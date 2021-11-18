https://uz.sputniknews.ru/20211118/v-rossii-poyavilas-akademiya-uzbekistana-21420529.html

В России появилась Академия Узбекистана

В России появилась Академия Узбекистана

О создании Академии Узбекистана в России стало известно на встрече в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

2021-11-18T18:03+0500

2021-11-18T18:03+0500

2021-11-18T18:03+0500

туризм

узбекистан

центральная азия

туристический бизнес

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Мир все еще продолжает борьбу с пандемией, однако сфера туризма уже держит курс на постепенное восстановление. Узбекистан и Россия обсуждают, как совместно развивать эту отрасль в будущем – на встрече в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Что такое Академия Узбекистана, как страна может популяризировать туры по всей Центральной Азии и зачем узбекистанским предприятиям открывать туристические площадки – в материале Sputnik.Все дороги ведут через УзбекистанВ 2019 году туризм в Узбекистане достиг наивысших показателей – 6,7 млн туристов. А по оценке Всемирной туристской организации, республика вошла в пятерку с наиболее динамично развивающейся туристической отраслью. К сожалению, пандемия приостановила этот стремительный подъем.Между тем, туристический потенциал Узбекистана высок. Республика граничит со всеми государствами региона и является самым коротким маршрутом для поездок из Европы в Китай, Индию и Юго-Восточную Азию.Более того, географическое расположение Узбекистана настолько выгодно, что позволяет организовать комбинированные туры по всей Центральной Азии. Как рассказал замминистра туризма и спорта Улугбек Азамов, ни один региональный турпакет невозможно создать без Узбекистана.Кто может отправиться в тур по Центральной Азии? Конечно, прежде всего - россияне. По словам Азамова, в 2019 году турпоток россиян в Узбекистан превысил 450 тыс человек. Министерство туризма и спорта Узбекистана задалось целью увеличить этот показатель, а также повысить узнаваемость Узбекистана в России. Так, в этом году сразу в нескольких городах России прошло мероприятие "Путешествуй в Узбекистан" - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Махачкале, Грозном.Польза от COVID-19По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Узбекистану сейчас необходимо перенимать опыт стран, которые лидируют на рынке туризма и, даже не принимая иностранных туристов сейчас, активно продвигают и рекламируют себя.По словам Ломидзе, на сайте АТОР появился проект – "Академия Узбекистана", - и действовать он будет до конца мая следующего года. "Академия Узбекистана" рассчитана на турагентов и действует онлайн – специалисты турбизнеса могут пройти девять курсов, рассказывающих о видах туризма в Узбекистане, транспорте, гастрономии и достопримечательностях.Туриста важно вдохновить на поездку в Узбекистан, уверена Майя Ломидзе. Одних промомероприятий недостаточно. Нужно еще устраивать ознакомительные туры для специалистов в сфере туризма, пресс-туры для СМИ, оценивать эффективность рекламной кампании. Все это приобретает особую важность, учитывая, что к 2025 году Узбекистан планирует увеличить объем турпотока из России до 5 млн человек.В отпуск – на предприятиеВ свою очередь российские возможности для туризма представила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.Речь идет прежде всего о предприятиях, расположенных в таких городах как Сатка, Златоуст, Магнитогорск. Именно они сохраняют ремесленнические традиции и производят не массовый, а штучный товар. Это, например, оружейные граверные мастерские в Златоусте, которые насчитывают порядка 200 лет устоявшихся традиций.Здесь минэкономразвития Челябинской области провела аналогию с чустовскими ножами, которые производят наманганские мастера. По мнению Лугачевой, опыт промышленного туризма может быть полезен узбекским коллегам."Зачем предприятиям нужно открывать туристические площадки и что это дает регионам? Прежде всего, это формирование нового бренда предприятий, демонстрация ориентированности на клиента и экологически чистых технологий, безопасности труда. Не менее важна популяризация рабочих профессий", - объясняет она.

https://uz.sputniknews.ru/20190905/V-Kazani-prezentuyut-turisticheskiy-potentsial-Uzbekistana-12367124.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, центральная азия, туристический бизнес