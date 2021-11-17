https://uz.sputniknews.ru/20211117/naznachen-novyy-glava-nalogovogo-upravleniya-tashkenta-21390326.html

Назначен новый глава налогового управления Ташкента

Назначен новый глава налогового управления Ташкента

Новый глава налогового управления ранее занимал должность зампредседателя Государственного налогового комитета Узбекистана.

2021-11-17T13:36+0500

2021-11-17T13:36+0500

2021-11-17T13:44+0500

общество

государственный налоговый комитет

назначение

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Начальником столичного налогового управления стал Юнусжон Насимжонов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. До назначения он занимал должность зампредседателя Государственного налогового комитета Узбекистана с декабря прошлого года. Юнусжон Насимджанов родился в 1967 году в Ташкенте. Свою трудовую деятельность он начал в 1993 году в налоговой инспекции Сергелийского района.В декабре 2018 года он был назначен главным налоговиком Ферганской области. Ранее работал в Государственном налоговом комитете начальником главного управления налогового администрирования юридических лиц.Также он трудился на различных руководящих должностях в Государственном налоговом комитете и Ташкентском городском налоговом управлении.Экс-глава Ташкентского городского налогового управления Нормат Турсунов был назначен хокимом Навоийской области.

https://uz.sputniknews.ru/20200513/V-Gosudarstvennom-nalogovom-komitete-gryadut-kadrovye-izmeneniya-14126376.html

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государственный налоговый комитет, назначение, хокимият ташкента