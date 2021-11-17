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https://uz.sputniknews.ru/20211117/prokladka-trub-obernulas-tragediey-v-buxarskoy-oblasti--est-pogibshie-21385818.html
Прокладка труб обернулась трагедией в Бухарской области — есть погибшие
Прокладка труб обернулась трагедией в Бухарской области — есть погибшие
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
2021-11-17T10:29+0500
2021-11-17T10:32+0500
происшествия
бухарская область
мчс узбекистана
рабочий
гибель
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Два человека погибли при прокладке труб в Кагане Бухарской области, сообщает МЧС Узбекистана.По данным министерства, инцидент произошел накануне в махалле "Дустлик".Отмечается, что во время прокладки трубопровода на глубине 5-6 метров обвалился грунт. В образовавшуюся яму провалились двое рабочих, которых засыпало землей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного УЧС извлекли их тела из-под грунта. Ремонтные работы проводила компания "Автохозяйство №61".В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
https://uz.sputniknews.ru/20190829/gibeli-rabochikh-na-stroyke-TTs-vozbudili-delo-12320016.html
бухарская область
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бухарская область, мчс узбекистана, рабочий, гибель

Прокладка труб обернулась трагедией в Бухарской области — есть погибшие

10:29 17.11.2021 (обновлено: 10:32 17.11.2021)
© Sputnik / Субботин СергейПрокладка труб
Прокладка труб - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Субботин Сергей
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Ремонтные работы проводила компания "Автохозяйство №61". В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Два человека погибли при прокладке труб в Кагане Бухарской области, сообщает МЧС Узбекистана.
По данным министерства, инцидент произошел накануне в махалле "Дустлик".
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Отмечается, что во время прокладки трубопровода на глубине 5-6 метров обвалился грунт. В образовавшуюся яму провалились двое рабочих, которых засыпало землей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного УЧС извлекли их тела из-под грунта.
Ремонтные работы проводила компания "Автохозяйство №61".
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
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