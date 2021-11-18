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Киселев: Sputnik расширит работу в Узбекистане и увеличит число сотрудников
Киселев: Sputnik расширит работу в Узбекистане и увеличит число сотрудников
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня", в Ташкенте уже шесть лет работает корреспондент агентства. Также в феврале крупнейшая медиагруппа России получила аккредитацию в столице Узбекистана.
2021-11-18T15:56+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Число сотрудников агентства Sputnik в офисе в Узбекистане планируют увеличить, это поможет нарастить поток информации, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в рамках второго Российско-узбекского медиафорума в формате видеомоста Москва-Ташкент.По словам спикера, в Ташкенте уже шесть лет работает корреспондент агентства. Также в феврале крупнейшая медиагруппа России получила аккредитацию в столице Узбекистана для представительства, подчеркнул Киселев. Он назвал такое сотрудничество очень важным, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Информация самая разнообразная, от туристической до политической, военной, кулинарной - какой угодно. Нам нужно заново узнавать друг друга, потому что после определенного периода, я бы сказал, отчуждения, скажем честно, наши страны значительно изменились, они уже другие", - добавил гендиректор.МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа. Ее основной миссией является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, а также информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Агентство представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/dmitriy-kiselyov-vyskazalsya-o-svobode-slova-v-uzbekistane-21411137.html
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Киселев: Sputnik расширит работу в Узбекистане и увеличит число сотрудников

15:56 18.11.2021 (обновлено: 15:58 18.11.2021)
© Рамиз БахтияровГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил на Международном медиафоруме в Ташкенте
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступил на Международном медиафоруме в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Рамиз Бахтияров
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По словам гендиректора МИА "Россия сегодня", в Ташкенте уже шесть лет работает корреспондент агентства. Также в феврале крупнейшая медиагруппа России получила аккредитацию в столице Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Число сотрудников агентства Sputnik в офисе в Узбекистане планируют увеличить, это поможет нарастить поток информации, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в рамках второго Российско-узбекского медиафорума в формате видеомоста Москва-Ташкент.

У нас там работает представительство Sputnik, мы надеемся довести количество наших сотрудников до 20 в этом офисе в Узбекистане - это поможет увеличить поток информации из Узбекистана для России и поток информации о России в Узбекистане.

Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня"
По словам спикера, в Ташкенте уже шесть лет работает корреспондент агентства. Также в феврале крупнейшая медиагруппа России получила аккредитацию в столице Узбекистана для представительства, подчеркнул Киселев. Он назвал такое сотрудничество очень важным, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Информация самая разнообразная, от туристической до политической, военной, кулинарной - какой угодно. Нам нужно заново узнавать друг друга, потому что после определенного периода, я бы сказал, отчуждения, скажем честно, наши страны значительно изменились, они уже другие", - добавил гендиректор.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
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МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа. Ее основной миссией является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, а также информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Агентство представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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