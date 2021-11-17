https://uz.sputniknews.ru/20211117/naznachen-novyy-glava-nalogovogo-upravleniya-tashkenta-21390326.html
Назначен новый глава налогового управления Ташкента
Назначен новый глава налогового управления Ташкента
Новый глава налогового управления ранее занимал должность зампредседателя Государственного налогового комитета Узбекистана.
2021-11-17T13:36+0500
2021-11-17T13:36+0500
2021-11-17T13:44+0500
общество
государственный налоговый комитет
назначение
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Начальником столичного налогового управления стал Юнусжон Насимжонов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. До назначения он занимал должность зампредседателя Государственного налогового комитета Узбекистана с декабря прошлого года. Юнусжон Насимджанов родился в 1967 году в Ташкенте. Свою трудовую деятельность он начал в 1993 году в налоговой инспекции Сергелийского района.В декабре 2018 года он был назначен главным налоговиком Ферганской области. Ранее работал в Государственном налоговом комитете начальником главного управления налогового администрирования юридических лиц.Также он трудился на различных руководящих должностях в Государственном налоговом комитете и Ташкентском городском налоговом управлении.Экс-глава Ташкентского городского налогового управления Нормат Турсунов был назначен хокимом Навоийской области.
https://uz.sputniknews.ru/20200513/V-Gosudarstvennom-nalogovom-komitete-gryadut-kadrovye-izmeneniya-14126376.html
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государственный налоговый комитет, назначение, хокимият ташкента
Назначен новый глава налогового управления Ташкента
13:36 17.11.2021 (обновлено: 13:44 17.11.2021)
На пост назначен Юнусжон Насимжонов. Ранее он занимал должность зампредседателя Государственного налогового комитета Узбекистана с декабря прошлого года.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Начальником столичного налогового управления стал Юнусжон Насимжонов, сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
До назначения он занимал должность зампредседателя Государственного налогового комитета Узбекистана с декабря прошлого года.
Юнусжон Насимджанов родился в 1967 году в Ташкенте. Свою трудовую деятельность он начал в 1993 году в налоговой инспекции Сергелийского района.
В декабре 2018 года он был назначен главным налоговиком Ферганской области. Ранее работал в Государственном налоговом комитете начальником главного управления налогового администрирования юридических лиц.
Также он трудился на различных руководящих должностях в Государственном налоговом комитете и Ташкентском городском налоговом управлении.
Экс-глава Ташкентского городского налогового управления Нормат Турсунов был назначен хокимом Навоийской области.