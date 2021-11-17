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Все ради хайпа: в Ташкенте школьник искупался посреди проезжей части — видео
Все ради хайпа: в Ташкенте школьник искупался посреди проезжей части — видео
Инцидент произошел на оживленной дороге по улице Буюк ипак йули. Ситуацию прокомментировали в ГУВД столицы.
2021-11-17T11:07+0500
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общество
ташкент
школьники
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео, как юноша моет голову шампунем посреди проезжей части Ташкента. В столичном ГУВД прокомментировали ситуацию.По данным ведомства, молодым правонарушителем оказался 17-летний учащийся школы Мирзо-Улугбекского района. Инцидент произошел на оживленной дороге по улице Буюк ипак йули. Правоохранители провели профилактическую беседу с молодым человеком и его другом, снимавшим ролик на телефон. Родителям несовершеннолетних они напомнили о статье "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей".Для принятия законного решения были собраны соответствующие документы и переданы в Межведомственною комиссию по делам несовершеннолетних Мирзо-Улугбекского района.
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Все ради хайпа: в Ташкенте школьник искупался посреди проезжей части — видео

11:07 17.11.2021 (обновлено: 11:31 17.11.2021)
© Foto : Slava TiВ столице у метро "Буюк ипак йули" восстанавливают остановку
В столице у метро Буюк ипак йули восстанавливают остановку - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Foto : Slava Ti
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Инцидент произошел на оживленной дороге по улице Буюк ипак йули. Молодым правонарушителем оказался 17-летний учащийся школы Мирзо-Улугбекского района.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео, как юноша моет голову шампунем посреди проезжей части Ташкента. В столичном ГУВД прокомментировали ситуацию.
По данным ведомства, молодым правонарушителем оказался 17-летний учащийся школы Мирзо-Улугбекского района. Инцидент произошел на оживленной дороге по улице Буюк ипак йули.
Правоохранители провели профилактическую беседу с молодым человеком и его другом, снимавшим ролик на телефон. Родителям несовершеннолетних они напомнили о статье "Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей".
Для принятия законного решения были собраны соответствующие документы и переданы в Межведомственною комиссию по делам несовершеннолетних Мирзо-Улугбекского района.
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