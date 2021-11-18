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Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19
Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19
Высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.
2021-11-18T07:01+0500
2021-11-18T07:01+0500
в мире
лекарство
российские ученые
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Об этом рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных."Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", — заключил директор ИМБ.Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.
https://uz.sputniknews.ru/20200923/Rossiyskie-uchenye-otkryli-unikalnyy-prirodnyy-antibiotik-15035006.html
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лекарство, российские ученые, коронавирус covid-19

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19

07:01 18.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса "КовиВак"
Сотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса КовиВак - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Об этом рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.
Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.
С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.
По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.

"Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", — заключил директор ИМБ.

Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.
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