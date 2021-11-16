https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-andijane-zaderjali-stolichnyx-stritarterov-za-nanesenie-zapreschennyx-graffiti-21374631.html

В Андижане задержали столичных стритартеров за нанесение запрещенных граффити

В Андижане задержали столичных стритартеров за нанесение запрещенных граффити

Уличные художники из Ташкента наносили на стены зданий запрещенные законом граффити. Заказчиков они находили в сети "Интернет".

2021-11-16T15:35+0500

2021-11-16T15:35+0500

2021-11-16T15:39+0500

общество

андижан

уличный стиль

художники

административное правонарушение

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Андижане правоохранители задержали уличных художников из столицы, наносивших наркограффити на стены местных зданий, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. В ходе проведенного расследования выяснилось, что стритартеры находили заказчиков в сети "Интернет". По их словам, за свой выезд на объекты они получали определенную плату. Также правонарушители заявили, что им ничего не известно о своих нанимателях.В настоящее время по данному факту собраны все необходимые документы на основании соответствующих статей об административной ответственности. Расследование продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20200526/Nochnoi-hudojnik-v-Tashkente-zagadochnie-graffiti-na-Chilanzare-photo-14213270.html

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андижан, уличный стиль, художники, административное правонарушение