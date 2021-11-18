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Видео: главы МИД раскрыли повестку встречи Мирзиёева и Путина
Видео: главы МИД раскрыли повестку встречи Мирзиёева и Путина
В преддверии визита президента Узбекистана в Россию, который намечен на 19 ноября, встречу провели министры иностранных дел двух стран.
2021-11-18T21:35+0500
2021-11-18T21:35+0500
политика
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиёев
встреча
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. На полях встречи президентов будет подписано восемнадцать документов, которые направлены на дальнейшее углубление сотрудничества в самых разных областях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.Среди них глава российской дипломатии выделил Соглашение по обеспечению международной ядерной и радиационной безопасности, документы по углублению сотрудничества в сфере строительства, энергетики, приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства.Во время встречи, предваряющей визит Шавката Мирзиёева в Москву, который состоится в пятницу, министры подпишут соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной безопасности и меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.По словам главы МИД Узбекистана, связи между странами сегодня достигли беспрецедентно высокого уровня по всем без исключения направлениям сотрудничества. Он выразил уверенность, что предстоящая встреча лидеров позволит определить новые направления, конкретные задачи в различных областях взаимодействия.Министр подчеркнул, что стороны проделали большую работу в плане подготовки этого визита: сформирован солидный пакет документов и многие из них уже практически подписаны.Министр выразил уверенность, что российско-узбекские отношения стратегического партнерства и союзничества будут крепнуть и этот визит внесет свой достойный вклад в дальнейшее укрепление такого уровня отношений.
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, встреча

Видео: главы МИД раскрыли повестку встречи Мирзиёева и Путина

21:35 18.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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В преддверии визита президента Узбекистана в Россию, который намечен на 19 ноября, встречу провели министры иностранных дел двух стран.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. На полях встречи президентов будет подписано восемнадцать документов, которые направлены на дальнейшее углубление сотрудничества в самых разных областях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.
Среди них глава российской дипломатии выделил Соглашение по обеспечению международной ядерной и радиационной безопасности, документы по углублению сотрудничества в сфере строительства, энергетики, приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Во время встречи, предваряющей визит Шавката Мирзиёева в Москву, который состоится в пятницу, министры подпишут соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной безопасности и меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.
“Мы примем программу сотрудничества между двумя министерствами на 22-23 годы. Она насыщена мероприятиями, задает вектор для скоординированного продвижения на международной арене как общих интересов России и Узбекистана, так и национальных приоритетов каждой из наших стран”, — заявил Лавров.
По словам главы МИД Узбекистана, связи между странами сегодня достигли беспрецедентно высокого уровня по всем без исключения направлениям сотрудничества. Он выразил уверенность, что предстоящая встреча лидеров позволит определить новые направления, конкретные задачи в различных областях взаимодействия.
Министр подчеркнул, что стороны проделали большую работу в плане подготовки этого визита: сформирован солидный пакет документов и многие из них уже практически подписаны.
“Мы намерены и далее на всех уровнях поддерживать такой интенсивный конструктивный диалог, предпринимать конкретные шаги с тем чтобы все достигнутые договоренности на высшем уровне были полностью выполнены”, — сказал Камилов.
Министр выразил уверенность, что российско-узбекские отношения стратегического партнерства и союзничества будут крепнуть и этот визит внесет свой достойный вклад в дальнейшее укрепление такого уровня отношений.
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