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Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
В рамках мероприятия в Ташкенте, на площади Дружбы народов прошла церемония возложения цветов к монументу семьи Шоахмета Шомахмудова, олицетворяющему дружбу народов.
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Атмосферу праздника на площади дополнили представители почти всех культурных центров республики, одетые в яркие и красочные национальные костюмы.В мероприятии также приняли участие представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине, Ташкентской и Узбекистанской епархии, Министерства туризма и спорта, активисты и другие.Продолжая тему значимости фигуры Шоахмета Шомахмудова, пресс-секретарь Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Гайратулло Шукуров отметил, что легендарный кузнец не только является символом дружбы народов, но и раскрывает характер всего узбекского народа.Неделя толерантности будет проходить по всей стране с 16 по 21 ноября. Она будет состоять из разнообразных культурно-просветительских событий, которые пройдут под девизом "Узбекистан – толерантная земля".Как прошла церемония возложения цветов, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности

21:47 16.11.2021 (обновлено: 21:48 16.11.2021)
© Sputnik . Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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В Узбекистане стартовала Неделя толерантности. Сегодня в рамках мероприятия в Ташкенте, на площади Дружбы народов прошла церемония возложения цветов к монументу семьи Шоахмета Шомахмудова, олицетворяющему дружбу народов.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Атмосферу праздника на площади дополнили представители почти всех культурных центров республики, одетые в яркие и красочные национальные костюмы.

"Мы сегодня принимаем участие в "Неделе толерантности" и пришли сюда в традиционных для туркменского народа костюмах. Мы от себя будем делать все ради дружбы народов", — признается зампред Туркменского культурного центра Мамет-Назар Назаров.

В мероприятии также приняли участие представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине, Ташкентской и Узбекистанской епархии, Министерства туризма и спорта, активисты и другие.

"Дружба – это великая добродетель, которая скрепляет людей воедино. Муж и жена (Шомахмудовы) имели такое великодушие ко всем людям, что несмотря на разные национальности и веру, они покрыли (детей-сирот) своей любовью. Нет границ между национальностями…между людьми", — заявил митрополит Викентий.

Продолжая тему значимости фигуры Шоахмета Шомахмудова, пресс-секретарь Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Гайратулло Шукуров отметил, что легендарный кузнец не только является символом дружбы народов, но и раскрывает характер всего узбекского народа.

"Когда я говорю "узбекский народ", я имею ввиду все нации и народности, которые здесь проживают", — с чувством гордости отметил Шукуров.

Неделя толерантности будет проходить по всей стране с 16 по 21 ноября. Она будет состоять из разнообразных культурно-просветительских событий, которые пройдут под девизом "Узбекистан – толерантная земля".
Как прошла церемония возложения цветов, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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