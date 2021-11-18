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https://uz.sputniknews.ru/20211118/uznatsbank-vypustit-obligatsii-na-mosbirje-na-10-mlrd-rubley-21422369.html
Узнацбанк выпустит облигации на Мосбирже на 10 млрд рублей
Узнацбанк выпустит облигации на Мосбирже на 10 млрд рублей
Московская биржа объявила о регистрации проспекта эмиссии в Банке России и допуске бумаг Узнацбанка к публичному размещению и обращению в РФ.
2021-11-18T21:30+0500
2021-11-18T21:30+0500
экономика
узбекистан
москва
национальный банк внешнеэкономической деятельности
фондовая биржа
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узнацбанк выпустит свои дебютные облигации в российских рублях на Московской бирже. Несколько дней назад была зарегистрирована программа размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций в Центральном банке РФ. Сегодня в здании Московской биржи объявили о регистрации проспекта эмиссии в Банке России и допуске бумаг Узнацбанка к публичному размещению и обращению в РФ, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Кроме этого, намечено проведение церемонии начала Road-show (маркетинговое мероприятие) для потенциальных инвесторов на площадке Московской биржи.Как отметила исполнительный директор блока рынков капиталов Газпромбанка Наталья Яценко, процедура официального премаркетинга подразумевает проведение коллективных мероприятий на Московской бирже для инвесторов, а также организацию встреч в формате "один на один".После получения фидбэка, появится информация о дальнейших намерениях и сроках размещения, уточнила представительница банка-организатора.По словам исполнительного директора блока рынков капитала Совкомбанка Александра Ковалева, нынешнее мероприятие - мощный шаг в развитии межгосударственных отношений. Для справки: Национальный банк ВЭД Узбекистана создан в сентябре 1991 года и является одним из самых крупных в республике. В декабре 2019 года он был преобразован в акционерное общество, его акционеры в настоящий момент - министерство финансов (41,5%) и министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%) Узбекистана.
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узбекистан, москва, национальный банк внешнеэкономической деятельности, фондовая биржа

Узнацбанк выпустит облигации на Мосбирже на 10 млрд рублей

21:30 18.11.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание Национального Банка Узбекистана
Здание Национального Банка Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Московская биржа объявила о регистрации проспекта эмиссии в Банке России и допуске бумаг Узнацбанка к публичному размещению и обращению в РФ.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узнацбанк выпустит свои дебютные облигации в российских рублях на Московской бирже.
Несколько дней назад была зарегистрирована программа размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций в Центральном банке РФ.
Организаторами выпуска выступят "Совкомбанк", "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и "Азия-Инвест Банк". Соответствующее соглашение подписано накануне в Москве.
Сегодня в здании Московской биржи объявили о регистрации проспекта эмиссии в Банке России и допуске бумаг Узнацбанка к публичному размещению и обращению в РФ, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Кроме этого, намечено проведение церемонии начала Road-show (маркетинговое мероприятие) для потенциальных инвесторов на площадке Московской биржи.
Как отметила исполнительный директор блока рынков капиталов Газпромбанка Наталья Яценко, процедура официального премаркетинга подразумевает проведение коллективных мероприятий на Московской бирже для инвесторов, а также организацию встреч в формате "один на один".
После получения фидбэка, появится информация о дальнейших намерениях и сроках размещения, уточнила представительница банка-организатора.

Мы ориентируемся на benchmark size для дебюта - это в районе 10 млрд рублей. Комфортные сроки для российского рынка - это 3-5 лет. Дальше будем смотреть, как отреагирует рынок.

Наталья Яценко
Исполнительный директор блока рынков капиталов Газпромбанка
По словам исполнительного директора блока рынков капитала Совкомбанка Александра Ковалева, нынешнее мероприятие - мощный шаг в развитии межгосударственных отношений.
Мы осознаем ответственность, которую несем как организаторы данного выпуска. В Узбекистане есть много надежных эмитентов, в том числе и суверенных, которых мы ждем на Московской бирже, поэтому этот проект крайне важен с точки зрения открытия дверей на российскую площадку.
Александр Ковалев
Исполнительный директор блока рынков капиталов Совкомбанка
Для справки: Национальный банк ВЭД Узбекистана создан в сентябре 1991 года и является одним из самых крупных в республике. В декабре 2019 года он был преобразован в акционерное общество, его акционеры в настоящий момент - министерство финансов (41,5%) и министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%) Узбекистана.
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