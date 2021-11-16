https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-turtsii-massovo-zakryvayutsya-oteli-21371926.html

В Турции массово закрываются отели

В Турции массово закрываются отели

Почему в ближайшую неделю закроется до 90 процентов гостиниц в Анталии, рассказал эксперт.

2021-11-16T13:50+0500

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В ближайшие дни большая часть отелей в Турции закроется. Консервация ждет примерно 90% четырех- и пятизвездочных гостиниц в Анталье сообщает "Турпром".По словам президента Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейна Айдогана, на турецких курортах закончился туристический сезон. До весны работать будут только те отели, которые принимают гостей круглый год, остальные закроются до начала нового сезона.Зимой в открытых отелях будут отдыхать в основном пожилые европейцы.Проблема в том, что сотрудники закрывающихся гостиниц в межсезонье останутся без работы. Речь идет о 80% из 114 тысяч работников туристической индустрии и сферы услуг в провинции.Чтобы решить эту проблему нужно предлагать туристические программы для "низкого" сезона и стремиться к круглогодичной работе, считает Айдоган.По данным ассоциации, в завершившемся сезоне в Анталию приехало лишь около 35% из 16 миллионов туристов, которые отдыхали здесь до пандемии. Они пополнили казну государства примерно на 4,5 миллиарда евро.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турция, гостиница, отель