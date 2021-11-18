https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-deli-zakryty-vse-shkoly-i-kolledji--ne-iz-za-pandemii-v-chem-prichina-21406392.html

В Дели закрыты все школы и колледжи – не из-за пандемии: в чем причина

В Дели закрыты все школы и колледжи – не из-за пандемии: в чем причина

Половина сотрудников государственных и частных организаций будет работать удаленно до следующего воскресенья.

2021-11-18T10:10+0500

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в мире

индия

загрязнение воздуха

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Национальном столичном регионе Дели Комиссия по управлению качеством воздуха закрыла все школы и ограничила въезд грузовиков в столицу Индии (кроме машин с товарами первой необходимости) из-за загрязнения воздуха, передает телеканал NDTV."Все государственные и частные школы, колледжи и образовательные учреждения в столичном регионе будут закрыты до дальнейших распоряжений. Разрешено только онлайн-обучение", — информируется в релизе.Индекс качества воздуха в Нью-Дели достиг 403. Опасной для жизни считается отметка в 500.На прошлой неделе Верховный суд Индии начал рассматривать иск против властей Дели из-за плохого качества воздуха. По словам адвокатов обвинения, помимо пожаров на полях, атмосферу загрязняют передвигающиеся по столице автомобили, а также заводы, дорожная пыль, угольные печи в отелях и ресторанах.Принимать меры по снижению загрязнения воздуха на всей территории Дели и некоторых частях Пенджаба, Харьяны, Раджастана и Уттар-Прадеша (входят в состав Национального столичного региона) имеет полномочия Комиссия по управлению качеством воздуха в соответствии с решением парламента Индии. Орган провел собрание сразу после того, как Верховный суд поручил властям страны созвать встречу с участием всех заинтересованных штатов.Половина сотрудников государственных и частных организаций будет работать удаленно до следующего воскресенья. В Дели должны быть прекращены все строительные работы, кроме возведения железных дорог, метро, аэропортов и сооружений государственного значения.С началом осени качество атмосферы в Нью-Дели резко ухудшилось. Одной из основных причин считается сжигание стерни на убранных полях вокруг города и в соседних с ним штатах. Едкий дым вызывает загрязнение воздуха. По утверждению крестьян, они вынуждены сжигать остатки растений на полях, так как у них нет средств на покупку спецтехники.

https://uz.sputniknews.ru/20201217/V-Britanii-zagryaznenie-vozdukha-priznali-prichinoy-smerti--vpervye-v-istorii-15618830.html

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индия, загрязнение воздуха