https://uz.sputniknews.ru/20211119/delovaya-aviatsiya-v-uzbekistan-airways-poyavilsya-pervyy-biznesdjet-21436227.html
Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес–джет
Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес–джет
Административный самолет предназначен для перевозки официальных лиц госструктур и представителей коммерческих организаций.
2021-11-19T16:36+0500
2021-11-19T16:36+0500
2021-11-19T16:37+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
авиация
бизнес-авиация
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Uzbekistan Airways получила свой первый бизнес–джет, сообщает пресс-служба UzAirways. "Авиакомпания приступила к эксплуатации первого воздушного судна швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft – Pilatus PC-12", - информируется в релизе. Административный самолет предназначен для перевозки официальных лиц госструктур и представителей коммерческих организаций.По данным авиакомпании, турбо-пропеллерный бизнес-джет рассчитан на перевозку до восьми пассажиров. Это стало началом развития деловой авиации в Узбекистане, подчеркнули в UzAirways.Отмечается, что бизнес авиация работает по отдельному графику и в ее арсенале имеются отдельные терминалы для вылета. По данному направлению обслуживающий персонал предоставляет услуги премиум класса. В частности, во время полетов будут учитываться все индивидуальные пожелания клиента.
https://uz.sputniknews.ru/20180406/aehroport-dlya-biznes-aviacii-postroyat-v-tashkente-k-2021-godu-7908955.html
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авиакомпания uzbekistan airways, авиация, бизнес-авиация
Деловая авиация: в Uzbekistan Airways появился первый бизнес–джет
16:36 19.11.2021 (обновлено: 16:37 19.11.2021)
По данным авиакомпании, турбо-пропеллерный бизнес-джет рассчитан на перевозку до восьми пассажиров.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Uzbekistan Airways получила свой первый бизнес–джет, сообщает
пресс-служба UzAirways.
"Авиакомпания приступила к эксплуатации первого воздушного судна швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft – Pilatus PC-12", - информируется в релизе.
Административный самолет предназначен для перевозки официальных лиц госструктур и представителей коммерческих организаций.
По данным авиакомпании, турбо-пропеллерный бизнес-джет рассчитан на перевозку до восьми пассажиров. Это стало началом развития деловой авиации в Узбекистане, подчеркнули в UzAirways.
Отмечается, что бизнес авиация работает по отдельному графику и в ее арсенале имеются отдельные терминалы для вылета. По данному направлению обслуживающий персонал предоставляет услуги премиум класса. В частности, во время полетов будут учитываться все индивидуальные пожелания клиента.