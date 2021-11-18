https://uz.sputniknews.ru/20211118/vnedorojnik-tsveta-gruzinskogo-zakata-21403862.html
Внедорожник цвета грузинского заката
Внедорожник цвета грузинского заката
Модель "Батуми Голд" от британской компании Range Rover более безопасна и комфортна, с улучшенными техническими характеристиками
2021-11-18T07:40+0500
2021-11-18T07:40+0500
2021-11-18T07:40+0500
в мире
автомобиль
грузия
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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Британская компания Jaguar Range Rover представила новую модель внедорожника повышенной комфортности в оригинальном цвете "Батуми Голд". Дизайнеров впечатлили цвета заката в черноморском городе. Сообщают наши коллеги из Sputnik Грузия.Отличительные черты новой модели Range Rover – повышенная безопасность и комфорт, улучшенные технические характеристики.Компания Jaguar Land Rover уже выставила автомобиль в цвете "Batumi Gold" на продажу.Стоимость нового внедорожника – 135 500 фунтов.Впрочем, есть возможность и сэкономить: компания также начала продавать автокраску "BatumiGold" на сайте e-bay.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
автомобиль, грузия
Внедорожник цвета грузинского заката
Модель "Батуми Голд" от британской компании Range Rover более безопасна и комфортна, с улучшенными техническими характеристиками
ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Британская компания Jaguar Range Rover представила новую модель внедорожника повышенной комфортности в оригинальном цвете "Батуми Голд". Дизайнеров впечатлили цвета заката в черноморском городе. Сообщают наши коллеги из Sputnik Грузия
.
"Это изящная, впечатляющая машина, - рассказывает тбилисский фотограф Гога Чанадири, участвующий в социальных и коммерческих проектах. - Вдохновением для одного из руководителей производства, который приезжал в нашу страну, а также для дизайнеров стали цвета заката в Батуми".
Отличительные черты новой модели Range Rover – повышенная безопасность и комфорт, улучшенные технические характеристики.
Компания Jaguar Land Rover уже выставила автомобиль в цвете "Batumi Gold" на продажу.Стоимость нового внедорожника – 135 500 фунтов.
Впрочем, есть возможность и сэкономить: компания также начала продавать автокраску "BatumiGold" на сайте e-bay.