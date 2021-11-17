Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211117/mirziyoev-postavil-novye-zadachi-pered-ximpromom-21403164.html
Мирзиёев поставил новые задачи перед химпромом
Мирзиёев поставил новые задачи перед химпромом
Президент Узбекистана определил новые задачи для отрасли, увеличившей производство за последние пять лет в 1,5 раза.
2021-11-17T22:03+0500
2021-11-17T22:03+0500
экономика
узбекистан
президент
производство
химическая промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/11/21403106_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_178861383b885b9e01393c5a86805971.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. За последние пять лет химическое производство в Узбекистане увеличилось в 1,5 раза, заявил президент Шавкат Мирзиёев в среду.На совещании, посвященном анализу проводимой работы и обсуждению новых проектов в химической промышленности, глава государства отметил, что объем отраслевого экспорта увеличился со 190 миллионов долларов до 310. При этом совокупная чистая прибыль предприятий к концу года может вырасти более чем в восемь раз и превысить триллион сумов.На совещании отмечено, что в стране начата работа по четырем крупным проектам на сумму 740 миллионов долларов.Эти предприятия будут выпускать новые виды продуктов: жидкие комплексные удобрения, карбамидоформальдегидную смолу, гидроксипропилметилцеллюлоза, хлорид кальция.Отдельное внимание уделено укомплектованию новых предприятий кадрами. Для этого в следующем году планируется подготовить шесть тысяч специалистов высшего и среднего звена.Ожидается запуск учебных центров на базе шести предприятий отрасли, а также учебного комплекса в Чирчике.
https://uz.sputniknews.ru/20200224/Shavkat-Mirziev-raskritikoval-khimprom-za-energeticheskuyu-neeffektivnost-13532411.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/11/21403106_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_cf8ff0933651d6a34f2536ed5e2d6246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, президент, производство, химическая промышленность

Мирзиёев поставил новые задачи перед химпромом

22:03 17.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
Президент Узбекистана определил новые задачи для химической промышленности, увеличившей производство за последние пять лет в 1,5 раза.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. За последние пять лет химическое производство в Узбекистане увеличилось в 1,5 раза, заявил президент Шавкат Мирзиёев в среду.
На совещании, посвященном анализу проводимой работы и обсуждению новых проектов в химической промышленности, глава государства отметил, что объем отраслевого экспорта увеличился со 190 миллионов долларов до 310. При этом совокупная чистая прибыль предприятий к концу года может вырасти более чем в восемь раз и превысить триллион сумов.

“Рассмотрены резервы для доведения в следующем году производства до 12 триллионов сумов, экспорта — до 380 миллионов долларов. Поставлена задача снизить себестоимость продукции за счет цифровизации отрасли, сокращения операционных расходов и энергопотребления на предприятиях”, — говорится в сообщении пресс-службы президента.

На совещании отмечено, что в стране начата работа по четырем крупным проектам на сумму 740 миллионов долларов.
Эти предприятия будут выпускать новые виды продуктов: жидкие комплексные удобрения, карбамидоформальдегидную смолу, гидроксипропилметилцеллюлоза, хлорид кальция.
Отдельное внимание уделено укомплектованию новых предприятий кадрами. Для этого в следующем году планируется подготовить шесть тысяч специалистов высшего и среднего звена.
Ожидается запуск учебных центров на базе шести предприятий отрасли, а также учебного комплекса в Чирчике.
Шавкат Мирзиёев провел заседание посвященное химической отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2020
Экономика
Шавкат Мирзиёев раскритиковал химпром за энергетическую неэффективность
24 февраля 2020, 19:10
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:03Мирзиёев поставил новые задачи перед химпромом
22:00Первый ресторан с роботами в Ираке: фоторепортаж
21:30Авиасалон в Дубае насладился произведением искусства — российским Су-75
21:30О чем будут говорить президенты Узбекистана и России — мнение эксперта
21:09Стабильность в Центральной Азии обсудили секретари Совбезов России и Узбекистана
20:46Видео: Узбекистан и Россия договорились на миллиарды долларов
19:11Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на перевале Камчик — видео
18:52Синоптики объяснили природу выпавшего в Ташкенте грязного снега
18:46В Москве будет уменьшено число мигрантов на стройках программы реновации — Собянин
18:21Какие направления сотрудничества с Россией имеют приоритет — Мирзиёев
18:06Путин назвал причину роста товарооборота между Узбекистаном и Россией
18:03В Узбекистане свыше 4 млн семей получают пенсии и пособия
17:43Президент Узбекистана приедет в Россию 19 ноября
17:20ID-карта вместо зачётки: зачем Узбекистан переводит образование на "цифру"
17:00Землетрясение в Кыргызстане достигло Узбекистана
16:41На границе Польши и Беларуси в пункте пропуска "Брузги" нет ни одного беженца
16:34Дымовая атака: как отучить школьников курить вейпы
16:34Узбекистан и Россия объединят свои системы образования — ректор МГУ
16:31Зачем иностранцы едут в Узбекистан
15:42Когда стабилизируются цены на бензин в Узбекистане