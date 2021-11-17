Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211117/21391264.html
Популярная блогерша и модель из Узбекистана рассказала о себе важную правду
Популярная блогерша и модель из Узбекистана рассказала о себе важную правду
Шахзода Салимжонова, известная в Сети под ником Leo17, рассказала о своей семье и поделилась главной информацией с подписчиками.
2021-11-17T14:18+0500
2021-11-17T14:22+0500
общество
узбекистан
таджикистан
блогер
девушка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/11/21391270_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_f95b312798c4b50676300047adb3ea3d.png
ДУШАНБЕ, 16 ноя — Sputnik. Блогерша-миллионщица, актриса и начинающая модель из Узбекистана Шахзода Салимжонова призналась, что у нее есть таджикские корни, сообщает Sputnik Таджикистан.Еще вчера она была обычной девушкой из Карши, а теперь стала топовой блогершей. Сейчас за ее жизнью в соцсетях следят свыше 1,2 млн подписчиков.Шахзода родилась в Ташкенте. Однако затем ее семье пришлось переехать в Кашкадарью. Именно в этом городе и прошло все ее детство.Как оказалось, по национальности она имеет не только узбекские, но и таджикские корни с маминой стороны.Известно, что девушка выросла без отца. Он ушел из семьи, а ее воспитанием занималась мама. У популярной блогерши также есть родная сестра."Мой отец был бы хорошим кейсом для моих феминистских постов, но я еще не решилась вам так подробно обо всем рассказать, так как это личная жизнь моей мамы, даже не моя. Давайте уважать личное пространство каждого", - пишет Шахзода, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.Сейчас модель посвящает много своих постов защите прав девушек. К тому же она активно занимается рекламой, развивает личный бренд и мечтает создать свою марку одежды.
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/11/21391270_98:0:667:427_1920x0_80_0_0_a7ca21fe8806d4ce812ff445a9381ff9.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, таджикистан, блогер, девушка

Популярная блогерша и модель из Узбекистана рассказала о себе важную правду

14:18 17.11.2021 (обновлено: 14:22 17.11.2021)
© Instagram leo_17sБлогер и актриса из Узбекистана Шахзода Салимжонова
Блогер и актриса из Узбекистана Шахзода Салимжонова - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Instagram leo_17s
Подписаться на
Узбекская блогерша и актриса Шахзода Салимжонова, известная в Сети под ником Leo17, рассказала о своей семье и поделилась главной информацией с подписчиками.
ДУШАНБЕ, 16 ноя — Sputnik. Блогерша-миллионщица, актриса и начинающая модель из Узбекистана Шахзода Салимжонова призналась, что у нее есть таджикские корни, сообщает Sputnik Таджикистан.
Еще вчера она была обычной девушкой из Карши, а теперь стала топовой блогершей. Сейчас за ее жизнью в соцсетях следят свыше 1,2 млн подписчиков.
Шахзода родилась в Ташкенте. Однако затем ее семье пришлось переехать в Кашкадарью. Именно в этом городе и прошло все ее детство.
Как оказалось, по национальности она имеет не только узбекские, но и таджикские корни с маминой стороны.
Известно, что девушка выросла без отца. Он ушел из семьи, а ее воспитанием занималась мама. У популярной блогерши также есть родная сестра.
"Мой отец был бы хорошим кейсом для моих феминистских постов, но я еще не решилась вам так подробно обо всем рассказать, так как это личная жизнь моей мамы, даже не моя. Давайте уважать личное пространство каждого", - пишет Шахзода, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Сейчас модель посвящает много своих постов защите прав девушек. К тому же она активно занимается рекламой, развивает личный бренд и мечтает создать свою марку одежды.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:34События в Афганистане хорошо сказались на энергетике Узбекистана – замминистра
14:20Министр образования Шерзод Шерматов вернется на прежний пост
14:18Популярная блогерша и модель из Узбекистана рассказала о себе важную правду
14:18Украина возмущена российской помощью
13:50США готовят "крымский сценарий"
13:36Назначен новый глава налогового управления Ташкента
12:50Раскрыты цены на новые автомобили Renault в Узбекистане
12:26Что скрывается в биолабораториях США в ближнем зарубежье
12:15В Ташкенте из-за снегопада задержаны несколько авиарейсов — список
11:53В Наманганской области внук ограбил деда — он украл крупную сумму денег
11:35"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
11:07Все ради хайпа: в Ташкенте школьник искупался посреди проезжей части — видео
11:05Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице
10:39Корона на троих: названы сразу три "Мисс Казахстан"
10:29Прокладка труб обернулась трагедией в Бухарской области — есть погибшие
10:22Видео: как Камчик очищают от снега
10:01Еще девять филиалов российских вузов откроют в Узбекистане
09:30Узбекская диаспора попросит власти России помочь с вакцинацией и QR-кодами
09:17Принимать на работу родственников могут запретить
08:55Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане