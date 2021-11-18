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В ожидании Рождества
В ожидании Рождества
Начался сезон новогодних праздников - в разных городах открываются рождественские ярмарки и инсталляции, улицы украшают венками и гирляндами. Как разные страны готовятся к Рождеству - в фотоподборке Sputnik.
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фото
новогодняя ярмарка
рождество
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фото, новогодняя ярмарка, рождество

В ожидании Рождества

22:41 18.11.2021
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Начался сезон новогодних праздников - в разных городах открываются рождественские ярмарки и инсталляции, улицы украшают венками и гирляндами. Как разные страны готовятся к Рождеству - в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / Henry Nicholls

Уличные представления проходят в рамках "Рождественского калейдоскопа" на Карнаби стрит в Лондоне.

Уличные представления проходят в рамках &quot;Рождественского калейдоскопа&quot; на Карнаби стрит в Лондоне. - Sputnik Узбекистан
1/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Уличные представления проходят в рамках "Рождественского калейдоскопа" на Карнаби стрит в Лондоне.

© REUTERS / Ronen Zvulun

Исса Касисие, бывший баскетболист, а ныне официальный Санта Клаус в Иерусалиме, плывет на надувной лодке в костюме, с подарками и елкой на торжественном открытии рождественского сезона 10 ноября 2021 года.

Исса Касисие, бывший баскетболист, а ныне официальный Санта Клаус в Иерусалиме, плывет на надувной лодке в костюме, с подарками и елкой на торжественном открытии рождественского сезона 10 ноября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
2/15
© REUTERS / Ronen Zvulun

Исса Касисие, бывший баскетболист, а ныне официальный Санта Клаус в Иерусалиме, плывет на надувной лодке в костюме, с подарками и елкой на торжественном открытии рождественского сезона 10 ноября 2021 года.

© AP Photo / Martin Meissner

Большой рождественский базар открылся в торгово-развлекательном комплексе Westfield CentrO в г. Оберхаузен, Германия. На некоторые рождественские ярмарки запускают только привитых, переболевших посетителей или тех, у кого есть отрицательный результат теста. В Оберхаузене на территории ярмарки обязательно нужно носить маску.

Большой рождественский базар открылся в торгово-развлекательном комплексе Westfield CentrO в г. Оберхаузен, Германия. На некоторые рождественские ярмарки запускают только привитых, переболевших посетителей или тех, у кого есть отрицательный результат теста. В Оберхаузене на территории ярмарки обязательно нужно носить маску. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AP Photo / Martin Meissner

Большой рождественский базар открылся в торгово-развлекательном комплексе Westfield CentrO в г. Оберхаузен, Германия. На некоторые рождественские ярмарки запускают только привитых, переболевших посетителей или тех, у кого есть отрицательный результат теста. В Оберхаузене на территории ярмарки обязательно нужно носить маску.

© REUTERS / Ciro De Luca

Рождественский вертеп в Неаполе, Италия. Все фигуры держат в руках прививочные сертфикаты.

Рождественский вертеп в Неаполе, Италия. Все фигуры держат в руках прививочные сертфикаты. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Ciro De Luca

Рождественский вертеп в Неаполе, Италия. Все фигуры держат в руках прививочные сертфикаты.

© AFP / Phil nijhuis / ANP

Жители приветствуют "Синтерклааса" - местного аналога Санта-Клауса, на пляже Схевенинген в Гааге, Нидерланды, 13 ноября 2021 года.

Жители приветствуют &quot;Синтерклааса&quot; - местного аналога Санта-Клауса, на пляже Схевенинген в Гааге, Нидерланды, 13 ноября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Phil nijhuis / ANP

Жители приветствуют "Синтерклааса" - местного аналога Санта-Клауса, на пляже Схевенинген в Гааге, Нидерланды, 13 ноября 2021 года.

© REUTERS / Heiko Junge / NTB

Вид на рождественскую ярмарку "Рождество в зимней стране" перед зданием норвежского парламента в Осло.

Вид на рождественскую ярмарку &quot;Рождество в зимней стране&quot; перед зданием норвежского парламента в Осло. - Sputnik Узбекистан
6/15
© REUTERS / Heiko Junge / NTB

Вид на рождественскую ярмарку "Рождество в зимней стране" перед зданием норвежского парламента в Осло.

© AFP / Sakis Mitrolidis

Рождественские декорации в торговом центре в Фессалониках, Греция. В связи с резким ростом заболеваемости греческие власти ужесточили противоэпидемические требования для непривитых и штрафы за их нарушение.

Рождественские декорации в торговом центре в Фессалониках, Греция. В связи с резким ростом заболеваемости греческие власти ужесточили противоэпидемические требования для непривитых и штрафы за их нарушение. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AFP / Sakis Mitrolidis

Рождественские декорации в торговом центре в Фессалониках, Греция. В связи с резким ростом заболеваемости греческие власти ужесточили противоэпидемические требования для непривитых и штрафы за их нарушение.

