https://uz.sputniknews.ru/20211118/rossiya-vlojilas-v-nasosnyy-proekt-uzbekistana-za-577-mln-21421149.html
Россия вложилась в "насосный проект" Узбекистана за $577 млн
Россия вложилась в "насосный проект" Узбекистана за $577 млн
Российские экспортеры станут поставщиками 80% оборудования, которое требуется для проекта.
2021-11-18T18:35+0500
2021-11-18T18:35+0500
2021-11-18T18:35+0500
экономика
узбекистан
оборудование
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россия поддержит модернизацию 202 устаревших насосных станций в Узбекистане. Соглашение о предоставлении 577 миллионов долларов заключили Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ и Министерство водного хозяйства Узбекистана. Стороны подписали документ на полях Второго российско-узбекского межрегионального форума.Российские экспортеры станут поставщиками 80% оборудования, которое требуется для проекта. Речь идет о насосах, электрических двигателях и других устройствах.В РЭЦ намерены продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, стоимость которого оценивается в 11 миллиардов долларов.В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 84 миллиона долларов.На рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 миллиарда рублей.
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узбекистан, оборудование
Россия вложилась в "насосный проект" Узбекистана за $577 млн
Российские экспортеры станут поставщиками 80% оборудования, которое требуется для проекта.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россия поддержит модернизацию 202 устаревших насосных станций в Узбекистане.
Соглашение о предоставлении 577 миллионов долларов заключили Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ и Министерство водного хозяйства Узбекистана.
Стороны подписали документ на полях Второго российско-узбекского межрегионального форума.
Российские экспортеры станут поставщиками 80% оборудования, которое требуется для проекта. Речь идет о насосах, электрических двигателях и других устройствах.
В РЭЦ намерены продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, стоимость которого оценивается в 11 миллиардов долларов.
"Мы можем подобрать добросовестных отечественных производителей, готовых реализовать проекты в сфере модернизации пассажирских перевозок, альтернативной энергетики, строительства тепличных комплексов и многого другого", — подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 84 миллиона долларов.
На рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 миллиарда рублей.