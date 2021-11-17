https://uz.sputniknews.ru/20211117/vse-radi-xaypa-v-tashkente-shkolnik-iskupalsya-posredi-proezjey-chasti--video-21387035.html

Все ради хайпа: в Ташкенте школьник искупался посреди проезжей части — видео

Все ради хайпа: в Ташкенте школьник искупался посреди проезжей части — видео

Инцидент произошел на оживленной дороге по улице Буюк ипак йули. Ситуацию прокомментировали в ГУВД столицы.

2021-11-17T11:07+0500

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео, как юноша моет голову шампунем посреди проезжей части Ташкента. В столичном ГУВД прокомментировали ситуацию.По данным ведомства, молодым правонарушителем оказался 17-летний учащийся школы Мирзо-Улугбекского района. Инцидент произошел на оживленной дороге по улице Буюк ипак йули. Правоохранители провели профилактическую беседу с молодым человеком и его другом, снимавшим ролик на телефон. Родителям несовершеннолетних они напомнили о статье "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей".Для принятия законного решения были собраны соответствующие документы и переданы в Межведомственною комиссию по делам несовершеннолетних Мирзо-Улугбекского района.

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ташкент, школьники, гувд ташкента