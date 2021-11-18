https://uz.sputniknews.ru/20211118/rossiyskie-uchenye-sozdali-vysokoeffektivnyy-preparat-ot-covid-19-21401410.html

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19

Высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.

2021-11-18T07:01+0500

2021-11-18T07:01+0500

2021-11-18T07:01+0500

в мире

лекарство

российские ученые

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Об этом рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.Он напомнил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН "разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты", добавил Макаров.По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных."Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон", — заключил директор ИМБ.Моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки.

https://uz.sputniknews.ru/20200923/Rossiyskie-uchenye-otkryli-unikalnyy-prirodnyy-antibiotik-15035006.html

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лекарство, российские ученые, коронавирус covid-19