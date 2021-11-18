https://uz.sputniknews.ru/20211118/kiselev-sputnik-rasshirit-rabotu-v-uzbekistane-i-uvelichit-chislo-sotrudnikov-21416080.html

Киселев: Sputnik расширит работу в Узбекистане и увеличит число сотрудников

Киселев: Sputnik расширит работу в Узбекистане и увеличит число сотрудников

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня", в Ташкенте уже шесть лет работает корреспондент агентства. Также в феврале крупнейшая медиагруппа России получила аккредитацию в столице Узбекистана.

2021-11-18T15:56+0500

2021-11-18T15:56+0500

2021-11-18T15:58+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Число сотрудников агентства Sputnik в офисе в Узбекистане планируют увеличить, это поможет нарастить поток информации, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в рамках второго Российско-узбекского медиафорума в формате видеомоста Москва-Ташкент.По словам спикера, в Ташкенте уже шесть лет работает корреспондент агентства. Также в феврале крупнейшая медиагруппа России получила аккредитацию в столице Узбекистана для представительства, подчеркнул Киселев. Он назвал такое сотрудничество очень важным, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Информация самая разнообразная, от туристической до политической, военной, кулинарной - какой угодно. Нам нужно заново узнавать друг друга, потому что после определенного периода, я бы сказал, отчуждения, скажем честно, наши страны значительно изменились, они уже другие", - добавил гендиректор.МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа. Ее основной миссией является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, а также информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Агентство представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/dmitriy-kiselyov-vyskazalsya-o-svobode-slova-v-uzbekistane-21411137.html

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