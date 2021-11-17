https://uz.sputniknews.ru/20211117/v-namanganskoy-oblasti-vnuk-ograbil-deda--on-ukral-krupnuyu-summu-deneg-21388292.html

В Наманганской области внук ограбил деда — он украл крупную сумму денег

В Наманганской области внук ограбил деда — он украл крупную сумму денег

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Правоохранители продолжают расследование.

2021-11-17T11:53+0500

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общество

кража

наманганская область

мвд узбекистана

дедушка

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области 13-летний школьник украл у своего деда $65 тысяч, передает пресс-служба областного УВД.Согласно данным ведомства, пожилой человек в возрасте 67 лет обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он сообщил, что неизвестный похитил из его дома крупную сумму денег. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушителем оказался собственный внук заявителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20190213/V-Tailande-zhenikh-ukral-dengi-u-pozhiloy-zhenschiny-radi-nevesty-10811341.html

наманганская область

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кража, наманганская область, мвд узбекистана, дедушка