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В Андижане задержали столичных стритартеров за нанесение запрещенных граффити
В Андижане задержали столичных стритартеров за нанесение запрещенных граффити
Уличные художники из Ташкента наносили на стены зданий запрещенные законом граффити. Заказчиков они находили в сети "Интернет".
2021-11-16T15:35+0500
2021-11-16T15:39+0500
общество
андижан
уличный стиль
художники
административное правонарушение
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Андижане правоохранители задержали уличных художников из столицы, наносивших наркограффити на стены местных зданий, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. В ходе проведенного расследования выяснилось, что стритартеры находили заказчиков в сети "Интернет". По их словам, за свой выезд на объекты они получали определенную плату. Также правонарушители заявили, что им ничего не известно о своих нанимателях.В настоящее время по данному факту собраны все необходимые документы на основании соответствующих статей об административной ответственности. Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20200526/Nochnoi-hudojnik-v-Tashkente-zagadochnie-graffiti-na-Chilanzare-photo-14213270.html
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андижан, уличный стиль, художники, административное правонарушение

В Андижане задержали столичных стритартеров за нанесение запрещенных граффити

15:35 16.11.2021 (обновлено: 15:39 16.11.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаллончик с краской в руке
Баллончик с краской в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
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В ходе проведенного расследования выяснилось, что уличные художники находили заказчиков в сети "Интернет".
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Андижане правоохранители задержали уличных художников из столицы, наносивших наркограффити на стены местных зданий, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
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В ходе проведенного расследования выяснилось, что стритартеры находили заказчиков в сети "Интернет". По их словам, за свой выезд на объекты они получали определенную плату. Также правонарушители заявили, что им ничего не известно о своих нанимателях.
В настоящее время по данному факту собраны все необходимые документы на основании соответствующих статей об административной ответственности. Расследование продолжается.
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