https://uz.sputniknews.ru/20211117/mirziyoev-postavil-novye-zadachi-pered-ximpromom-21403164.html
Мирзиёев поставил новые задачи перед химпромом
Мирзиёев поставил новые задачи перед химпромом
Президент Узбекистана определил новые задачи для отрасли, увеличившей производство за последние пять лет в 1,5 раза.
2021-11-17T22:03+0500
2021-11-17T22:03+0500
2021-11-17T22:03+0500
экономика
узбекистан
президент
производство
химическая промышленность
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. За последние пять лет химическое производство в Узбекистане увеличилось в 1,5 раза, заявил президент Шавкат Мирзиёев в среду.На совещании, посвященном анализу проводимой работы и обсуждению новых проектов в химической промышленности, глава государства отметил, что объем отраслевого экспорта увеличился со 190 миллионов долларов до 310. При этом совокупная чистая прибыль предприятий к концу года может вырасти более чем в восемь раз и превысить триллион сумов.На совещании отмечено, что в стране начата работа по четырем крупным проектам на сумму 740 миллионов долларов.Эти предприятия будут выпускать новые виды продуктов: жидкие комплексные удобрения, карбамидоформальдегидную смолу, гидроксипропилметилцеллюлоза, хлорид кальция.Отдельное внимание уделено укомплектованию новых предприятий кадрами. Для этого в следующем году планируется подготовить шесть тысяч специалистов высшего и среднего звена.Ожидается запуск учебных центров на базе шести предприятий отрасли, а также учебного комплекса в Чирчике.
https://uz.sputniknews.ru/20200224/Shavkat-Mirziev-raskritikoval-khimprom-za-energeticheskuyu-neeffektivnost-13532411.html
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узбекистан, президент, производство, химическая промышленность
Мирзиёев поставил новые задачи перед химпромом
Президент Узбекистана определил новые задачи для химической промышленности, увеличившей производство за последние пять лет в 1,5 раза.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. За последние пять лет химическое производство в Узбекистане увеличилось в 1,5 раза, заявил президент Шавкат Мирзиёев в среду.
На совещании, посвященном анализу проводимой работы и обсуждению новых проектов в химической промышленности, глава государства отметил, что объем отраслевого экспорта увеличился со 190 миллионов долларов до 310. При этом совокупная чистая прибыль предприятий к концу года может вырасти более чем в восемь раз и превысить триллион сумов.
“Рассмотрены резервы для доведения в следующем году производства до 12 триллионов сумов, экспорта — до 380 миллионов долларов. Поставлена задача снизить себестоимость продукции за счет цифровизации отрасли, сокращения операционных расходов и энергопотребления на предприятиях”, — говорится в сообщении пресс-службы президента.
На совещании отмечено, что в стране начата работа по четырем крупным проектам на сумму 740 миллионов долларов.
Эти предприятия будут выпускать новые виды продуктов: жидкие комплексные удобрения, карбамидоформальдегидную смолу, гидроксипропилметилцеллюлоза, хлорид кальция.
Отдельное внимание уделено укомплектованию новых предприятий кадрами. Для этого в следующем году планируется подготовить шесть тысяч специалистов высшего и среднего звена.
Ожидается запуск учебных центров на базе шести предприятий отрасли, а также учебного комплекса в Чирчике.