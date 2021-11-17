https://uz.sputniknews.ru/20211117/neobxodimo-umenshit-chislo-migrantov-na-stroykax-programmy-renovatsii---sobyanin-21400112.html

В Москве будет уменьшено число мигрантов на стройках программы реновации — Собянин

В Москве будет уменьшено число мигрантов на стройках программы реновации — Собянин

Об этом мэр столицы России заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост"... 17.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-17T18:46+0500

2021-11-17T18:46+0500

2021-11-17T18:49+0500

миграция

работа

стройка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20798201_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_3e9b155755b8bc6aac574061c994f0c3.jpg

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве должно быть уменьшено, сказал мэр столицы России Сергей Собянин в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, передает РИА Новости."Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы... Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить", - подчеркнул Собянин, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.По словам Добашина, за последний год число строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%, "и процесс налаживается в большую сторону". Он также отметил, что строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей. "Это зарплата для москвичей, не для мигрантов", добавил гендиректор.Московская программа реновации была принятая в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Сейчас в столице уже сдано около 160 домов общей площадью 2 млн квадратных метров.

https://uz.sputniknews.ru/20210209/Pochti-190-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-v-Moskvu-v-ramkakh-orgnabora-15969773.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

работа, стройка