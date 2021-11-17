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Первый ресторан с роботами в Ираке: фоторепортаж
Первый ресторан с роботами в Ираке: фоторепортаж
В Мосуле открылся первый мультимедийный ресторан - заказ принимает интерактивный стол, а роль официанток играют роботы. Как устроено необычное заведение смотрите в фотоподборке Sputnik.
2021-11-17T22:00+0500
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фото
ирак
ресторан
робот
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фото, ирак, ресторан, робот

Первый ресторан с роботами в Ираке: фоторепортаж

22:00 17.11.2021
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В Мосуле открылся первый мультимедийный ресторан - заказ принимает интерактивный стол, а роль официанток играют роботы. Как устроено необычное заведение смотрите в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Khalid al-Mousily

В ресторане White Fox работу официантов выполняют роботы. В Европе кафе с роботами популярны, но для Ирака это новшество.

В ресторане White Fox работу официантов выполняют роботы. В Европе кафе с роботами популярны, но для Ирака это новшество. - Sputnik Узбекистан
1/7
© REUTERS / Khalid al-Mousily

В ресторане White Fox работу официантов выполняют роботы. В Европе кафе с роботами популярны, но для Ирака это новшество.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

Сделать заказ можно прямо на столе - в столешницу встроены сенсорные экраны с меню.

Сделать заказ можно прямо на столе - в столешницу встроены сенсорные экраны с меню. - Sputnik Узбекистан
2/7
© REUTERS / Khalid al-Mousily

Сделать заказ можно прямо на столе - в столешницу встроены сенсорные экраны с меню.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

Впрочем, есть здесь и обычные официанты - они могут подсказать, как пользоваться оборудованием или порекомендовать какое-то блюдо.

Впрочем, есть здесь и обычные официанты - они могут подсказать, как пользоваться оборудованием или порекомендовать какое-то блюдо. - Sputnik Узбекистан
3/7
© REUTERS / Khalid al-Mousily

Впрочем, есть здесь и обычные официанты - они могут подсказать, как пользоваться оборудованием или порекомендовать какое-то блюдо.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

На специальных мультимедийных панелях маленькие посетители ресторана могут поиграть в видеоигры.

На специальных мультимедийных панелях маленькие посетители ресторана могут поиграть в видеоигры. - Sputnik Узбекистан
4/7
© REUTERS / Khalid al-Mousily

На специальных мультимедийных панелях маленькие посетители ресторана могут поиграть в видеоигры.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

Все заказы приносят улыбающиеся роботы, имитирующие девушек.

Все заказы приносят улыбающиеся роботы, имитирующие девушек. - Sputnik Узбекистан
5/7
© REUTERS / Khalid al-Mousily

Все заказы приносят улыбающиеся роботы, имитирующие девушек.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

Роботы-официантки одеты в платье, шапочку и шарфик, а блюда приносят на специальном подносе.

Роботы-официантки одеты в платье, шапочку и шарфик, а блюда приносят на специальном подносе. - Sputnik Узбекистан
6/7
© REUTERS / Khalid al-Mousily

Роботы-официантки одеты в платье, шапочку и шарфик, а блюда приносят на специальном подносе.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

Все оборудование закупается за рубежом, но техническое обслуживание проводят местные специалисты.

Все оборудование закупается за рубежом, но техническое обслуживание проводят местные специалисты. - Sputnik Узбекистан
7/7
© REUTERS / Khalid al-Mousily

Все оборудование закупается за рубежом, но техническое обслуживание проводят местные специалисты.

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