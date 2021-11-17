https://uz.sputniknews.ru/20211117/chto-skryvaetsya-v-biolaboratoriyax-ssha-v-blijnem-zarubeje--21389100.html

Что скрывается в биолабораториях США в ближнем зарубежье

Что скрывается в биолабораториях США в ближнем зарубежье

Чем на самом деле занимаются американские биолаборатории и есть ли вероятность утечки опасных микроорганизмов, смотрите в компьютерной модели от Sputnik.

2021-11-17T12:26+0500

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В Казахстане может появиться биолаборатория, где будут храниться штаммы особо опасных болезнетворных микроорганизмов. Изучать здесь будут оспу, марбургский вирус, Эболу и другие заболевания. Обещают, что уровень безопасности будет очень высоким.В странах СНГ, в том числе в Узбекистане, уже действуют лаборатории, построенные на деньги США. Как ни странно, жители соседних с "исследовательскими центрами" населенных пунктов чаще болеют, при чем нехарактерными для этого региона болезнями.Sputnik с помощью 3D-анимации попытался воссоздать, что скрывается за стенами американских лабораторий на границах России и Китая и к чему может привести утечка.

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снг, сша, лаборатория, видео