицетворяющему дружбу народов.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Атмосферу праздника на площади дополнили представители почти всех культурных центров республики, одетые в яркие и красочные национальные костюмы.
"Мы сегодня принимаем участие в "Неделе толерантности" и пришли сюда в традиционных для туркменского народа костюмах. Мы от себя будем делать все ради дружбы народов", — признается зампред Туркменского культурного центра Мамет-Назар Назаров.
В мероприятии также приняли участие представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине, Ташкентской и Узбекистанской епархии, Министерства туризма и спорта, активисты и другие.
"Дружба – это великая добродетель, которая скрепляет людей воедино. Муж и жена (Шомахмудовы) имели такое великодушие ко всем людям, что несмотря на разные национальности и веру, они покрыли (детей-сирот) своей любовью. Нет границ между национальностями…между людьми", — заявил митрополит Викентий.
Продолжая тему значимости фигуры Шоахмета Шомахмудова, пресс-секретарь Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Гайратулло Шукуров отметил, что легендарный кузнец не только является символом дружбы народов, но и раскрывает характер всего узбекского народа.
"Когда я говорю "узбекский народ", я имею ввиду все нации и народности, которые здесь проживают", — с чувством гордости отметил Шукуров.
Неделя толерантности будет проходить по всей стране с 16 по 21 ноября. Она будет состоять из разнообразных культурно-просветительских событий, которые пройдут под девизом "Узбекистан – толерантная земля".
Как прошла церемония возложения цветов, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
.