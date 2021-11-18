https://uz.sputniknews.ru/20211118/uznatsbank-vypustit-obligatsii-na-mosbirje-na-10-mlrd-rubley-21422369.html

Узнацбанк выпустит облигации на Мосбирже на 10 млрд рублей

Узнацбанк выпустит облигации на Мосбирже на 10 млрд рублей

Московская биржа объявила о регистрации проспекта эмиссии в Банке России и допуске бумаг Узнацбанка к публичному размещению и обращению в РФ.

2021-11-18T21:30+0500

2021-11-18T21:30+0500

2021-11-18T21:30+0500

экономика

узбекистан

москва

национальный банк внешнеэкономической деятельности

фондовая биржа

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узнацбанк выпустит свои дебютные облигации в российских рублях на Московской бирже. Несколько дней назад была зарегистрирована программа размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций в Центральном банке РФ. Сегодня в здании Московской биржи объявили о регистрации проспекта эмиссии в Банке России и допуске бумаг Узнацбанка к публичному размещению и обращению в РФ, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Кроме этого, намечено проведение церемонии начала Road-show (маркетинговое мероприятие) для потенциальных инвесторов на площадке Московской биржи.Как отметила исполнительный директор блока рынков капиталов Газпромбанка Наталья Яценко, процедура официального премаркетинга подразумевает проведение коллективных мероприятий на Московской бирже для инвесторов, а также организацию встреч в формате "один на один".После получения фидбэка, появится информация о дальнейших намерениях и сроках размещения, уточнила представительница банка-организатора.По словам исполнительного директора блока рынков капитала Совкомбанка Александра Ковалева, нынешнее мероприятие - мощный шаг в развитии межгосударственных отношений. Для справки: Национальный банк ВЭД Узбекистана создан в сентябре 1991 года и является одним из самых крупных в республике. В декабре 2019 года он был преобразован в акционерное общество, его акционеры в настоящий момент - министерство финансов (41,5%) и министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%) Узбекистана.

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узбекистан, москва, национальный банк внешнеэкономической деятельности, фондовая биржа