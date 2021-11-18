https://uz.sputniknews.ru/20211118/boytsa-mma-iz-uzbekistana-podozrevayut-v-ubiystve-vracha-v-ssha-21415111.html

Бойца ММА из Узбекистана подозревают в убийстве врача в США

Бойца ММА из Узбекистана подозревают в убийстве врача в США

Акмал Хожиев поспорил с врачом из-за вакцинации от коронавируса. Конфликт перерос в драку. Полицейские задержали спортсмена у окровавленного трупа.

2021-11-18T15:04+0500

2021-11-18T15:04+0500

2021-11-18T15:04+0500

происшествия

сша

узбекистан

конфликт

убийство

спортсмен

драка

вакцинация

врач

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Американские полицейские арестовали 27-летнего бойца ММА узбекского происхождения Акмаля Хожиева. По данным новостного портала MMA Junkie, его подозревают в убийстве врача Мирана Рибати.Как сообщается, трагедия произошла 7 ноября в доме Хожиева в городе Тамунинге на острове Гуам. Отмечается, что мужчины находились в дружественных связях. Покойный работал в местной мемориальной больницы и в этот день сам пришел в гости к предполагаемому убийце.По версии следствия, за обеденным столом возник спор о необходимости вакцинации от коронавируса. Затем на почве этого произошла драка. Свидетель утверждает, что Хожиев сперва душил Рибати, затем несколько раз ударил ему в шею говяжьей костью, а когда тот пытался сбежать - нанес ему смертельный удар ножом.Спортсмен сам вызвал полицию и в момент задержания находился рядом с окровавленным телом убитого.Узбекистанец родился в Самарканде, в 2017 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Тогда же весной состоялся его последний бой. На турнире M-1 Global — Road to M-1: St. Petersburg 2 Хожиев одолел Абдулазиза Джурабаева техническим нокаутом во втором раунде. На его счету две победы и ни одного поражения.В 2018 году он переехал на остров Гуам — территорию США, находящуюся в Микронезии. Там он работал в фитнес-клубе Steel Athletics в качестве тренера, однако был уволен после инцидента с избиением человека в ходе тренировки.Сообщается, что на странице бойца в Instagram неоднократно появлялись посты о вреде вакцинации. В последнее время он активно выступал против прививки.

https://uz.sputniknews.ru/20191008/Uzbekistanskiy-boets-MMA-Bekzod-Nurmatov-umer-posle-poedinka-12573965.html

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сша, узбекистан, конфликт, убийство, спортсмен, драка, вакцинация, врач