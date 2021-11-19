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Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес–джет
Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес–джет
Административный самолет предназначен для перевозки официальных лиц госструктур и представителей коммерческих организаций.
2021-11-19T16:36+0500
2021-11-19T16:37+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
авиация
бизнес-авиация
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways получила свой первый бизнес–джет, сообщает пресс-служба UzAirways. "Авиакомпания приступила к эксплуатации первого воздушного судна швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft – Pilatus PC-12", - информируется в релизе. Административный самолет предназначен для перевозки официальных лиц госструктур и представителей коммерческих организаций.По данным авиакомпании, турбо-пропеллерный бизнес-джет рассчитан на перевозку до восьми пассажиров. Это стало началом развития деловой авиации в Узбекистане, подчеркнули в UzAirways.Отмечается, что бизнес авиация работает по отдельному графику и в ее арсенале имеются отдельные терминалы для вылета. По данному направлению обслуживающий персонал предоставляет услуги премиум класса. В частности, во время полетов будут учитываться все индивидуальные пожелания клиента.
https://uz.sputniknews.ru/20180406/aehroport-dlya-biznes-aviacii-postroyat-v-tashkente-k-2021-godu-7908955.html
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авиакомпания uzbekistan airways, авиация, бизнес-авиация

Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес–джет

16:36 19.11.2021 (обновлено: 16:37 19.11.2021)
© AP Photo / EVAN VUCCIСамолет марки Pilatus PC-12
Самолет марки Pilatus PC-12 - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / EVAN VUCCI
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По данным авиакомпании, турбо-пропеллерный бизнес-джет рассчитан на перевозку до восьми пассажиров.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways получила свой первый бизнес–джет, сообщает пресс-служба UzAirways.
"Авиакомпания приступила к эксплуатации первого воздушного судна швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft – Pilatus PC-12", - информируется в релизе.
Административный самолет предназначен для перевозки официальных лиц госструктур и представителей коммерческих организаций.
По данным авиакомпании, турбо-пропеллерный бизнес-джет рассчитан на перевозку до восьми пассажиров. Это стало началом развития деловой авиации в Узбекистане, подчеркнули в UzAirways.
Самолет бизнес-класса в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2018
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Отмечается, что бизнес авиация работает по отдельному графику и в ее арсенале имеются отдельные терминалы для вылета. По данному направлению обслуживающий персонал предоставляет услуги премиум класса. В частности, во время полетов будут учитываться все индивидуальные пожелания клиента.
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