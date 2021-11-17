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Путин назвал причину роста товарооборота между Узбекистаном и Россией
Путин назвал причину роста товарооборота между Узбекистаном и Россией
Россия один из основных инвесторов республики. В стране действует более 150 проектов, их общая сумма - 14 млрд долларов.
2021-11-17T18:06+0500
2021-11-17T18:46+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Выступая в рамках пленарного заседания второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, Владимир Путин заявил, что РФ остается одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана даже несмотря на условия пандемии. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 16%, с начала нынешнего - на 6%. Показатели растут, в основном, за счет усиления межрегионального сотрудничества. Динамичное взаимодействие Узбекистана особенно наблюдается с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Алтайским краем, Новосибирской, Астраханской, Самарской и Челябинской областями.Россия один из основных инвесторов республики. В стране действует более 150 проектов, их общая сумма - 14 млрд долларов.Количество предприятий с российским капиталом превышает 2 тысячи.Только за последние два месяца узбекские делегации посетили 20 регионов России.
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узбекистан, форум

Путин назвал причину роста товарооборота между Узбекистаном и Россией

18:06 17.11.2021 (обновлено: 18:46 17.11.2021)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Россия один из основных инвесторов республики. В стране действует более 150 проектов, их общая сумма - 14 млрд долларов.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Выступая в рамках пленарного заседания второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, Владимир Путин заявил, что РФ остается одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана даже несмотря на условия пандемии.
В прошлом году товарооборот между странами вырос на 16%, с начала нынешнего - на 6%. Показатели растут, в основном, за счет усиления межрегионального сотрудничества.
Динамичное взаимодействие Узбекистана особенно наблюдается с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Алтайским краем, Новосибирской, Астраханской, Самарской и Челябинской областями.
Россия один из основных инвесторов республики. В стране действует более 150 проектов, их общая сумма - 14 млрд долларов.
Количество предприятий с российским капиталом превышает 2 тысячи.
Только за последние два месяца узбекские делегации посетили 20 регионов России.
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