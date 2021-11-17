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Что скрывается в биолабораториях США в ближнем зарубежье
Что скрывается в биолабораториях США в ближнем зарубежье
Чем на самом деле занимаются американские биолаборатории и есть ли вероятность утечки опасных микроорганизмов, смотрите в компьютерной модели от Sputnik.
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В Казахстане может появиться биолаборатория, где будут храниться штаммы особо опасных болезнетворных микроорганизмов. Изучать здесь будут оспу, марбургский вирус, Эболу и другие заболевания. Обещают, что уровень безопасности будет очень высоким.В странах СНГ, в том числе в Узбекистане, уже действуют лаборатории, построенные на деньги США. Как ни странно, жители соседних с "исследовательскими центрами" населенных пунктов чаще болеют, при чем нехарактерными для этого региона болезнями.Sputnik с помощью 3D-анимации попытался воссоздать, что скрывается за стенами американских лабораторий на границах России и Китая и к чему может привести утечка.
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снг, сша, лаборатория, видео

Что скрывается в биолабораториях США в ближнем зарубежье

12:26 17.11.2021 (обновлено: 13:53 17.11.2021)
© Sputnik
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В СНГ может появиться еще одно хранилище особо опасных вирусов и бактерий. Чем на самом деле занимаются американские биолаборатории и есть ли вероятность утечки опасных микроорганизмов, смотрите в компьютерной модели от Sputnik.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В Казахстане может появиться биолаборатория, где будут храниться штаммы особо опасных болезнетворных микроорганизмов. Изучать здесь будут оспу, марбургский вирус, Эболу и другие заболевания. Обещают, что уровень безопасности будет очень высоким.
В странах СНГ, в том числе в Узбекистане, уже действуют лаборатории, построенные на деньги США. Как ни странно, жители соседних с "исследовательскими центрами" населенных пунктов чаще болеют, при чем нехарактерными для этого региона болезнями.
Sputnik с помощью 3D-анимации попытался воссоздать, что скрывается за стенами американских лабораторий на границах России и Китая и к чему может привести утечка.
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