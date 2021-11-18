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https://uz.sputniknews.ru/20211118/regiony-rossii-smogut-sami-rasporyajatsya-kvotami-na-migrantov-21411463.html
Регионы России смогут сами распоряжаться квотами на мигрантов
Регионы России смогут сами распоряжаться квотами на мигрантов
В Министерстве труда озвучили квоту на привлечение трудовых мигрантов в следующем году.
2021-11-18T14:00+0500
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россия
мигрант
квота
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство труда России предложило дать регионам возможность самим перераспределять неиспользованные квоты для найма мигрантов между работодателями.При этом специальная комиссия "сможет отклонять предложения субъектов в случае исчерпания резерва квот в целом по стране". В Минтруде напомнили: иностранных работников, которые для пребывания на российской территории нужна виза, осуществляется по квотам. Они устанавливаются ежегодно. При этом решение о найме работника по квоте принимается только тогда, когда нет возможности найти специалиста внутри страны.Между тем квота на привлечение трудовых мигрантов на 2022 год уже установлена — 85% от допандемийного объема.
https://uz.sputniknews.ru/20201119/Migrantskaya-dolya-kvoty-po-priemu-inostrannykh-rabotnikov-v-RF-na-2021-god-15439977.html
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мигрант, квота

Регионы России смогут сами распоряжаться квотами на мигрантов

14:00 18.11.2021 (обновлено: 14:08 18.11.2021)
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Карта России - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
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В Министерстве труда озвучили квоту на привлечение иностранных работников в 2022 году.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Министерство труда России предложило дать регионам возможность самим перераспределять неиспользованные квоты для найма мигрантов между работодателями.
"Согласно проекту приказа, субъекты смогут уменьшить квоту у тех работодателей, кто не обратился за оформлением разрешительных документов в течение шести месяцев, в пользу компаний, которые ощущают потребность в мигрантах", — пояснили в ведомстве.
При этом специальная комиссия "сможет отклонять предложения субъектов в случае исчерпания резерва квот в целом по стране".
В Минтруде напомнили: иностранных работников, которые для пребывания на российской территории нужна виза, осуществляется по квотам. Они устанавливаются ежегодно.
При этом решение о найме работника по квоте принимается только тогда, когда нет возможности найти специалиста внутри страны.
Между тем квота на привлечение трудовых мигрантов на 2022 год уже установлена — 85% от допандемийного объема.
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2020
Инфографика
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год
19 ноября 2020, 16:40
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