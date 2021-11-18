https://uz.sputniknews.ru/20211118/prodlen-srok-zameny-voditelskix-udostovereniy-starogo-obraztsa---21407101.html

Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца

Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца

В Узбекистане снова продлили срок замены водительских удостоверений старого образца на новые.

2021-11-18T10:42+0500

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общество

узбекистан

водительское удостоверение

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана продлили срок замены старых водительских удостоверений на 1 год, сообщает пресс-служба Минюста. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Узбекистана о мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства.Сроки обязательной замены водительских прав старого образцаРанее замена была обязательной до 31 декабря 2021 года.

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узбекистан, водительское удостоверение