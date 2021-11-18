https://uz.sputniknews.ru/20211118/regiony-rossii-smogut-sami-rasporyajatsya-kvotami-na-migrantov-21411463.html

Регионы России смогут сами распоряжаться квотами на мигрантов

Регионы России смогут сами распоряжаться квотами на мигрантов

В Министерстве труда озвучили квоту на привлечение трудовых мигрантов в следующем году.

2021-11-18T14:00+0500

2021-11-18T14:00+0500

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россия

мигрант

квота

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство труда России предложило дать регионам возможность самим перераспределять неиспользованные квоты для найма мигрантов между работодателями.При этом специальная комиссия "сможет отклонять предложения субъектов в случае исчерпания резерва квот в целом по стране". В Минтруде напомнили: иностранных работников, которые для пребывания на российской территории нужна виза, осуществляется по квотам. Они устанавливаются ежегодно. При этом решение о найме работника по квоте принимается только тогда, когда нет возможности найти специалиста внутри страны.Между тем квота на привлечение трудовых мигрантов на 2022 год уже установлена — 85% от допандемийного объема.

https://uz.sputniknews.ru/20201119/Migrantskaya-dolya-kvoty-po-priemu-inostrannykh-rabotnikov-v-RF-na-2021-god-15439977.html

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мигрант, квота