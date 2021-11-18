https://uz.sputniknews.ru/20211118/zoir-mirzaev-osvobojden-ot-doljnosti-glavu-kashkadarinskoy-oblasti-21410191.html

Зоир Мирзаев освобожден от должности главы Кашкадарьинской области

Зоир Мирзаев освобожден от должности главы Кашкадарьинской области

Пресс-секретарь президента сообщил о кадровых перестановках в руководстве Кашкадарьинской области. Место Зоира Мирзаева займет другой чиновник.

2021-11-18T12:09+0500

2021-11-18T12:09+0500

2021-11-18T12:41+0500

политика

кашкадарьинская область

хоким

президент

назначение

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Президент распорядился освободить Зоира Мирзаева от должности. Чиновник покинул пост хокима Кашкадарьинской области в связи с переходом на другую работу, однако, на какую именно - не уточняется.Между тем, согласно указу Шавката Мирзиёева, исполняющим обязанности хокима Кашкадарьи станет Муротжон Азимов. До нынешнего назначения он возглавлял Государственный таможенный комитет, говорится в сообщении пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, хоким, президент, назначение