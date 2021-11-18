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https://uz.sputniknews.ru/20211118/samolet-iz-tashkenta-v-dubai-zaderjalsya-na-55-chasa-iz-za-odnogo-passajira-21404483.html
Рейс из Ташкента в Дубаи задержался на 5,5 часа из-за одного пассажира
Рейс из Ташкента в Дубаи задержался на 5,5 часа из-за одного пассажира
Это не единственный лайнер, который не мог совершить вылет.
2021-11-18T08:48+0500
2021-11-18T08:48+0500
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ташкент
дубай
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Дубаи вылетел с сильной задержкой из-за одного пассажира. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта "Ташкент", рейс HY-333 UzAirways должен был вылететь из столицы Узбекистана утром. Незадолго до взлета одному из пассажиров по телефону сообщили о смерти близкого родственника. После этого он решил сойти с самолета и забрать свой багаж.Задержка на пять часов также коснулась рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту "Ташкент – Стамбул"Вылет задержали в связи с погодными условиями. Пассажиры вернулись в аэропорт "Ташкент", часть из них отправилась в город.Тем, кто был вынужден остаться в аэропорту, сотрудники аэровокзала предоставили горячее питание и условия для ожидания. Билеты были переоформлены на утренний рейс: борт вылетит из Ташкента в Стамбул 18 ноября в 09.00 по местному времени.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/v-tashkente-iz-za-snegopada-zaderjany-neskolko-aviareysov-21388850.html
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ташкент, дубай, пассажиры, самолет

Рейс из Ташкента в Дубаи задержался на 5,5 часа из-за одного пассажира

08:48 18.11.2021
© Pixabay / ThePixelmanСамолеты, иллюстративное фото
Самолеты, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Pixabay / ThePixelman
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Это не единственный лайнер, который не мог совершить вылет из столичного аэропорта.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Дубаи вылетел с сильной задержкой из-за одного пассажира.
Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта "Ташкент", рейс HY-333 UzAirways должен был вылететь из столицы Узбекистана утром.
Незадолго до взлета одному из пассажиров по телефону сообщили о смерти близкого родственника. После этого он решил сойти с самолета и забрать свой багаж.
"В 14.05 по местному времени Boeing 787-8 вылетел в Дубаи. Авиакомпания обеспечила бортовым питанием всех пассажиров, находившихся все это время на борту", — сообщили в АО Uzbekistan Airports.
Задержка на пять часов также коснулась рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту "Ташкент – Стамбул"
Вылет задержали в связи с погодными условиями.
"После простоя в аэропорту экипаж воздушного судна объявил об окончании смены и отмене полета", — рассказали в Uzbekistan Airports.
Пассажиры вернулись в аэропорт "Ташкент", часть из них отправилась в город.

Тем, кто был вынужден остаться в аэропорту, сотрудники аэровокзала предоставили горячее питание и условия для ожидания.
Билеты были переоформлены на утренний рейс: борт вылетит из Ташкента в Стамбул 18 ноября в 09.00 по местному времени.
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