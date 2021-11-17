https://uz.sputniknews.ru/20211117/prokladka-trub-obernulas-tragediey-v-buxarskoy-oblasti--est-pogibshie-21385818.html

Прокладка труб обернулась трагедией в Бухарской области — есть погибшие

Прокладка труб обернулась трагедией в Бухарской области — есть погибшие

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

2021-11-17T10:29+0500

2021-11-17T10:29+0500

2021-11-17T10:32+0500

происшествия

бухарская область

мчс узбекистана

рабочий

гибель

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Два человека погибли при прокладке труб в Кагане Бухарской области, сообщает МЧС Узбекистана.По данным министерства, инцидент произошел накануне в махалле "Дустлик".Отмечается, что во время прокладки трубопровода на глубине 5-6 метров обвалился грунт. В образовавшуюся яму провалились двое рабочих, которых засыпало землей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного УЧС извлекли их тела из-под грунта. Ремонтные работы проводила компания "Автохозяйство №61".В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

https://uz.sputniknews.ru/20190829/gibeli-rabochikh-na-stroyke-TTs-vozbudili-delo-12320016.html

бухарская область

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бухарская область, мчс узбекистана, рабочий, гибель