https://uz.sputniknews.ru/20211117/putin-nazval-prichinu-rosta-tovarooborota-mejdu-uzbekistanom-i-rossiey-21399110.html

Путин назвал причину роста товарооборота между Узбекистаном и Россией

Путин назвал причину роста товарооборота между Узбекистаном и Россией

Россия один из основных инвесторов республики. В стране действует более 150 проектов, их общая сумма - 14 млрд долларов.

2021-11-17T18:06+0500

2021-11-17T18:06+0500

2021-11-17T18:46+0500

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Выступая в рамках пленарного заседания второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, Владимир Путин заявил, что РФ остается одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана даже несмотря на условия пандемии. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 16%, с начала нынешнего - на 6%. Показатели растут, в основном, за счет усиления межрегионального сотрудничества. Динамичное взаимодействие Узбекистана особенно наблюдается с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Алтайским краем, Новосибирской, Астраханской, Самарской и Челябинской областями.Россия один из основных инвесторов республики. В стране действует более 150 проектов, их общая сумма - 14 млрд долларов.Количество предприятий с российским капиталом превышает 2 тысячи.Только за последние два месяца узбекские делегации посетили 20 регионов России.

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узбекистан, форум