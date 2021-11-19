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https://uz.sputniknews.ru/20211119/rossiya-pomojet-uzbekistanu-uluchshit-investitsionnyy-klimat-21428162.html
Россия поможет Узбекистану улучшить инвестиционный климат
Россия поможет Узбекистану улучшить инвестиционный климат
Эксперты АСИ передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.
2021-11-19T11:13+0500
2021-11-19T11:16+0500
общество
узбекистан
аси
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.Российское агентство стратегических инициатив (АСИ) и Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.Новое соглашение поможет улучшить инвестиционный климат и социально-экономическое развитие регионов, а также повысит качество жизни людей.По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, подписанное данного документа – это продолжение работы, которое АСИ уже ведет с коллегами из Узбекистана."Мы поделись с коллегами из Узбекистана структурой и методологией работы АСИ: как в целом организована наша работа, какие есть направления, системой взаимодействия с экспертами, с наблюдательным советом агентства, как мы работаем с правительством Российской Федерации и с субъектами России", - пояснила корреспонденту Sputnik Узбекистан Светлана Чупшева. Как заявила гендиректор АСИ, эксперты агентства полностью передали коллегам из Узбекистана методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели. Это не означает, что методология будет полностью применена в Узбекистане, возможно, она подвергнется небольшому изменению под конкретные запросы республики, уточнила спикер.Согласно заявлению главы АСР Узбекистана Лазиза Кудратова, в дорожной карте обозначены 15 направлений сотрудничества АСИ и АСР. "В их числе – содействие российской стороны в формировании рейтинга регионов Узбекистана, выявление слабых мест территорий и на этой основе выработка предложений, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность регионов", – подчеркнул Кудратов.Он также добавил, что власти Узбекистана будут работать над рейтингом эффективности хакимов областей по модели АСИ и с помощью ее внедренных механизмов.Отмечается, что АСИ предоставит набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании, а также организует совместные проекты в области образования.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/uluchshaya-ekonomicheskiy-klimat-rossiya-pomojet-uzbekistanu-razrabotat-investreyting--21316157.html
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узбекистан, аси

Россия поможет Узбекистану улучшить инвестиционный климат

11:13 19.11.2021 (обновлено: 11:16 19.11.2021)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
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Эксперты АСИ передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.Российское агентство стратегических инициатив (АСИ) и Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.
Новое соглашение поможет улучшить инвестиционный климат и социально-экономическое развитие регионов, а также повысит качество жизни людей.
По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, подписанное данного документа – это продолжение работы, которое АСИ уже ведет с коллегами из Узбекистана.
Глава российского Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
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"Мы поделись с коллегами из Узбекистана структурой и методологией работы АСИ: как в целом организована наша работа, какие есть направления, системой взаимодействия с экспертами, с наблюдательным советом агентства, как мы работаем с правительством Российской Федерации и с субъектами России", - пояснила корреспонденту Sputnik Узбекистан Светлана Чупшева.
Как заявила гендиректор АСИ, эксперты агентства полностью передали коллегам из Узбекистана методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.

Мы провели совместную встречу руководителей регионов России и Узбекистана, где коллеги детально обсудили подходы и то, как субъекты используют показатели рейтинга в своей каждодневной работе, как эти механизмы влияют на результаты в части качественной проработки инвестиционного законодательства. Какая создана инфраструктура для работы с инвесторами, какие институты задействованы.

Светлана Чупшева
Генеральный директор АСИ
Это не означает, что методология будет полностью применена в Узбекистане, возможно, она подвергнется небольшому изменению под конкретные запросы республики, уточнила спикер.
Согласно заявлению главы АСР Узбекистана Лазиза Кудратова, в дорожной карте обозначены 15 направлений сотрудничества АСИ и АСР. "В их числе – содействие российской стороны в формировании рейтинга регионов Узбекистана, выявление слабых мест территорий и на этой основе выработка предложений, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность регионов", – подчеркнул Кудратов.
Он также добавил, что власти Узбекистана будут работать над рейтингом эффективности хакимов областей по модели АСИ и с помощью ее внедренных механизмов.
Отмечается, что АСИ предоставит набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании, а также организует совместные проекты в области образования.
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