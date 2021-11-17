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Зачем иностранцы едут в Узбекистан
Зачем иностранцы едут в Узбекистан
Sputnik Узбекистан проанализировал динамику турпоток последних нескольких лет и влияние на него пандемии.
2021-11-17T16:31+0500
2021-11-17T16:31+0500
2021-11-17T16:31+0500
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По данным Госкомстата, в 2021 году Узбекистан посетило более одного миллиона иностранных туристов. Это чуть меньше чем годом ранее и значительно меньше, чем в доковидный 2019 год.И если тогда в целях путешествия в республику приехало более 725 тысяч человек, то в этом году всего лишь 106 тысяч.Пандемия и связанные с ней ограничения оказали влияние и на семейные связи. В 2019 году, например, к родственникам-узбекистанцам приехало погостить свыше четырех миллионов человек. Это почти в четыре раза больше, чем в 2021-ом.Тем не менее эта цель однозначно является наиболее популярной среди иностранцев, въехавших на территорию Узбекистана в этом году.
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мультимедиа , узбекистан, туризм, инфографика
Зачем иностранцы едут в Узбекистан
В Госкомстате назвали число туристов, посетивших страну в январе-сентябре текущего года. Sputnik Узбекистан проанализировал как изменился турпоток за последние несколько лет и насколько серьезным оказалось воздействие на него пандемии. Подробнее — в нашей инфографике.
По данным Госкомстата, в 2021 году Узбекистан посетило более одного миллиона иностранных туристов. Это чуть меньше чем годом ранее и значительно меньше, чем в доковидный 2019 год.
И если тогда в целях путешествия в республику приехало более 725 тысяч человек, то в этом году всего лишь 106 тысяч.
Пандемия и связанные с ней ограничения оказали влияние и на семейные связи. В 2019 году, например, к родственникам-узбекистанцам приехало погостить свыше четырех миллионов человек. Это почти в четыре раза больше, чем в 2021-ом.
Тем не менее эта цель однозначно является наиболее популярной среди иностранцев, въехавших на территорию Узбекистана в этом году.