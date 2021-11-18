https://uz.sputniknews.ru/20211118/samolet-iz-tashkenta-v-dubai-zaderjalsya-na-55-chasa-iz-za-odnogo-passajira-21404483.html
Рейс из Ташкента в Дубаи задержался на 5,5 часа из-за одного пассажира
Рейс из Ташкента в Дубаи задержался на 5,5 часа из-за одного пассажира
Это не единственный лайнер, который не мог совершить вылет.
2021-11-18T08:48+0500
2021-11-18T08:48+0500
2021-11-18T08:48+0500
общество
ташкент
дубай
пассажиры
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21404454_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_479a54307fb0586487e736a7ce382dc5.jpg
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Дубаи вылетел с сильной задержкой из-за одного пассажира. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта "Ташкент", рейс HY-333 UzAirways должен был вылететь из столицы Узбекистана утром. Незадолго до взлета одному из пассажиров по телефону сообщили о смерти близкого родственника. После этого он решил сойти с самолета и забрать свой багаж.Задержка на пять часов также коснулась рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту "Ташкент – Стамбул"Вылет задержали в связи с погодными условиями. Пассажиры вернулись в аэропорт "Ташкент", часть из них отправилась в город.Тем, кто был вынужден остаться в аэропорту, сотрудники аэровокзала предоставили горячее питание и условия для ожидания. Билеты были переоформлены на утренний рейс: борт вылетит из Ташкента в Стамбул 18 ноября в 09.00 по местному времени.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/v-tashkente-iz-za-snegopada-zaderjany-neskolko-aviareysov-21388850.html
ташкент
дубай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21404454_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_96b306355a7df25036f32ab2672735c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, дубай, пассажиры, самолет
Рейс из Ташкента в Дубаи задержался на 5,5 часа из-за одного пассажира
Это не единственный лайнер, который не мог совершить вылет из столичного аэропорта.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Дубаи вылетел с сильной задержкой из-за одного пассажира.
Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта "Ташкент", рейс HY-333 UzAirways должен был вылететь из столицы Узбекистана утром.
Незадолго до взлета одному из пассажиров по телефону сообщили о смерти близкого родственника. После этого он решил сойти с самолета и забрать свой багаж.
"В 14.05 по местному времени Boeing 787-8 вылетел в Дубаи. Авиакомпания обеспечила бортовым питанием всех пассажиров, находившихся все это время на борту", — сообщили
в АО Uzbekistan Airports.
Задержка на пять часов также коснулась рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту "Ташкент – Стамбул"
Вылет задержали в связи с погодными условиями.
"После простоя в аэропорту экипаж воздушного судна объявил об окончании смены и отмене полета", — рассказали
в Uzbekistan Airports.
Пассажиры вернулись в аэропорт "Ташкент", часть из них отправилась в город.
Тем, кто был вынужден остаться в аэропорту, сотрудники аэровокзала предоставили горячее питание и условия для ожидания.
Билеты были переоформлены на утренний рейс: борт вылетит из Ташкента в Стамбул 18 ноября в 09.00 по местному времени.