https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-turtsii-massovo-zakryvayutsya-oteli-21371926.html
В Турции массово закрываются отели
В Турции массово закрываются отели
Почему в ближайшую неделю закроется до 90 процентов гостиниц в Анталии, рассказал эксперт.
2021-11-16T13:50+0500
2021-11-16T13:50+0500
2021-11-16T13:51+0500
турция
гостиница
отель
в мире
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В ближайшие дни большая часть отелей в Турции закроется. Консервация ждет примерно 90% четырех- и пятизвездочных гостиниц в Анталье сообщает "Турпром".По словам президента Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейна Айдогана, на турецких курортах закончился туристический сезон. До весны работать будут только те отели, которые принимают гостей круглый год, остальные закроются до начала нового сезона.Зимой в открытых отелях будут отдыхать в основном пожилые европейцы.Проблема в том, что сотрудники закрывающихся гостиниц в межсезонье останутся без работы. Речь идет о 80% из 114 тысяч работников туристической индустрии и сферы услуг в провинции.Чтобы решить эту проблему нужно предлагать туристические программы для "низкого" сезона и стремиться к круглогодичной работе, считает Айдоган.По данным ассоциации, в завершившемся сезоне в Анталию приехало лишь около 35% из 16 миллионов туристов, которые отдыхали здесь до пандемии. Они пополнили казну государства примерно на 4,5 миллиарда евро.
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MIA „Rosiya Segodnya“
турция, гостиница, отель
В Турции массово закрываются отели
13:50 16.11.2021 (обновлено: 13:51 16.11.2021)
Почему в ближайшую неделю закроется до 90 процентов гостиниц в Анталии, рассказал эксперт.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik
. В ближайшие дни большая часть отелей в Турции закроется. Консервация ждет примерно 90% четырех- и пятизвездочных гостиниц в Анталье сообщает
"Турпром".
По словам президента Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейна Айдогана, на турецких курортах закончился туристический сезон. До весны работать будут только те отели, которые принимают гостей круглый год, остальные закроются до начала нового сезона.
"Сезон в нашем регионе начался 23 июня с приездом российских туристов. В этом году их было больше всех. На втором месте по числу гостей оказались эмигранты, проживающие в европейских странах, а также граждане арабских государств. Затем — поляки, немцы и британцы", — рассказал он.
Зимой в открытых отелях будут отдыхать в основном пожилые европейцы.
Проблема в том, что сотрудники закрывающихся гостиниц в межсезонье останутся без работы. Речь идет о 80% из 114 тысяч работников туристической индустрии и сферы услуг в провинции.
Чтобы решить эту проблему нужно предлагать туристические программы для "низкого" сезона и стремиться к круглогодичной работе, считает Айдоган.
По данным ассоциации, в завершившемся сезоне в Анталию приехало лишь около 35% из 16 миллионов туристов, которые отдыхали здесь до пандемии. Они пополнили казну государства примерно на 4,5 миллиарда евро.