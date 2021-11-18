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Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца
Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца
В Узбекистане снова продлили срок замены водительских удостоверений старого образца на новые.
2021-11-18T10:42+0500
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общество
узбекистан
водительское удостоверение
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана продлили срок замены старых водительских удостоверений на 1 год, сообщает пресс-служба Минюста. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Узбекистана о мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства.Сроки обязательной замены водительских прав старого образцаРанее замена была обязательной до 31 декабря 2021 года.
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узбекистан, водительское удостоверение

Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца

10:42 18.11.2021 (обновлено: 10:54 18.11.2021)
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВодительские удостоверения нового образца
Водительские удостоверения нового образца - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Узбекистана о мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана продлили срок замены старых водительских удостоверений на 1 год, сообщает пресс-служба Минюста.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Узбекистана о мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства.

Сроки обязательной замены водительских прав старого образца

Выданные до 2010 года – до 31 марта 2022-го.
Выданные в 2010-2012 годах – до 30 июня 2022-го.
Выданные в 2013-2015 годах – до сентября 2022-го.
Выданные после 2015 года – до 31 декабря 2022-го.
Ранее замена была обязательной до 31 декабря 2021 года.
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