© AFP / Angela Weiss

Ансамбль "Рокеттс" концертного зала Радио-сити в Нью-Йорке фотографируются на фоне верблюдов, овец и осликов, участвовавших в живом вертепе в рамках рождественского представления. Живой вертеп - традиция концертного зала Рокет-сити, существующая с самого первого рождественского представления в 1933 году.

Ансамбль &quot;Рокеттс&quot; концертного зала Радио-сити в Нью-Йорке фотографируются на фоне верблюдов, овец и осликов, участвовавших в живом вертепе в рамках рождественского представления. Живой вертеп - традиция концертного зала Рокет-сити, существующая с самого первого рождественского представления в 1933 году. - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP / Angela Weiss

Ансамбль "Рокеттс" концертного зала Радио-сити в Нью-Йорке фотографируются на фоне верблюдов, овец и осликов, участвовавших в живом вертепе в рамках рождественского представления. Живой вертеп - традиция концертного зала Рокет-сити, существующая с самого первого рождественского представления в 1933 году.

© AFP / Joe Klamar

Традиционная рождественская ярмарка в Вене. Австрия. В связи с резким ростом заболеваемости, 15 ноября в стране начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а для невакцинированных граждан объявлен локдоаун.

Традиционная рождественская ярмарка в Вене. Австрия. В связи с резким ростом заболеваемости, 15 ноября в стране начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а для невакцинированных граждан объявлен локдоаун. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP / Joe Klamar

Традиционная рождественская ярмарка в Вене. Австрия. В связи с резким ростом заболеваемости, 15 ноября в стране начали прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а для невакцинированных граждан объявлен локдоаун.

© AP Photo / Aaron Favila

В Маниле, на Филиппинах, уже продаются рождественские украшения. В этой католической стране Рождество считается одним из самых главных праздников и жители активно украшают свои дома праздничной символикой.

В Маниле, на Филиппинах, уже продаются рождественские украшения. В этой католической стране Рождество считается одним из самых главных праздников и жители активно украшают свои дома праздничной символикой. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AP Photo / Aaron Favila

В Маниле, на Филиппинах, уже продаются рождественские украшения. В этой католической стране Рождество считается одним из самых главных праздников и жители активно украшают свои дома праздничной символикой.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Альтернативная елка, созданная румынским художником, и еще 23 подобных арт-объекта будут проданы с аукциона в в Национальном художественном музее Бухареста, а все вырученные средства пойдут на поддержку детей из бедных семей. По данным статистики, в Румынии 41,5% несовершеннолетних живут на грани нищеты, это самый высокий показатель в Европе.

Альтернативная елка, созданная румынским художником, и еще 23 подобных арт-объекта будут проданы с аукциона в в Национальном художественном музее Бухареста, а все вырученные средства пойдут на поддержку детей из бедных семей. По данным статистики, в Румынии 41,5% несовершеннолетних живут на грани нищеты, это самый высокий показатель в Европе. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AP Photo / Vadim Ghirda

Альтернативная елка, созданная румынским художником, и еще 23 подобных арт-объекта будут проданы с аукциона в в Национальном художественном музее Бухареста, а все вырученные средства пойдут на поддержку детей из бедных семей. По данным статистики, в Румынии 41,5% несовершеннолетних живут на грани нищеты, это самый высокий показатель в Европе.

© REUTERS / Henry Nicholls

Украшенная огнями Реджент-стрит в Лондоне, Великобритания.

Украшенная огнями Реджент-стрит в Лондоне, Великобритания. - Sputnik Узбекистан
12/15
© REUTERS / Henry Nicholls

Украшенная огнями Реджент-стрит в Лондоне, Великобритания.

© REUTERS / Aly Song

Производство новогодних игрушек на фабрике Goosh в Китае.

Производство новогодних игрушек на фабрике Goosh в Китае. - Sputnik Узбекистан
13/15
© REUTERS / Aly Song

Производство новогодних игрушек на фабрике Goosh в Китае.

© REUTERS / Arnd Wiegmann

Световое шоу "Юки Сноу - арктическое рождество" шведской группы Projektil group во время предварительного показа на фестивале света в Цюрихе, Швейцария.

Световое шоу &quot;Юки Сноу - арктическое рождество&quot; шведской группы Projektil group во время предварительного показа на фестивале света в Цюрихе, Швейцария. - Sputnik Узбекистан
14/15
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Световое шоу "Юки Сноу - арктическое рождество" шведской группы Projektil group во время предварительного показа на фестивале света в Цюрихе, Швейцария.

© REUTERS / Toby Melville

Рождественские украшения в Королевском ботаническом саду в Лондоне, Великобритания.

Рождественские украшения в Королевском ботаническом саду в Лондоне, Великобритания. - Sputnik Узбекистан
15/15
© REUTERS / Toby Melville

Рождественские украшения в Королевском ботаническом саду в Лондоне, Великобритания.

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