Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-turtsii-massovo-zakryvayutsya-oteli-21371926.html
В Турции массово закрываются отели
В Турции массово закрываются отели
Почему в ближайшую неделю закроется до 90 процентов гостиниц в Анталии, рассказал эксперт.
2021-11-16T13:50+0500
2021-11-16T13:51+0500
турция
гостиница
отель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21371632_0:83:1383:861_1920x0_80_0_0_50e5cbf133459ff7cd19e2fbb95733f1.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В ближайшие дни большая часть отелей в Турции закроется. Консервация ждет примерно 90% четырех- и пятизвездочных гостиниц в Анталье сообщает "Турпром".По словам президента Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейна Айдогана, на турецких курортах закончился туристический сезон. До весны работать будут только те отели, которые принимают гостей круглый год, остальные закроются до начала нового сезона.Зимой в открытых отелях будут отдыхать в основном пожилые европейцы.Проблема в том, что сотрудники закрывающихся гостиниц в межсезонье останутся без работы. Речь идет о 80% из 114 тысяч работников туристической индустрии и сферы услуг в провинции.Чтобы решить эту проблему нужно предлагать туристические программы для "низкого" сезона и стремиться к круглогодичной работе, считает Айдоган.По данным ассоциации, в завершившемся сезоне в Анталию приехало лишь около 35% из 16 миллионов туристов, которые отдыхали здесь до пандемии. Они пополнили казну государства примерно на 4,5 миллиарда евро.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21371632_0:0:1236:927_1920x0_80_0_0_15f1ae89d192d7d71518b17326f4fd06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турция, гостиница, отель

В Турции массово закрываются отели

13:50 16.11.2021 (обновлено: 13:51 16.11.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Почему в ближайшую неделю закроется до 90 процентов гостиниц в Анталии, рассказал эксперт.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В ближайшие дни большая часть отелей в Турции закроется. Консервация ждет примерно 90% четырех- и пятизвездочных гостиниц в Анталье сообщает "Турпром".
По словам президента Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейна Айдогана, на турецких курортах закончился туристический сезон. До весны работать будут только те отели, которые принимают гостей круглый год, остальные закроются до начала нового сезона.
"Сезон в нашем регионе начался 23 июня с приездом российских туристов. В этом году их было больше всех. На втором месте по числу гостей оказались эмигранты, проживающие в европейских странах, а также граждане арабских государств. Затем — поляки, немцы и британцы", — рассказал он.
Зимой в открытых отелях будут отдыхать в основном пожилые европейцы.
Проблема в том, что сотрудники закрывающихся гостиниц в межсезонье останутся без работы. Речь идет о 80% из 114 тысяч работников туристической индустрии и сферы услуг в провинции.
Чтобы решить эту проблему нужно предлагать туристические программы для "низкого" сезона и стремиться к круглогодичной работе, считает Айдоган.
По данным ассоциации, в завершившемся сезоне в Анталию приехало лишь около 35% из 16 миллионов туристов, которые отдыхали здесь до пандемии. Они пополнили казну государства примерно на 4,5 миллиарда евро.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50В Турции массово закрываются отели
13:23Шторм, туман и гололедица: перевал Камчик накроет снежная буря
12:39Таджикистан отмечает День президента
12:36Кто имеет право на пособие в размере 100% от зарплаты
12:24Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов
11:59"У них нет другого пути": Камилов оценил, выполнят ли талибы свои обещания
11:26Америка, как и грозилась, отключила нефтегазопровод
11:08Ничего личного: что Турция намерена сделать с Россией
10:39Депутаты одобрили новый законопроект — он коснется людей младше 21 года
10:33В Ташкенте бушует инфекция: детские больницы приготовились к наплыву
09:58Преступление и наказание: вынесен жесткий приговор мужчине за убийство жены и ее любовника
09:57Аэропорт Самарканда откроют позднее, чем планировалось
09:20Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности
09:15Эксперт объяснил, зачем Шавкат Мирзиёев едет в Россию — видео
08:55Сборы при покупке подержанных авто могут отменить с 1 января
08:30Плов в пять утра и ПИН-код банковской карты: что удивляет туристов в Узбекистане
07:30Новый кардиоцентр откроют в Приаралье
07:00Абитуриентов из Узбекистана приглашают на учебу в КузГТУ
ВчераПервые фото из крупнейшего аквариума на Среднем Востоке
ВчераВ Иране произошло мощное землетрясение – есть пострадавшие