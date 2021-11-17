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Популярная блогерша и модель из Узбекистана рассказала о себе важную правду
Популярная блогерша и модель из Узбекистана рассказала о себе важную правду
Шахзода Салимжонова, известная в Сети под ником Leo17, рассказала о своей семье и поделилась главной информацией с подписчиками.
2021-11-17T14:18+0500
2021-11-17T14:18+0500
2021-11-17T14:22+0500
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блогер
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ДУШАНБЕ, 16 ноя — Sputnik. Блогерша-миллионщица, актриса и начинающая модель из Узбекистана Шахзода Салимжонова призналась, что у нее есть таджикские корни, сообщает Sputnik Таджикистан.Еще вчера она была обычной девушкой из Карши, а теперь стала топовой блогершей. Сейчас за ее жизнью в соцсетях следят свыше 1,2 млн подписчиков.Шахзода родилась в Ташкенте. Однако затем ее семье пришлось переехать в Кашкадарью. Именно в этом городе и прошло все ее детство.Как оказалось, по национальности она имеет не только узбекские, но и таджикские корни с маминой стороны.Известно, что девушка выросла без отца. Он ушел из семьи, а ее воспитанием занималась мама. У популярной блогерши также есть родная сестра."Мой отец был бы хорошим кейсом для моих феминистских постов, но я еще не решилась вам так подробно обо всем рассказать, так как это личная жизнь моей мамы, даже не моя. Давайте уважать личное пространство каждого", - пишет Шахзода, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.Сейчас модель посвящает много своих постов защите прав девушек. К тому же она активно занимается рекламой, развивает личный бренд и мечтает создать свою марку одежды.
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узбекистан, таджикистан, блогер, девушка
Популярная блогерша и модель из Узбекистана рассказала о себе важную правду
14:18 17.11.2021 (обновлено: 14:22 17.11.2021)
Узбекская блогерша и актриса Шахзода Салимжонова, известная в Сети под ником Leo17, рассказала о своей семье и поделилась главной информацией с подписчиками.
ДУШАНБЕ, 16 ноя — Sputnik.
Блогерша-миллионщица, актриса и начинающая модель из Узбекистана Шахзода Салимжонова призналась, что у нее есть таджикские корни, сообщает Sputnik Таджикистан
.
Еще вчера она была обычной девушкой из Карши, а теперь стала топовой блогершей. Сейчас за ее жизнью в соцсетях следят свыше 1,2 млн подписчиков.
Шахзода родилась в Ташкенте. Однако затем ее семье пришлось переехать в Кашкадарью. Именно в этом городе и прошло все ее детство.
Как оказалось, по национальности она имеет не только узбекские, но и таджикские корни с маминой стороны.
Известно, что девушка выросла без отца. Он ушел из семьи, а ее воспитанием занималась мама. У популярной блогерши также есть родная сестра.
"Мой отец был бы хорошим кейсом для моих феминистских постов, но я еще не решилась вам так подробно обо всем рассказать, так как это личная жизнь моей мамы, даже не моя. Давайте уважать личное пространство каждого", - пишет
Шахзода, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Сейчас модель посвящает много своих постов защите прав девушек. К тому же она активно занимается рекламой, развивает личный бренд и мечтает создать свою марку одежды.