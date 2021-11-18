В ожидании Рождества

Уличные представления проходят в рамках "Рождественского калейдоскопа" на Карнаби стрит в Лондоне.
Уличные представления проходят в рамках "Рождественского калейдоскопа" на Карнаби стрит в Лондоне.
Исса Касисие, бывший баскетболист, а ныне официальный Санта Клаус в Иерусалиме, плывет на надувной лодке в костюме, с подарками и елкой на торжественном открытии рождественского сезона 10 ноября 2021 года.
Исса Касисие, бывший баскетболист, а ныне официальный Санта Клаус в Иерусалиме, плывет на надувной лодке в костюме, с подарками и елкой на торжественном открытии рождественского сезона 10 ноября 2021 года.
Большой рождественский базар открылся в торгово-развлекательном комплексе Westfield CentrO в г. Оберхаузен, Германия. На некоторые рождественские ярмарки запускают только привитых, переболевших посетителей или тех, у кого есть отрицательный результат теста. В Оберхаузене на территории ярмарки обязательно нужно носить маску.
Большой рождественский базар открылся в торгово-развлекательном комплексе Westfield CentrO в г. Оберхаузен, Германия. На некоторые рождественские ярмарки запускают только привитых, переболевших посетителей или тех, у кого есть отрицательный результат теста. В Оберхаузене на территории ярмарки обязательно нужно носить маску.
Рождественский вертеп в Неаполе, Италия. Все фигуры держат в руках прививочные сертфикаты.
Рождественский вертеп в Неаполе, Италия. Все фигуры держат в руках прививочные сертфикаты.
Жители приветствуют "Синтерклааса" - местного аналога Санта-Клауса, на пляже Схевенинген в Гааге, Нидерланды, 13 ноября 2021 года.
Жители приветствуют "Синтерклааса" - местного аналога Санта-Клауса, на пляже Схевенинген в Гааге, Нидерланды, 13 ноября 2021 года.
Вид на рождественскую ярмарку "Рождество в зимней стране" перед зданием норвежского парламента в Осло.
Вид на рождественскую ярмарку "Рождество в зимней стране" перед зданием норвежского парламента в Осло.
Рождественские декорации в торговом центре в Фессалониках, Греция. В связи с резким ростом заболеваемости греческие власти ужесточили противоэпидемические требования для непривитых и штрафы за их нарушение.
Рождественские декорации в торговом центре в Фессалониках, Греция. В связи с резким ростом заболеваемости греческие власти ужесточили противоэпидемические требования для непривитых и штрафы за их нарушение.
Ансамбль "Рокеттс" концертного зала Радио-сити в Нью-Йорке фотографируются на фоне верблюдов, овец и осликов, участвовавших в живом вертепе в рамках рождественского представления. Живой вертеп - традиция концертного зала Рокет-сити, существующая с самого первого рождественского представления в 1933 году.
Ансамбль "Рокеттс" концертного зала Радио-сити в Нью-Йорке фотографируются на фоне верблюдов, овец и осликов, участвовавших в живом вертепе в рамках рождественского представления. Живой вертеп - традиция концертного зала Рокет-сити, существующая с самого первого рождественского представления в 1933 году.
Традиционная рождественская ярмарка в Вене. Австрия. В связи с резким ростом заболеваемости, 15 ноября в стране начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а для невакцинированных граждан объявлен локдоаун.
Традиционная рождественская ярмарка в Вене. Австрия. В связи с резким ростом заболеваемости, 15 ноября в стране начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а для невакцинированных граждан объявлен локдоаун.
В Маниле, на Филиппинах, уже продаются рождественские украшения. В этой католической стране Рождество считается одним из самых главных праздников и жители активно украшают свои дома праздничной символикой.
В Маниле, на Филиппинах, уже продаются рождественские украшения. В этой католической стране Рождество считается одним из самых главных праздников и жители активно украшают свои дома праздничной символикой.
Альтернативная елка, созданная румынским художником, и еще 23 подобных арт-объекта будут проданы с аукциона в в Национальном художественном музее Бухареста, а все вырученные средства пойдут на поддержку детей из бедных семей. По данным статистики, в Румынии 41,5% несовершеннолетних живут на грани нищеты, это самый высокий показатель в Европе.
Альтернативная елка, созданная румынским художником, и еще 23 подобных арт-объекта будут проданы с аукциона в в Национальном художественном музее Бухареста, а все вырученные средства пойдут на поддержку детей из бедных семей. По данным статистики, в Румынии 41,5% несовершеннолетних живут на грани нищеты, это самый высокий показатель в Европе.
Украшенная огнями Реджент-стрит в Лондоне, Великобритания.
Производство новогодних игрушек на фабрике Goosh в Китае.
Световое шоу "Юки Сноу - арктическое рождество" шведской группы Projektil group во время предварительного показа на фестивале света в Цюрихе, Швейцария.
Световое шоу "Юки Сноу - арктическое рождество" шведской группы Projektil group во время предварительного показа на фестивале света в Цюрихе, Швейцария.
Рождественские украшения в Королевском ботаническом саду в Лондоне, Великобритания.
Рождественские украшения в Королевском ботаническом саду в Лондоне, Великобритания.