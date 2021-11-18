https://uz.sputniknews.ru/20211118/uzbekistan-zapretil-aviatranzit-v-belarus-dlya-grajdan-pyati-stran-21406037.html

Узбекистан запретил авиатранзит в Беларусь для граждан пяти стран

Узбекистан запретил авиатранзит в Беларусь для граждан пяти стран

Авиакомпании должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан из этих государства.

2021-11-18T10:16+0500

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистан ввел временный запрет на авиатранзит в Беларусь для граждан пяти стран: Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии. Новая мера начала действовать с 17 ноября. Авиакомпании, выполняющие рейсы с территории Узбекистана в Беларусь, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран.При этом временное ограничение не затронет некоторые категории лиц: владельцев дипломатических паспортов и граждан этих пяти стран, имеющих вид на жительство в Беларуси. Ситуация на польско-белорусской границеНа границе Беларуси и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов. Люди надеются попасть в страны Евросоюза.Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Беларусь это отрицает и, в свою очередь, обвиняет Польшу в том, что та насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Среди мигрантов, оказавшихся в Беларуси, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.Российских перевозчиков среди них нет. Позднее ряд авиакомпаний, в том числе турецкая Turkish Airlines, отказались принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийская Cham Wings Airlines приостановила полеты в Беларусь. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Беларусь. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/bez-serdtsa-i-mozga-lukashenko-pokazal-miru-temnuyu-storonu-polshi-21387508.html

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