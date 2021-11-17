Первый ресторан с роботами в Ираке: фоторепортаж

В ресторане White Fox работу официантов выполняют роботы. В Европе кафе с роботами популярны, но для Ирака это новшество.
В ресторане White Fox работу официантов выполняют роботы. В Европе кафе с роботами популярны, но для Ирака это новшество.
Сделать заказ можно прямо на столе - в столешницу встроены сенсорные экраны с меню.
Сделать заказ можно прямо на столе - в столешницу встроены сенсорные экраны с меню.
Впрочем, есть здесь и обычные официанты - они могут подсказать, как пользоваться оборудованием или порекомендовать какое-то блюдо.
Впрочем, есть здесь и обычные официанты - они могут подсказать, как пользоваться оборудованием или порекомендовать какое-то блюдо.
На специальных мультимедийных панелях маленькие посетители ресторана могут поиграть в видеоигры.
На специальных мультимедийных панелях маленькие посетители ресторана могут поиграть в видеоигры.
Все заказы приносят улыбающиеся роботы, имитирующие девушек.
Роботы-официантки одеты в платье, шапочку и шарфик, а блюда приносят на специальном подносе.
Роботы-официантки одеты в платье, шапочку и шарфик, а блюда приносят на специальном подносе.
Все оборудование закупается за рубежом, но техническое обслуживание проводят местные специалисты.
Все оборудование закупается за рубежом, но техническое обслуживание проводят местные специалисты.