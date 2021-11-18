Туризм
В России появилась Академия Узбекистана
© Из личного архива Сергея АксеноваМедресе Шердор на площади Регистан в Самарканде
© Из личного архива Сергея Аксенова
Узбекистан должен активно продвигать себя на рынке туризма – прежде всего, в России, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Мир все еще продолжает борьбу с пандемией, однако сфера туризма уже держит курс на постепенное восстановление. Узбекистан и Россия обсуждают, как совместно развивать эту отрасль в будущем – на встрече в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
© SputnikКонференция в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном
Конференция в рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном
© Sputnik
Что такое Академия Узбекистана, как страна может популяризировать туры по всей Центральной Азии и зачем узбекистанским предприятиям открывать туристические площадки – в материале Sputnik.
Все дороги ведут через Узбекистан
В 2019 году туризм в Узбекистане достиг наивысших показателей – 6,7 млн туристов. А по оценке Всемирной туристской организации, республика вошла в пятерку с наиболее динамично развивающейся туристической отраслью. К сожалению, пандемия приостановила этот стремительный подъем.
Между тем, туристический потенциал Узбекистана высок. Республика граничит со всеми государствами региона и является самым коротким маршрутом для поездок из Европы в Китай, Индию и Юго-Восточную Азию.
5 сентября 2019, 16:24
Более того, географическое расположение Узбекистана настолько выгодно, что позволяет организовать комбинированные туры по всей Центральной Азии. Как рассказал замминистра туризма и спорта Улугбек Азамов, ни один региональный турпакет невозможно создать без Узбекистана.
Кто может отправиться в тур по Центральной Азии? Конечно, прежде всего - россияне. По словам Азамова, в 2019 году турпоток россиян в Узбекистан превысил 450 тыс человек. Министерство туризма и спорта Узбекистана задалось целью увеличить этот показатель, а также повысить узнаваемость Узбекистана в России. Так, в этом году сразу в нескольких городах России прошло мероприятие "Путешествуй в Узбекистан" - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Махачкале, Грозном.
Польза от COVID-19
По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Узбекистану сейчас необходимо перенимать опыт стран, которые лидируют на рынке туризма и, даже не принимая иностранных туристов сейчас, активно продвигают и рекламируют себя.
"В ситуации, когда конкуренция между странами сильно сократилась, а открытие каждого нового направления для наших турагентств и туристов - как глоток воздуха, у Узбекистана есть колоссальное преимущество и козыри, которые страна начала использовать", - рассказала Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, на сайте АТОР появился проект – "Академия Узбекистана", - и действовать он будет до конца мая следующего года. "Академия Узбекистана" рассчитана на турагентов и действует онлайн – специалисты турбизнеса могут пройти девять курсов, рассказывающих о видах туризма в Узбекистане, транспорте, гастрономии и достопримечательностях.
Туриста важно вдохновить на поездку в Узбекистан, уверена Майя Ломидзе. Одних промомероприятий недостаточно. Нужно еще устраивать ознакомительные туры для специалистов в сфере туризма, пресс-туры для СМИ, оценивать эффективность рекламной кампании. Все это приобретает особую важность, учитывая, что к 2025 году Узбекистан планирует увеличить объем турпотока из России до 5 млн человек.
В отпуск – на предприятие
В свою очередь российские возможности для туризма представила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.
Мы провели опрос и узнали, с чем у россиян ассоциируется наш регион. Больше 50% респондентов ответили, что с промышленностью. Это знание мы использовали как ключевой сегмент для развития промышленного туризма. За последние пять лет порядка 40 наших предприятий уже открыли свои производственные площади для демонстрации технологического процесса.
Речь идет прежде всего о предприятиях, расположенных в таких городах как Сатка, Златоуст, Магнитогорск. Именно они сохраняют ремесленнические традиции и производят не массовый, а штучный товар. Это, например, оружейные граверные мастерские в Златоусте, которые насчитывают порядка 200 лет устоявшихся традиций.
Здесь минэкономразвития Челябинской области провела аналогию с чустовскими ножами, которые производят наманганские мастера. По мнению Лугачевой, опыт промышленного туризма может быть полезен узбекским коллегам.
"Зачем предприятиям нужно открывать туристические площадки и что это дает регионам? Прежде всего, это формирование нового бренда предприятий, демонстрация ориентированности на клиента и экологически чистых технологий, безопасности труда. Не менее важна популяризация рабочих профессий", - объясняет она.