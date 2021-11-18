https://uz.sputniknews.ru/20211118/uzbekistan-zapretil-aviatranzit-v-belarus-dlya-grajdan-pyati-stran-21406037.html
Узбекистан запретил авиатранзит в Беларусь для граждан пяти стран
Узбекистан запретил авиатранзит в Беларусь для граждан пяти стран
Авиакомпании должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан из этих государства.
2021-11-18T10:16+0500
2021-11-18T10:16+0500
2021-11-18T10:43+0500
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистан ввел временный запрет на авиатранзит в Беларусь для граждан пяти стран: Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии. Новая мера начала действовать с 17 ноября. Авиакомпании, выполняющие рейсы с территории Узбекистана в Беларусь, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран.При этом временное ограничение не затронет некоторые категории лиц: владельцев дипломатических паспортов и граждан этих пяти стран, имеющих вид на жительство в Беларуси. Ситуация на польско-белорусской границеНа границе Беларуси и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов. Люди надеются попасть в страны Евросоюза.Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Беларусь это отрицает и, в свою очередь, обвиняет Польшу в том, что та насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Среди мигрантов, оказавшихся в Беларуси, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.Российских перевозчиков среди них нет. Позднее ряд авиакомпаний, в том числе турецкая Turkish Airlines, отказались принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийская Cham Wings Airlines приостановила полеты в Беларусь. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Беларусь. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/bez-serdtsa-i-mozga-lukashenko-pokazal-miru-temnuyu-storonu-polshi-21387508.html
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Узбекистан запретил авиатранзит в Беларусь для граждан пяти стран
10:16 18.11.2021 (обновлено: 10:43 18.11.2021)
Авиакомпании должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан из этих государств.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистан ввел временный запрет на авиатранзит в Беларусь для граждан пяти стран: Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии.
Новая мера начала действовать с 17 ноября.
"Начиная с 17 ноября вводятся временные ограничения для транзитных пассажиров граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана для въезда на территорию Беларуси через Узбекистан", — сказал РИА Новости представитель агентства "Узавиация".
Авиакомпании, выполняющие рейсы с территории Узбекистана в Беларусь, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран.
При этом временное ограничение не затронет некоторые категории лиц: владельцев дипломатических паспортов и граждан этих пяти стран, имеющих вид на жительство в Беларуси.
Ситуация на польско-белорусской границе
На границе Беларуси и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов. Люди надеются попасть в страны Евросоюза.
Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Беларусь это отрицает и, в свою очередь, обвиняет Польшу в том, что та насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Среди мигрантов, оказавшихся в Беларуси, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.
Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что Евросоюз контактирует с авиакомпаниями, которые якобы могли перевозить нелегалов.
Российских перевозчиков среди них нет.
Позднее ряд авиакомпаний, в том числе турецкая Turkish Airlines, отказались принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.
Сирийская Cham Wings Airlines приостановила полеты в Беларусь. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Беларусь.
Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана.