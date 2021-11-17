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В Москве будет уменьшено число мигрантов на стройках программы реновации — Собянин
В Москве будет уменьшено число мигрантов на стройках программы реновации — Собянин
Об этом мэр столицы России заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост"... 17.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-17T18:46+0500
2021-11-17T18:49+0500
миграция
работа
стройка
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве должно быть уменьшено, сказал мэр столицы России Сергей Собянин в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, передает РИА Новости."Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы... Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить", - подчеркнул Собянин, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.По словам Добашина, за последний год число строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%, "и процесс налаживается в большую сторону". Он также отметил, что строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей. "Это зарплата для москвичей, не для мигрантов", добавил гендиректор.Московская программа реновации была принятая в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Сейчас в столице уже сдано около 160 домов общей площадью 2 млн квадратных метров.
https://uz.sputniknews.ru/20210209/Pochti-190-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-v-Moskvu-v-ramkakh-orgnabora-15969773.html
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работа, стройка

В Москве будет уменьшено число мигрантов на стройках программы реновации — Собянин

18:46 17.11.2021 (обновлено: 18:49 17.11.2021)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Об этом мэр столицы России заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве должно быть уменьшено, сказал мэр столицы России Сергей Собянин в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, передает РИА Новости.
"Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы... Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить", - подчеркнул Собянин, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.
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По словам Добашина, за последний год число строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%, "и процесс налаживается в большую сторону". Он также отметил, что строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей. "Это зарплата для москвичей, не для мигрантов", добавил гендиректор.
Московская программа реновации была принятая в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Сейчас в столице уже сдано около 160 домов общей площадью 2 млн квадратных метров.
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