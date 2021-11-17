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В Наманганской области внук ограбил деда — он украл крупную сумму денег
В Наманганской области внук ограбил деда — он украл крупную сумму денег
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Правоохранители продолжают расследование.
2021-11-17T11:53+0500
2021-11-17T11:54+0500
общество
кража
наманганская область
мвд узбекистана
дедушка
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области 13-летний школьник украл у своего деда $65 тысяч, передает пресс-служба областного УВД.Согласно данным ведомства, пожилой человек в возрасте 67 лет обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он сообщил, что неизвестный похитил из его дома крупную сумму денег. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушителем оказался собственный внук заявителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20190213/V-Tailande-zhenikh-ukral-dengi-u-pozhiloy-zhenschiny-radi-nevesty-10811341.html
наманганская область
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кража, наманганская область, мвд узбекистана, дедушка

В Наманганской области внук ограбил деда — он украл крупную сумму денег

11:53 17.11.2021 (обновлено: 11:54 17.11.2021)
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© Sputnik / Антон Денисов
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В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Правоохранители продолжают расследование.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Янгикурганском районе Наманганской области 13-летний школьник украл у своего деда $65 тысяч, передает пресс-служба областного УВД.
Согласно данным ведомства, пожилой человек в возрасте 67 лет обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он сообщил, что неизвестный похитил из его дома крупную сумму денег.
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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушителем оказался собственный внук заявителя.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.
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