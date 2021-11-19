https://uz.sputniknews.ru/20211119/rossiya-pomojet-uzbekistanu-uluchshit-investitsionnyy-klimat-21428162.html

Россия поможет Узбекистану улучшить инвестиционный климат

Россия поможет Узбекистану улучшить инвестиционный климат

Эксперты АСИ передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.

2021-11-19T11:13+0500

2021-11-19T11:13+0500

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общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.Российское агентство стратегических инициатив (АСИ) и Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.Новое соглашение поможет улучшить инвестиционный климат и социально-экономическое развитие регионов, а также повысит качество жизни людей.По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, подписанное данного документа – это продолжение работы, которое АСИ уже ведет с коллегами из Узбекистана."Мы поделись с коллегами из Узбекистана структурой и методологией работы АСИ: как в целом организована наша работа, какие есть направления, системой взаимодействия с экспертами, с наблюдательным советом агентства, как мы работаем с правительством Российской Федерации и с субъектами России", - пояснила корреспонденту Sputnik Узбекистан Светлана Чупшева. Как заявила гендиректор АСИ, эксперты агентства полностью передали коллегам из Узбекистана методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели. Это не означает, что методология будет полностью применена в Узбекистане, возможно, она подвергнется небольшому изменению под конкретные запросы республики, уточнила спикер.Согласно заявлению главы АСР Узбекистана Лазиза Кудратова, в дорожной карте обозначены 15 направлений сотрудничества АСИ и АСР. "В их числе – содействие российской стороны в формировании рейтинга регионов Узбекистана, выявление слабых мест территорий и на этой основе выработка предложений, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность регионов", – подчеркнул Кудратов.Он также добавил, что власти Узбекистана будут работать над рейтингом эффективности хакимов областей по модели АСИ и с помощью ее внедренных механизмов.Отмечается, что АСИ предоставит набор готовых решений и лучших практик в бизнес-регулировании, а также организует совместные проекты в области образования.

https://uz.sputniknews.ru/20211112/uluchshaya-ekonomicheskiy-klimat-rossiya-pomojet-uzbekistanu-razrabotat-investreyting--21316157.html

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