https://uz.sputniknews.ru/20211119/delovaya-aviatsiya-v-uzbekistan-airways-poyavilsya-pervyy-biznesdjet-21436227.html

Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес–джет

Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес–джет

Административный самолет предназначен для перевозки официальных лиц госструктур и представителей коммерческих организаций.

2021-11-19T16:36+0500

2021-11-19T16:36+0500

2021-11-19T16:37+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

авиация

бизнес-авиация

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways получила свой первый бизнес–джет, сообщает пресс-служба UzAirways. "Авиакомпания приступила к эксплуатации первого воздушного судна швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft – Pilatus PC-12", - информируется в релизе. Административный самолет предназначен для перевозки официальных лиц госструктур и представителей коммерческих организаций.По данным авиакомпании, турбо-пропеллерный бизнес-джет рассчитан на перевозку до восьми пассажиров. Это стало началом развития деловой авиации в Узбекистане, подчеркнули в UzAirways.Отмечается, что бизнес авиация работает по отдельному графику и в ее арсенале имеются отдельные терминалы для вылета. По данному направлению обслуживающий персонал предоставляет услуги премиум класса. В частности, во время полетов будут учитываться все индивидуальные пожелания клиента.

https://uz.sputniknews.ru/20180406/aehroport-dlya-biznes-aviacii-postroyat-v-tashkente-k-2021-godu-7908955.html

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авиакомпания uzbekistan airways, авиация, бизнес-авиация