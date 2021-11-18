https://uz.sputniknews.ru/20211118/vnedorojnik-tsveta-gruzinskogo-zakata-21403862.html

Внедорожник цвета грузинского заката

Внедорожник цвета грузинского заката

Модель "Батуми Голд" от британской компании Range Rover более безопасна и комфортна, с улучшенными техническими характеристиками

2021-11-18T07:40+0500

2021-11-18T07:40+0500

2021-11-18T07:40+0500

в мире

автомобиль

грузия

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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Британская компания Jaguar Range Rover представила новую модель внедорожника повышенной комфортности в оригинальном цвете "Батуми Голд". Дизайнеров впечатлили цвета заката в черноморском городе. Сообщают наши коллеги из Sputnik Грузия.Отличительные черты новой модели Range Rover – повышенная безопасность и комфорт, улучшенные технические характеристики.Компания Jaguar Land Rover уже выставила автомобиль в цвете "Batumi Gold" на продажу.Стоимость нового внедорожника – 135 500 фунтов.Впрочем, есть возможность и сэкономить: компания также начала продавать автокраску "BatumiGold" на сайте e-bay.

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автомобиль, грузия