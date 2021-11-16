https://uz.sputniknews.ru/20211116/uzbekskiy-narod--eto-vse-natsionalnosti-respubliki-video-so-starta-nedeli-tolerantnosti-21382298.html

Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности

Узбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности

В рамках мероприятия в Ташкенте, на площади Дружбы народов прошла церемония возложения цветов к монументу семьи Шоахмета Шомахмудова, олицетворяющему дружбу народов.

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Атмосферу праздника на площади дополнили представители почти всех культурных центров республики, одетые в яркие и красочные национальные костюмы.В мероприятии также приняли участие представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине, Ташкентской и Узбекистанской епархии, Министерства туризма и спорта, активисты и другие.Продолжая тему значимости фигуры Шоахмета Шомахмудова, пресс-секретарь Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Гайратулло Шукуров отметил, что легендарный кузнец не только является символом дружбы народов, но и раскрывает характер всего узбекского народа.Неделя толерантности будет проходить по всей стране с 16 по 21 ноября. Она будет состоять из разнообразных культурно-просветительских событий, которые пройдут под девизом "Узбекистан – толерантная земля".Как прошла церемония возложения цветов, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

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